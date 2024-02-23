Cinsiyet Değiştiren TikTok Fenomeni Mika Raun'un Kucak Dansı ve Twerk Yaptığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

TikTok fenomeni Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ile ilgili paylaştığı görüntüler ile sık sık gündeme gelmişti. Cinsiyet geçiş süreci ve erkek arkadaşı ile ilgili paylaşımlarıyla sık sık viral olan Mika, geçtiğimiz yıl da 'Gece Bitemez' isimli bir şarkı çıkardı.