Gün İçinde Yaşadıkları Birbirinden Tatsız Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler
Gün İçinde Yaşadıkları Birbirinden Tatsız Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/_onyxbby/status/1...
Hepimiz gün içerisinde ufak tefek talihsizliklerle karşılaşıyoruz. Bu talihsizliklerle de sinek misali küçük olsa da mide bulandırabiliyor. Bir X kullanıcısı, 'Gününüzü mahvedebilecek en küçük şey nedir?' diye sordu. Gelen cevaplar ise hepimize hak verdirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir X kullanıcısı, "Gününüzü mahvedebilecek en küçük şey nedir?" diye sordu.
1. "Saatlerce gerektiğinden fazla trafikte kalmak. Direkt baş ağrısı..."
2. "Kendim, tüm günümü mahvedebilirim."
3. "Duş almadığım zaman..."
4. "Uyandığında şarja taktığını sandığın telefonunun yüzde 2 şarjı olması. Telefonunu şarja takmışsındır ama prize takmamışsındır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. "Planda olmamasına rağmen birinin evinde kalmak."
6. "Tiktok izlerken telefonumun çalması."
7. "Soğuk klozet kapağı"
8. "Bir hafta boyunca beklediğim planları iptal etmek."
9. "Kulaklıklarımı evde unutmak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. "Kombin aklındaki gibi olmayınca sürekli değiştirmek zorunda kalmak."
11. "Parfüm sıkmayı unutmak."
12. "Çorapla ıslak zemine basmak."
13. 👇
14. "Dışarıdaki umumi tuvaletleri kullanmak."
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. "Kötü internet bağlantısı..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın