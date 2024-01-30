Meme Dikleştirme Ameliyatı İçin İstanbul'a Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü!
Meme Dikleştirme Ameliyatı İçin İstanbul'a Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2543371...
22 yaşındaki Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta meme dikleştirme ameliyatı için İstanbul'a geldi. Sonrasında ise bazı komplikasyonlar yaşayarak hayatı cehenneme dönen kadının ailesi, Chloe'nin tekrar evine dönmesi için para bile topladı.
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Bir çocuk annesi 22 yaşındaki Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta meme dikleştirme ameliyatı için İstanbul'a geldi.
Fakat 45 dakikalık operasyon yaklaşık 5 saat sürdü ve arkadaşları Chloe'nun dönmesi için 15 bin sterlin toplamaya çalışıyor.
"Arkadaşım acı içinde. Ölecekmiş gibi hissediyor."
"Daha genç, çok korkuyor, ailesinden uzak ve yardıma muhtaç."
Geçtiğimiz aylarda 35 yaşındaki Danielle Hunt isimli 35 yaşındaki başka bir kadın da Mommy Makeover (Annelik Estetiği) için İstanbul'a gelmişti.
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Sonrasında ise "Türkiye'de ameliyat ucuz olabilir. Ama hayatınızdan önemli değil." ifadelerini kullanmıştı.
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