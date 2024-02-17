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Gün İçinde Yaşadıkları Birbirinden Tatsız Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler

Gün İçinde Yaşadıkları Birbirinden Tatsız Şeyleri Söyleyerek Hepimize Hak Verdiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 08:01

Hepimiz gün içerisinde ufak tefek talihsizliklerle karşılaşıyoruz. Bu talihsizliklerle de sinek misali küçük olsa da mide bulandırabiliyor. Bir X kullanıcısı, 'Gününüzü mahvedebilecek en küçük şey nedir?' diye sordu. Gelen cevaplar ise hepimize hak verdirdi.

Kaynak: https://twitter.com/_onyxbby/status/1...
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Bir X kullanıcısı, "Gününüzü mahvedebilecek en küçük şey nedir?" diye sordu.

Bir X kullanıcısı, "Gününüzü mahvedebilecek en küçük şey nedir?" diye sordu.
twitter.com

Gelen cevaplar ise 'Harbiden yahu!' dememize sebep oldu! İsterseniz beraber bakalım.👇

1. "Saatlerce gerektiğinden fazla trafikte kalmak. Direkt baş ağrısı..."

1. "Saatlerce gerektiğinden fazla trafikte kalmak. Direkt baş ağrısı..."
twitter.com

2. "Kendim, tüm günümü mahvedebilirim."

2. "Kendim, tüm günümü mahvedebilirim."
twitter.com

3. "Duş almadığım zaman..."

3. "Duş almadığım zaman..."
twitter.com

4. "Uyandığında şarja taktığını sandığın telefonunun yüzde 2 şarjı olması. Telefonunu şarja takmışsındır ama prize takmamışsındır."

4. "Uyandığında şarja taktığını sandığın telefonunun yüzde 2 şarjı olması. Telefonunu şarja takmışsındır ama prize takmamışsındır."
twitter.com
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5. "Planda olmamasına rağmen birinin evinde kalmak."

5. "Planda olmamasına rağmen birinin evinde kalmak."
twitter.com

6. "Tiktok izlerken telefonumun çalması."

6. "Tiktok izlerken telefonumun çalması."
twitter.com

7. "Soğuk klozet kapağı"

7. "Soğuk klozet kapağı"
twitter.com

8. "Bir hafta boyunca beklediğim planları iptal etmek."

8. "Bir hafta boyunca beklediğim planları iptal etmek."
twitter.com

9. "Kulaklıklarımı evde unutmak."

9. "Kulaklıklarımı evde unutmak."
twitter.com
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10. "Kombin aklındaki gibi olmayınca sürekli değiştirmek zorunda kalmak."

10. "Kombin aklındaki gibi olmayınca sürekli değiştirmek zorunda kalmak."
twitter.com

11. "Parfüm sıkmayı unutmak."

11. "Parfüm sıkmayı unutmak."
twitter.com

12. "Çorapla ıslak zemine basmak."

12. "Çorapla ıslak zemine basmak."
twitter.com

13. 👇

13. 👇
twitter.com

14. "Dışarıdaki umumi tuvaletleri kullanmak."

14. "Dışarıdaki umumi tuvaletleri kullanmak."
twitter.com
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15. "Kötü internet bağlantısı..."

15. "Kötü internet bağlantısı..."
twitter.com

Sizin aklınıza başka neler geliyor? Yorumlarda buluşalım!

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