Meme Dikleştirme Ameliyatı İçin İstanbul'a Gelen Turistin Hayatı Cehenneme Döndü!

22 yaşındaki Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz hafta meme dikleştirme ameliyatı için İstanbul'a geldi. Sonrasında ise bazı komplikasyonlar yaşayarak hayatı cehenneme dönen kadının ailesi, Chloe'nin tekrar evine dönmesi için para bile topladı.

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