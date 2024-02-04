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Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler

Instagram Sosyal Medya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 17:16

Sizler de takdir ederiniz ki sosyal medyayı kullanma amacı aslında kişiden kişiye değişiyor. Bazılarımız orayı adeta bir günlük gibi kullanırken bazılarımız da kendimizi göstermek için kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar tam anlamıyla hayatı sorgulatan türden!

Hazırsanız, sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.boredpanda.com/instagram-...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın.👇

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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Ayna yalan söylemez!

2. Ayna yalan söylemez!

3. Instagram'da ünlü bir influencer.

3. Instagram'da ünlü bir influencer.

4. Abla'm sence mümkün mü böyle bir şey?

4. Abla'm sence mümkün mü böyle bir şey?

5. Baktıkça daha da garipleşen fotolardan biri...

5. Baktıkça daha da garipleşen fotolardan biri...
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6. Bazen internette gördüğümüz şeylere inanmamamız gerekiyor...

6. Bazen internette gördüğümüz şeylere inanmamamız gerekiyor...

7. 👇

7. 👇

8. Yok artık!

8. Yok artık!

9. "Gerçekten kabus gibi!"

9. "Gerçekten kabus gibi!"

10. "Tanışma uygulamasında karşıma çıktı."

10. "Tanışma uygulamasında karşıma çıktı."
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11. "Resident Emil diyebilir miyiz?"

11. "Resident Emil diyebilir miyiz?"

12. Gölgeye dikkat.😂

12. Gölgeye dikkat.😂

13. Sanki fotoğrafta biraz (?) filtre var gibi...

13. Sanki fotoğrafta biraz (?) filtre var gibi...

14. Şu şekil bembeyaz dişlerimiz olsa tüm sorunlarımız çözülür herhalde!

14. Şu şekil bembeyaz dişlerimiz olsa tüm sorunlarımız çözülür herhalde!

15. "Gerçekten tüm resimleri bu şekilde."

15. "Gerçekten tüm resimleri bu şekilde."
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16. "Bu neydi şimdi?"

16. "Bu neydi şimdi?"

17. Yine tüm anatomi bilgilerini alaşağı eden bir çalışma olmuş.

17. Yine tüm anatomi bilgilerini alaşağı eden bir çalışma olmuş.

18. Buna biz de diyecek bir şey bulamadık...

18. Buna biz de diyecek bir şey bulamadık...

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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