Ünlü Televizyon Sunucusu Wendy Williams'a Demans ve Afazi Teşhisi Konuldu!

Ünlü televizyon sunucusu ve medya kişiliği Wendy Williams son günlerde 'alkolik' ve 'delirmiş' olduğu gerekçeleriyle, hayranlanları ve izleyenleri tarafından linçleniyordu. Meğer 'tuhaf davranışları' ve konuşmada çektiği güçlükler nedeniyle medyanın ağzında dolanmasının asıl sebebi Frontotemporal Demans ve Afazi teşhisi konulmasıymış... Detaylar👇