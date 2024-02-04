Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Sosyal Medyada Paylaştıkları İlginç Fotoğraflarla Hepimizin Uzun Uzun Ekrana Bakmasına Sebep Olmuş Kişiler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/instagram-...
Sizler de takdir ederiniz ki sosyal medyayı kullanma amacı aslında kişiden kişiye değişiyor. Bazılarımız orayı adeta bir günlük gibi kullanırken bazılarımız da kendimizi göstermek için kullanıyoruz. Fakat birazdan göreceğiniz fotoğraflar tam anlamıyla hayatı sorgulatan türden!
Hazırsanız, sizleri şöyle alalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. Ayna yalan söylemez!
3. Instagram'da ünlü bir influencer.
4. Abla'm sence mümkün mü böyle bir şey?
5. Baktıkça daha da garipleşen fotolardan biri...
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6. Bazen internette gördüğümüz şeylere inanmamamız gerekiyor...
7. 👇
8. Yok artık!
9. "Gerçekten kabus gibi!"
10. "Tanışma uygulamasında karşıma çıktı."
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11. "Resident Emil diyebilir miyiz?"
12. Gölgeye dikkat.😂
13. Sanki fotoğrafta biraz (?) filtre var gibi...
14. Şu şekil bembeyaz dişlerimiz olsa tüm sorunlarımız çözülür herhalde!
15. "Gerçekten tüm resimleri bu şekilde."
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16. "Bu neydi şimdi?"
17. Yine tüm anatomi bilgilerini alaşağı eden bir çalışma olmuş.
18. Buna biz de diyecek bir şey bulamadık...
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