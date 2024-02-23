Kanye West'in Eşi Bianca Censori Milano Moda Haftasına Vücudunu Zar Zor Kapatan Kumaş Parçası Giyerek Katıldı
Kanye West'in Eşi Bianca Censori Milano Moda Haftasına Vücudunu Zar Zor Kapatan Kumaş Parçası Giyerek Katıldı
Her gün delilikleriyle gündem olmayı başaran Kanye West artık anormal davranışlarına eşi Bianca Censori'yi alet etmeyi adeta kendine huy edindi. Sürekli eşini uygunsuz kıyafetlerle resmen gündem haline getiren West, Milano Moda haftasındaki karelerle artık kabak tadı verdi. Detaylar içeriğimizde👇
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İlikilerinin ilk gününden beri bir tane normal davranışına denk gelmediğimiz Kanye ve eşi Bianca Censori'nin açık seçik kıyafetlerine artık çoğumuz aşinayız.
İş müziğe gelince birçok dinleyicisi olan ama özel hayatında her türlü garipliğin altına imzasını atmış Kanye West yıllardır biraz durulayım demeden aklına geleni söylemeye ve yapmaya devam ediyor...
Çocuklarının annesi Kim Kardashian'dan ayrılır ayrılmaz Bianca ile evlenen Kanye'nin her yaptığını destekleyen, yeter ki albüm çıkarmasını isteyen de bir hayran kitlesi mevcut...
Karısının bu şekilde giyinmesini sağlayan, insanlara malzeme veren ve bunu alenen paylaşan rapçiye dışardan bakan gözler Censori'nin mutsuz olduğu ve zorunluluktan bu şekilde giyindiği iddalarında bulunuyor.
Kendi markasına sahip ünlü rapçi Kanye, geçtiğimiz hafta yine eşinin müstehcen içeriklerini paylaşıp birçok eleştiri almıştı ve üstüne sosyal medya hesabından "ben mutluyum, bana karışmayın" açıklamalarında bulunmuştu.
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Geçtiğimiz saatlerde Milano'daki Moda haftasına katılan Kanye West'in yanında oturan Bianca Censori yine ilgi odağı oldu...
Geçtiğimiz hafta giydiği mayodan hallice kumaş parçasının farklı bir rengini giyen Censori yine ve yeniden rahatsız tavırlarıyla dikkat çekti.
Kanye West sürekli ikilinin gayet mutlu olduğunu iddia etse de fotoğraflar ve beden dilleri tam tersini söyler gibi gözüküyor.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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