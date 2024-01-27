Yaşlandıkça Farkına Vardığımız Şeyleri Söyleyerek Hepimizin İçinde Acı Bir Burukluğa Sebep Olan Kişiler
Yaşlandıkça Farkına Vardığımız Şeyleri Söyleyerek Hepimizin İçinde Acı Bir Burukluğa Sebep Olan Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/Graciethebrand/st...
Hepimiz büyüyoruz ve gelişiyoruz. Yaşanmışlıklar birçok kez bazılarımız için birer derse, bazılarımıza da izi kalmış güzel anılara dönüşüyor. Bir Twitter (X) kullanıcısı 'Yaşlandıkça neyi fark ettiniz?' sorusunu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Soruya gelen cevaplar da hepimizin içinde acı bir burukluğa sebep oldu.
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Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı "Yaşlandıkça neyi fark ettiniz?" sorusunu sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1. "Acı çekmeyi mantıksal olarak değerlendirmeyin. Bu acıyı geçirmez, aksine devam ettirir."
2. "Hiçbir şey düşündüğümüz kadar önemli değil."
3. "Benim tek dengem ailem. Başka hiçbir şey umrumda değil."
4. "Hayatınıza aldığınız kişiler ya bir nimet ya da bir derstir. Akıllıca seçim yapın."
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5. "Yaşım ilerledikçe hayatın gerçek zenginliğinin sadece başarılarda ve kilometre taşlarında değil, beslediğimiz ilişkilerde, tadını çıkardığımız anlarda ve basit zevklerde bulduğumuz neşede de yattığını fark ettim. Yaşlanmak, kendini keşfetme ve şükran yolculuğudur."
6. "Düşündüğümüz kadar önemli değiliz ve insanlar genellikle bizi umursamıyorlar. Sadece arkamızdan konuşuyorlar ve sorun değil, her şeye tepki vermek zorunda değilsiniz."
7. "Babam her zaman haklıymış."
8. "Arkadaşlıklar geçicidir. Mekan değişirse, arkadaşlıklar da değişir."
9. "Birini affetmek sizin iç huzurunuz içindir, başkalarının değil."
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10. "Empati yapmadan birini yargılama."
11. "Yalnız olmak, zihinsel, psikolojik ruhsal yolculuğunuzda size iyi gelen bir şeydir."
12. "Kendi problemlerimizi kendimiz yaratıyoruz."
13. "Kendinizi ön plana koyup 'hayır' diyebilmek önemlidir. Ne yaparsanız yapın yine de sizi kötü bilecekler zaten."
14. Haklı diyebilir miyiz?
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15. "Para kötülüklerin anası değildir. Ama parasızlık öyle."
16. "Hayatında hiçbir şey başaramamış insanlarla zaman kaybetme."
17. "Nefret insanı güçlendirir."
18. "Ortak arkadaş grubundan biriyle çıkmayın."
19. "Günün sonunda yanınıza olacak olan tek şey ailenizdir."
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20. "Kimse sonsuza kadar kalmaz o yüzden giden gitsin."
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