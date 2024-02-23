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Cinsiyet Değiştiren TikTok Fenomeni Mika Raun'un Kucak Dansı ve Twerk Yaptığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Cinsiyet Değiştiren TikTok Fenomeni Mika Raun'un Kucak Dansı ve Twerk Yaptığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Tiktok Mika Can Raun cinsiyet değişikliği
Arya
Arya - Onedio Üyesi
23.02.2024 - 09:59

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TikTok fenomeni Mika Can Raun, cinsiyet geçiş süreci ile ilgili paylaştığı görüntüler ile sık sık gündeme gelmişti. Cinsiyet geçiş süreci ve erkek arkadaşı ile ilgili paylaşımlarıyla sık sık viral olan Mika, geçtiğimiz yıl da 'Gece Bitemez' isimli bir şarkı çıkardı.

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Mika Raun, 'Gece Bitemez' isimli şarkısının geçtğiniz yıl gerçekleşen lansmanında ise seksi bir dans yapmıştı.

Mika Raun, 'Gece Bitemez' isimli şarkısının geçtğiniz yıl gerçekleşen lansmanında ise seksi bir dans yapmıştı.

Mika Raun'un o lansmandaki seksi dansı ise sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Mika Raun'un o lansmandaki seksi dansı ise sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Lansmanda kucak dansı ve twerk yapan Mika Raun'un paylaşılan görüntüleri ise yeniden gündem oldu: 👇

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