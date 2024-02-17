Gün İçinde Yaşadıkları Birbirinden Tatsız Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler

Hepimiz gün içerisinde ufak tefek talihsizliklerle karşılaşıyoruz. Bu talihsizliklerle de sinek misali küçük olsa da mide bulandırabiliyor. Bir X kullanıcısı, 'Gününüzü mahvedebilecek en küçük şey nedir?' diye sordu. Gelen cevaplar ise hepimize hak verdirdi.