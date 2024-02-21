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Dua Lipa İstanbul'a mı Geliyor? Paylaşımı Hem Meraklandırdı Hem Heyecanlandırdı

Dua Lipa İstanbul'a mı Geliyor? Paylaşımı Hem Meraklandırdı Hem Heyecanlandırdı

Effy
Effy - Onedio Editörü
22.02.2024 - 02:43

Dua Lipa'nın Instagram hesabından yaptığı hikaye paylaşımı 'İstanbul'a mı geliyor?' diye sorgulattı... Detaylar 👇

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Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı tanıyamayanımız kalmadı: "New Rules" şarkısıyla hayatlarımıza giren Lipa, pop müziğe sayısız hit parça kazandırdı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'yı tanıyamayanımız kalmadı: "New Rules" şarkısıyla hayatlarımıza giren Lipa, pop müziğe sayısız hit parça kazandırdı.

Yabancı pop müziğin prensesi olması bir yana, ülkemizde sevilmesinin başka nedenleri de var. 😅

Yabancı pop müziğin prensesi olması bir yana, ülkemizde sevilmesinin başka nedenleri de var. 😅

Bir tanesi ünlü oyuncunun itirafı üzerine Şükrü Özyıldız'la olan benzerliği...

Bir tanesi ünlü oyuncunun itirafı üzerine Şükrü Özyıldız'la olan benzerliği...

Bir diğeri de gerek yapay zekayla gerek mashup tekniğiyle bizim müziğimize sağladığı uyum!

Yine saçlarını kızıla boyatan Dua Lipa'yı Yalan Dünya Tülay'a olan benzerliği sebebiyle darlamış, tüm ülke kıza bir türlü rahat vermemiştik!

Yine saçlarını kızıla boyatan Dua Lipa'yı Yalan Dünya Tülay'a olan benzerliği sebebiyle darlamış, tüm ülke kıza bir türlü rahat vermemiştik!
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Herhalde Dua Lipa sesimizi duymuş olacak ki, yaptığı son paylaşım 'Türkiye'ye mi geliyor?' diye heyecanlandırdı.

Herhalde Dua Lipa sesimizi duymuş olacak ki, yaptığı son paylaşım 'Türkiye'ye mi geliyor?' diye heyecanlandırdı.

"İstanbul: Nerede yiyip içmeli?" başlıklı bir rehber paylaşımı yapınca herkes Dua Lipa'nın sıradaki durağının İstanbul olabileceğini düşündü.

"İstanbul: Nerede yiyip içmeli?" başlıklı bir rehber paylaşımı yapınca herkes Dua Lipa'nın sıradaki durağının İstanbul olabileceğini düşündü.

Çünkü kendisini tanıyanlar iyi bilir: Yakında Dua Lipa'nın haritada gezmediği yer kalmayacak...

Hayranlardan heyecan dolu yorumlar da gecikmedi:

Hayranlardan heyecan dolu yorumlar da gecikmedi:
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