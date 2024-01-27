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Yaşlandıkça Farkına Vardığımız Şeyleri Söyleyerek Hepimizin İçinde Acı Bir Burukluğa Sebep Olan Kişiler

Yaşlandıkça Farkına Vardığımız Şeyleri Söyleyerek Hepimizin İçinde Acı Bir Burukluğa Sebep Olan Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 00:50

Hepimiz büyüyoruz ve gelişiyoruz. Yaşanmışlıklar birçok kez bazılarımız için birer derse, bazılarımıza da izi kalmış güzel anılara dönüşüyor. Bir Twitter (X) kullanıcısı 'Yaşlandıkça neyi fark ettiniz?' sorusunu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Soruya gelen cevaplar da hepimizin içinde acı bir burukluğa sebep oldu.

Buyurun, beraber bakalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/Graciethebrand/st...
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı "Yaşlandıkça neyi fark ettiniz?" sorusunu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı "Yaşlandıkça neyi fark ettiniz?" sorusunu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
twitter.com

Gelen cevaplar ise hem iç burkan hem de aydınlata türden. İsterseniz buyurun beraber bakalım.👇

1. "Acı çekmeyi mantıksal olarak değerlendirmeyin. Bu acıyı geçirmez, aksine devam ettirir."

1. "Acı çekmeyi mantıksal olarak değerlendirmeyin. Bu acıyı geçirmez, aksine devam ettirir."
twitter.com

2. "Hiçbir şey düşündüğümüz kadar önemli değil."

2. "Hiçbir şey düşündüğümüz kadar önemli değil."
twitter.com

3. "Benim tek dengem ailem. Başka hiçbir şey umrumda değil."

3. "Benim tek dengem ailem. Başka hiçbir şey umrumda değil."
twitter.com

4. "Hayatınıza aldığınız kişiler ya bir nimet ya da bir derstir. Akıllıca seçim yapın."

4. "Hayatınıza aldığınız kişiler ya bir nimet ya da bir derstir. Akıllıca seçim yapın."
twitter.com
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5. "Yaşım ilerledikçe hayatın gerçek zenginliğinin sadece başarılarda ve kilometre taşlarında değil, beslediğimiz ilişkilerde, tadını çıkardığımız anlarda ve basit zevklerde bulduğumuz neşede de yattığını fark ettim. Yaşlanmak, kendini keşfetme ve şükran yolculuğudur."

5. "Yaşım ilerledikçe hayatın gerçek zenginliğinin sadece başarılarda ve kilometre taşlarında değil, beslediğimiz ilişkilerde, tadını çıkardığımız anlarda ve basit zevklerde bulduğumuz neşede de yattığını fark ettim. Yaşlanmak, kendini keşfetme ve şükran yolculuğudur."
twitter.com

6. "Düşündüğümüz kadar önemli değiliz ve insanlar genellikle bizi umursamıyorlar. Sadece arkamızdan konuşuyorlar ve sorun değil, her şeye tepki vermek zorunda değilsiniz."

6. "Düşündüğümüz kadar önemli değiliz ve insanlar genellikle bizi umursamıyorlar. Sadece arkamızdan konuşuyorlar ve sorun değil, her şeye tepki vermek zorunda değilsiniz."
twitter.com

7. "Babam her zaman haklıymış."

7. "Babam her zaman haklıymış."
twitter.com

8. "Arkadaşlıklar geçicidir. Mekan değişirse, arkadaşlıklar da değişir."

8. "Arkadaşlıklar geçicidir. Mekan değişirse, arkadaşlıklar da değişir."
twitter.com

9. "Birini affetmek sizin iç huzurunuz içindir, başkalarının değil."

9. "Birini affetmek sizin iç huzurunuz içindir, başkalarının değil."
twitter.com
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10. "Empati yapmadan birini yargılama."

10. "Empati yapmadan birini yargılama."
twitter.com

11. "Yalnız olmak, zihinsel, psikolojik ruhsal yolculuğunuzda size iyi gelen bir şeydir."

11. "Yalnız olmak, zihinsel, psikolojik ruhsal yolculuğunuzda size iyi gelen bir şeydir."
twitter.com

12. "Kendi problemlerimizi kendimiz yaratıyoruz."

12. "Kendi problemlerimizi kendimiz yaratıyoruz."
twitter.com

13. "Kendinizi ön plana koyup 'hayır' diyebilmek önemlidir. Ne yaparsanız yapın yine de sizi kötü bilecekler zaten."

13. "Kendinizi ön plana koyup 'hayır' diyebilmek önemlidir. Ne yaparsanız yapın yine de sizi kötü bilecekler zaten."
twitter.com

14. Haklı diyebilir miyiz?

14. Haklı diyebilir miyiz?
twitter.com
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15. "Para kötülüklerin anası değildir. Ama parasızlık öyle."

15. "Para kötülüklerin anası değildir. Ama parasızlık öyle."
twitter.com

16. "Hayatında hiçbir şey başaramamış insanlarla zaman kaybetme."

16. "Hayatında hiçbir şey başaramamış insanlarla zaman kaybetme."
twitter.com

17. "Nefret insanı güçlendirir."

17. "Nefret insanı güçlendirir."
twitter.com

18. "Ortak arkadaş grubundan biriyle çıkmayın."

18. "Ortak arkadaş grubundan biriyle çıkmayın."
twitter.com

19. "Günün sonunda yanınıza olacak olan tek şey ailenizdir."

19. "Günün sonunda yanınıza olacak olan tek şey ailenizdir."
twitter.com
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20. "Kimse sonsuza kadar kalmaz o yüzden giden gitsin."

20. "Kimse sonsuza kadar kalmaz o yüzden giden gitsin."
twitter.com

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