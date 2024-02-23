Ünlü Televizyon Sunucusu Wendy Williams'a Demans ve Afazi Teşhisi Konuldu!
Ünlü Televizyon Sunucusu Wendy Williams'a Demans ve Afazi Teşhisi Konuldu!
Kaynak: https://time.com/6767929/wendy-willia...
Ünlü televizyon sunucusu ve medya kişiliği Wendy Williams son günlerde 'alkolik' ve 'delirmiş' olduğu gerekçeleriyle, hayranlanları ve izleyenleri tarafından linçleniyordu. Meğer 'tuhaf davranışları' ve konuşmada çektiği güçlükler nedeniyle medyanın ağzında dolanmasının asıl sebebi Frontotemporal Demans ve Afazi teşhisi konulmasıymış... Detaylar👇
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59 yaşındaki Williams, en bilindik ve en başarılı olduğu talk show programı 'The Wendy Williams Talk Show' dışında, radyo programlarına çıkıyor ve televizyon görünümleri yapıyor.
Her yorumu ve her hareketiyle herkesi gülmekten kırıp geçiren eğlenceli isim, pek çok kişi tarafından seviliyor.
Wendy Williams geçtiğimiz haftalarda sadece iki gece boyunca yayınlanacak olan, 'Where Is Wendy Williams?' isimli bir belgesel serisini duyurmuştu.
Yeni yayınlanan bu belgeselin fragmanında Williams'ın ne kadar acı çektiğini ve çok fazla problemi olduğunu görenler onun adına çok üzüldü.
Nerede olduğunu bilmediğini anlardan tutun, hiç arkadaşının olmadığını zannettiği kısımlara kadar sürekli bir unutkanlık halinde görünüyor Williams.
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Ailesini çok özlediğini söylüyor ama klipte neredeyse her an ailesi Williams'ın dibinde. Menajeri mi, arkadaşı mı yoksa kız kardeşi mi olduğu anlaşılmayan birisiyle geçen diyalogda, 'Nöroloğa görünmeyi düşündün mü?' sorusuna 'Delirdiğimi söylemesi için mi?' cevabını vermesi ve ön koltuktaki bir arkadaşının 'Sanırım hafızasını kaybediyor. Siz de fark ettiniz mi?' demesi dikkat çekiyor.
Tekerlekli sandalyedeki anları ve erkek kardeşinin sabah saatlerinde, yarısından fazlasının bittiği bir alkol şişesini bulunca, Williams'ın gösterdiği tepki hayranlarının canını yakmaya yetti.
'Sen kim oluyorsun! Ben kendimi kontrol edebilirim.' ve 'Hiç arkadaşım yok ki' sözleri ile insanlar onun delirdiğini zannetti.
'Kariyerinin en iyi olduğu zamanda resmen kendini kaybetti.' şeklinde yorumlar arka planda duyuluyordu.
Fakat Wendy Williams'ın ekibinin açıklamasına göre Williams'ın bu halinin ve davranışlarının sebebi, ona Frontotemporal Demans (halk arasında bilinen adıyla bunama) ve afazi teşhisi konulması.
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Kendisine acil şifalar diliyoruz.🙏😞 Umarız eski sağlığına ve neşene bir an önce kavuşursun Wendy.❤️
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