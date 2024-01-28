Kadınların Ayak Bileklerine Göre Değerlendirildiği Güzellik Yarışması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Kadınların Ayak Bileklerine Göre Değerlendirildiği Güzellik Yarışması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!
Kaynak: https://rarehistoricalphotos.com/ankl...
Tarihte birbirinden ilginç şeyler şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'Ayak Bileği Güzellik Yarışması'! Kadınların juri tarafından ayak bileklerine göre değerlendirildiği ve ödüllendirildiği o ilginç yarışmayı tarihin tozlu raflarından aldık ve sizler için anlattık.
Buyurun detaylara...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimiz illaki "bilek güreşi"ni duymuşuzdur. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bilek güreşinde bilek gücü ön planda.
Peki daha önce "Bilek Güzelliği Yarışması"nı duymuş muydunuz? Evet, kulağa garip geliyor! Peki nedir bu "Bilek Güzelliği Yarışması"?
Genellikle bir polis ya da juri, yarışmacıların ayaklarına tek tek bakıp değerlendirirdi.
Bu yarışma genellikle çorap şirketleri için bir tanıtım görevi görüyordu. Kazanan kadınlar, çorap ve güzellik tacının yanı sıra büyük bir ün de kazanıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bununla birlikte 20. yüzyılın başlarında kadınların yeni moda akımlarından dolayı ayak bilekleri bir moda objesi olmaktan çıktı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ayak bileği yarışması ve akımı tamamen ortadan kalksa da kadınların üzerindeki psikolojik etkisi bir süre daha devam etti...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Dost başa düşman ayağa bakarmış şekerim 😅😅😅