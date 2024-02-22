Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez'in Yeni Albüm Röportajındaki İmaj Değişikliği Gözlerden Kaçmadı
Ünlü Şarkıcı Jennifer Lopez'in Yeni Albüm Röportajındaki İmaj Değişikliği Gözlerden Kaçmadı
'This Is Me... Now' isimli dokuzuncu stüdyo albümüyle tekrardan gündeme gelen Lopez, geçtiğimiz günlerde albümüyle alakalı bir röportaj verdi. Bu röportajdaki yeni imajı ise hayranların gözünden kaçmadı.
Buyurun detaylara.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aramızda ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, hit parçalarıyla zamanından adından sıkça söz ettirmiş, ettirmeye de devam ediyor.
"This Is Me... Now" isimli dokuzuncu stüdyo albümüyle tekrardan gündeme gelen Lopez, geçtiğimiz günlerde albümüyle alakalı bir röportaj verdi.
Lopez, bu albümün belki de son albümü olacağını söylerken, hayranlar da başarılı şarkıcının yüzündeki 'ilginç' değişiklikten dem vurdu.
Jennifer Lopez'in "This Is Me... Then" albümüne ithafen çıkardığı bu albümde, Ben Affleck ile olan ilişkisi ön plana çıkıyor.
Altın halka küpeler ve tamamen siyah bir kıyafetle şık bir şekilde giyinen Lopez, en son projeleri hakkında bilgi verirken son derece göz alıcıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bazı izleyiciler Lopez'in görünüşünü "tanınmaz" ve alışılagelmiş stilinden "farklı" buldu.
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda