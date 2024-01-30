Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Meme Dikleştirme Ameliyatı İçin İstanbul'a Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü!

Meme Dikleştirme Ameliyatı İçin İstanbul'a Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 23:16

22 yaşındaki Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta meme dikleştirme ameliyatı için İstanbul'a geldi. Sonrasında ise bazı komplikasyonlar yaşayarak hayatı cehenneme dönen kadının ailesi, Chloe'nin tekrar evine dönmesi için para bile topladı.

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/news/2543371...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir çocuk annesi 22 yaşındaki Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta meme dikleştirme ameliyatı için İstanbul'a geldi.

Bir çocuk annesi 22 yaşındaki Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta meme dikleştirme ameliyatı için İstanbul'a geldi.

Fakat 45 dakikalık operasyon yaklaşık 5 saat sürdü ve arkadaşları Chloe'nun dönmesi için 15 bin sterlin toplamaya çalışıyor.

Fakat 45 dakikalık operasyon yaklaşık 5 saat sürdü ve arkadaşları Chloe'nun dönmesi için 15 bin sterlin toplamaya çalışıyor.

"Arkadaşım acı içinde. Ölecekmiş gibi hissediyor."

"Arkadaşım acı içinde. Ölecekmiş gibi hissediyor."

Akrabaları, bir bağış toplama sitesinde 'Arkadaşımın eve dönmesi için çaresiz bir şekilde sizden yardım istiyorum.'

"Daha genç, çok korkuyor, ailesinden uzak ve yardıma muhtaç."

"Daha genç, çok korkuyor, ailesinden uzak ve yardıma muhtaç."

Birkaç gün içinde Chloe için 8 bin sterline yakın para toplandı. 3 gün sonra İngilrere'ye geri döndü.

Benzer bir olayı da burada anlatmıştık.👇

Geçtiğimiz aylarda 35 yaşındaki Danielle Hunt isimli 35 yaşındaki başka bir kadın da Mommy Makeover (Annelik Estetiği) için İstanbul'a gelmişti.

Geçtiğimiz aylarda 35 yaşındaki Danielle Hunt isimli 35 yaşındaki başka bir kadın da Mommy Makeover (Annelik Estetiği) için İstanbul'a gelmişti.

Ameliyat sonrasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle kendisine 'Travma Sonrası Stres Bozukluğu' teşhisi konulmuştu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sonrasında ise "Türkiye'de ameliyat ucuz olabilir. Ama hayatınızdan önemli değil." ifadelerini kullanmıştı.

Sonrasında ise "Türkiye'de ameliyat ucuz olabilir. Ama hayatınızdan önemli değil." ifadelerini kullanmıştı.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın