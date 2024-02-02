ChatGPT Yardımıyla Tinder Uygulamasında 5 Binden Fazla Kişiyle Eşleşen Adam Sonunda Ruh Eşini Buldu

Başlangıçta profillerinde ikiden fazla fotoğraf bulunan kadınlara 'sağa kaydıracak' basit bir komut dosyası olduğunu açıkladı. Bu arada tekrardan hatırlatalım: Tinder'da sağa kaydırmak beğenmek, sola kaydırmak ise karşı tarafı beğenmemek anlamına geliyor. İki taraf da birbirini sağa kaydırırsa eşleşiyorsunuz!