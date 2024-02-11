Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir ederiniz ki sosyal medyayı kullanma amacı aslında kişiden kişiye değişiyor. Bazılarımız orayı adeta bir günlük gibi kullanırken bazılarımız da kendimizi göstermek için kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar tam anlamıyla hayatı sorgulatan türden!
Hazırsanız, sizleri şöyle alalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. "Fotoğrafında shop olduğunu söylediğim için beni engelledi."
3. Sebebi neydi ki?
4. "Çok doğal (?) bir çalışma olmuş..."
5. Nasıl yani?
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6. Tatsız...
7. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı "o" dakikalardayız...
8. Nedir bu 'anime kızı' akımı tam olarak?
9. 👇
10. Seninle şöyle olabilirdik.
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11. Yok artık!
12. Abla'm sen bir daha shop yapma...
13. "Her iki hali de çok güzelmiş..."
14. Siz neler düşünüyorsunuz?
15. Yorumlarda buluşalım!
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