Kanye West Eşi Bianca Censori'yi Paylaştığı Müstehcen İçerikleri Eleştirenlere Tepki Gösterdi: "Ben Mutluyum"

Eşi Bianca Censori'yi açık seçik kıyafetlerle toplum içinde resmen teşhir etmeye devam eden ve bunu takipçilerinin gözüne sokmaktan sıkılmayan Kanye West dün gece paylaştığı videolarla olay olmuştu. Bugün ise Censori'nin ilginç kıyafetiyle dans ettiği videoyu üç kere paylaşmasıyla ilgili açıklamda bulundu. Detaylar 👇