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Kadınların Ayak Bileklerine Göre Değerlendirildiği Güzellik Yarışması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Kadınların Ayak Bileklerine Göre Değerlendirildiği Güzellik Yarışması Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 11:16

Tarihte birbirinden ilginç şeyler şahit oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de 'Ayak Bileği Güzellik Yarışması'! Kadınların juri tarafından ayak bileklerine göre değerlendirildiği ve ödüllendirildiği o ilginç yarışmayı tarihin tozlu raflarından aldık ve sizler için anlattık.

Buyurun detaylara...👇

Kaynak: https://rarehistoricalphotos.com/ankl...

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Hepimiz illaki "bilek güreşi"ni duymuşuzdur. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bilek güreşinde bilek gücü ön planda.

Hepimiz illaki "bilek güreşi"ni duymuşuzdur. Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bilek güreşinde bilek gücü ön planda.

Peki daha önce "Bilek Güzelliği Yarışması"nı duymuş muydunuz? Evet, kulağa garip geliyor! Peki nedir bu "Bilek Güzelliği Yarışması"?

Peki daha önce "Bilek Güzelliği Yarışması"nı duymuş muydunuz? Evet, kulağa garip geliyor! Peki nedir bu "Bilek Güzelliği Yarışması"?

Söz konusu her ne kadar bilek olsa da aslında burada ön planda olan şey bile gücü değil, bilek güzelliği. 1930 ila 1953 yılları arasında kadınlar, bu yarışmaya katılıp bilek güzelliklerine göre yarışıyorlardı.

O zamanın en özel gösterileri arasında yer alan bu yarışmada kadınlar, sadece ama sadece bilekleriyle ön planda olmak zorunda. Bu nedenle de değerlendirme esnasında vücutlarını katiyen kapatıyorlar!

Genellikle bir polis ya da juri, yarışmacıların ayaklarına tek tek bakıp değerlendirirdi.

Genellikle bir polis ya da juri, yarışmacıların ayaklarına tek tek bakıp değerlendirirdi.
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Bileklerden sonra ise eğer gerekirse omuz, kollar ve bacaklar da göz önüne alınırdı.

Bu yarışma genellikle çorap şirketleri için bir tanıtım görevi görüyordu. Kazanan kadınlar, çorap ve güzellik tacının yanı sıra büyük bir ün de kazanıyordu.

Bu yarışma genellikle çorap şirketleri için bir tanıtım görevi görüyordu. Kazanan kadınlar, çorap ve güzellik tacının yanı sıra büyük bir ün de kazanıyordu.
x.com

Ayak bilekleri 18. yüzyıla kadar 'arzulanan' bir şey olarak görülüyordu. 1770'li yıllarda ise 'şekilli ayak bileği'ni öven bazı reklamlar bile yapıldı. O dönemin şartlarına göre oldukça ilginç!

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Bununla birlikte 20. yüzyılın başlarında kadınların yeni moda akımlarından dolayı ayak bilekleri bir moda objesi olmaktan çıktı.

Bununla birlikte 20. yüzyılın başlarında kadınların yeni moda akımlarından dolayı ayak bilekleri bir moda objesi olmaktan çıktı.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ayak bileği yarışması ve akımı tamamen ortadan kalksa da kadınların üzerindeki psikolojik etkisi bir süre daha devam etti...

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ayak bileği yarışması ve akımı tamamen ortadan kalksa da kadınların üzerindeki psikolojik etkisi bir süre daha devam etti...

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ömer

Dost başa düşman ayağa bakarmış şekerim 😅😅😅