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Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Instagram Sosyal Medya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 20:31

Sizler de takdir ederiniz ki sosyal medyayı kullanma amacı aslında kişiden kişiye değişiyor. Bazılarımız orayı adeta bir günlük gibi kullanırken bazılarımız da kendimizi göstermek için kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar tam anlamıyla hayatı sorgulatan türden!

Hazırsanız, sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın!

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Fotoğrafında shop olduğunu söylediğim için beni engelledi."

2. "Fotoğrafında shop olduğunu söylediğim için beni engelledi."

3. Sebebi neydi ki?

3. Sebebi neydi ki?

4. "Çok doğal (?) bir çalışma olmuş..."

4. "Çok doğal (?) bir çalışma olmuş..."

5. Nasıl yani?

5. Nasıl yani?
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6. Tatsız...

6. Tatsız...

7. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı "o" dakikalardayız...

7. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı "o" dakikalardayız...

8. Nedir bu 'anime kızı' akımı tam olarak?

8. Nedir bu 'anime kızı' akımı tam olarak?

9. 👇

9. 👇

10. Seninle şöyle olabilirdik.

10. Seninle şöyle olabilirdik.
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11. Yok artık!

11. Yok artık!
11. Yok artık!

12. Abla'm sen bir daha shop yapma...

12. Abla'm sen bir daha shop yapma...

13. "Her iki hali de çok güzelmiş..."

13. "Her iki hali de çok güzelmiş..."
13. "Her iki hali de çok güzelmiş..."

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

14. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Yorumlarda buluşalım!

15. Yorumlarda buluşalım!

Haftaya görüşmek üzere!

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