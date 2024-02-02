ChatGPT Yardımıyla Tinder Uygulamasında 5 Binden Fazla Kişiyle Eşleşen Adam Sonunda Ruh Eşini Buldu
ChatGPT Yardımıyla Tinder Uygulamasında 5 Binden Fazla Kişiyle Eşleşen Adam Sonunda Ruh Eşini Buldu
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/develo...
Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka geliştiricisi, tanışma uygulaması Tinder'da 5 binden fazla kadınla eşleşebilmek ve konuşabilmek için ChatGPT kullandı. Zhadan. isimli geliştirici, 'Kadınlarla iletişimi basitleştirdim.' dedi.
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Bir yapay zeka geliştiricisi, tanışma uygulaması Tinder'da 5 binden fazla kadınla eşleşebilmek ve konuşabilmek için ChatGPT kullandı.
TenChat isimli şirketin departman müdürü Alexander Zhadan, tasarladığı yapay zeka sistemini kullanarak 5 bin 239 Tinder eşleşmesinin ardından ruh eşi Karina Imranova ile evleneceğini duyurdu.
Yapay zeka sayesinde eşleştiği kadınların 'red flag'lerini kategori kategori ayırdı ve ruh eşi Imranova'ya evlenme teklifi etmesine etti.
Zhadan, 2022'de GPT-3 uygulama programlama arayüzüne veya API'ye eriştikten sonra projeye başladı.
Zhadan, ChatGPT'yi kadınların burçları, fotoğrafları ve diğer özelliklerine göre eşleştirip kategorize etti.
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"ChatGPT bana daha uygun profilleri gösterdi, sohbeti uzun tuttu. İlk seferde 353 profili sağa kaydırdı ve 160'ıyla diyalog kurdu. 12'siyle de tanıştım."
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bu tipsiz nasıl bu kadar eşleşme aldı aq burda olsa elini siker