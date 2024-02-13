Kanye West Eşi Bianca Censori'yi Paylaştığı Müstehcen İçerikleri Eleştirenlere Tepki Gösterdi: "Ben Mutluyum"
Kanye West Eşi Bianca Censori'yi Paylaştığı Müstehcen İçerikleri Eleştirenlere Tepki Gösterdi: "Ben Mutluyum"
Eşi Bianca Censori'yi açık seçik kıyafetlerle toplum içinde resmen teşhir etmeye devam eden ve bunu takipçilerinin gözüne sokmaktan sıkılmayan Kanye West dün gece paylaştığı videolarla olay olmuştu. Bugün ise Censori'nin ilginç kıyafetiyle dans ettiği videoyu üç kere paylaşmasıyla ilgili açıklamda bulundu. Detaylar 👇
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Tüm ilginç söylemlerin, kıyafetlerin ve davranışların ardından ismini duymaya artık şaşırmadığımız Kanye West'i duymayan, anormalliklerini garipsemeyen yoktur.
Tüm bunlara rağmen özel hayatına değil de daha çok müziğine odaklanan West hayranları "albüm çıkarsın da ne yaparsa yapsın" diyor adeta...
Kim Kardashian'la evliliklerini bitiren West şimdilerde kimsenin aşina olmadığı giyim tarzını yeni eşi Bianca Censori ile tamamlıyor diyebiliriz.
Kendi giyim markası olan ünlü rapçi, daha önce görmediğimiz tasarımlara sahip kıyafetlerini karısını resmen teşhir edercesine defalarca kamera karşısına çıkartmaktan ayrı bir keyif alıyor.
Eşinin çıplağa yakın fotoğraflarını sosyal medyasına konu eden rapçi geçtiğimiz gece Censori'nin gece klübünde dans ederkenki videosunu art arda üç kere paylaştı..
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Videoyu 3 kere paylaşan West'e tepki yağınca açıklama yaptığı bir paylaşımla cevap veren isim açtı ağzını yumdu gözünü👇
"Karımı istediğim kadar postalayacağım kardeşim Bu beni mutlu ediyor Bazı insanlar senin mutlu olmanı istemez Onlar senin onları mutlu etmeni ister Ben kendimi mutlu etmeye karar verdim ve bundan mutluyum" diye not düştüğü videoyu takipçileriyle paylaştı.
"O beni mutlu ediyor ve bu yüzden hepiniz müziğimden memnunsunuz, çünkü ben mutluyum - beni, kralı, rahat bırakın." diyen rapçi tepki gösterdi.
Kanye West'in, eşi Bianca Censori'nin sosyal medyada paylaştığı müstehcen içerikleri eleştirenlere "Git kendini becer” dedi.
"Herkese karımı bilerek üç kez paylaştığımı söylemek istiyorum, yani demek istediğim, albümü çıkardım. Ve insanlar hala yorumlarımda 'Neden karını gönderiyorsun?' diye konuşuyor" diye devam etti ve Ty Dolla $ign ile birlikte Cuma günü çıkan "Vultures "a atıfta bulundu.
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Videoya gelen tepkilere birlikte bakalım👇
1. "Dudağına ne oldu?"
2. "Kanye'yi bir hava alanında gördüğünü hayal et"
3. "Bu mutlu bir adamın gülüşü, amin"
4. "Kanye dişlerinde ızgaralarla Mike Tyson gibi ses çıkarıyor 🦷"
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5. "Onunla çok mutlu görünüyor"
6.
7. "😂 😂 😂 😂 😂 kahkahadan sonra geri dönüş"
8. "Purpoth'ta üç kez karısını aldattı. Bu ızgarayla yapamam. 😂😂😂😂😂"
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