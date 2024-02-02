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ChatGPT Yardımıyla Tinder Uygulamasında 5 Binden Fazla Kişiyle Eşleşen Adam Sonunda Ruh Eşini Buldu

ChatGPT Yardımıyla Tinder Uygulamasında 5 Binden Fazla Kişiyle Eşleşen Adam Sonunda Ruh Eşini Buldu

tinder ChatGPT
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 21:55

Geçtiğimiz günlerde bir yapay zeka geliştiricisi, tanışma uygulaması Tinder'da 5 binden fazla kadınla eşleşebilmek ve konuşabilmek için ChatGPT kullandı. Zhadan. isimli geliştirici, 'Kadınlarla iletişimi basitleştirdim.' dedi.

Detaylar.👇

Kaynak: https://cointelegraph.com/news/develo...
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Bir yapay zeka geliştiricisi, tanışma uygulaması Tinder'da 5 binden fazla kadınla eşleşebilmek ve konuşabilmek için ChatGPT kullandı.

Bir yapay zeka geliştiricisi, tanışma uygulaması Tinder'da 5 binden fazla kadınla eşleşebilmek ve konuşabilmek için ChatGPT kullandı.

TenChat isimli şirketin departman müdürü Alexander Zhadan, tasarladığı yapay zeka sistemini kullanarak 5 bin 239 Tinder eşleşmesinin ardından ruh eşi Karina Imranova ile evleneceğini duyurdu.

TenChat isimli şirketin departman müdürü Alexander Zhadan, tasarladığı yapay zeka sistemini kullanarak 5 bin 239 Tinder eşleşmesinin ardından ruh eşi Karina Imranova ile evleneceğini duyurdu.

Resimde de gördüğünüz gibi... Son derece mutlular!

Yapay zeka sayesinde eşleştiği kadınların 'red flag'lerini kategori kategori ayırdı ve ruh eşi Imranova'ya evlenme teklifi etmesine etti.

Yapay zeka sayesinde eşleştiği kadınların 'red flag'lerini kategori kategori ayırdı ve ruh eşi Imranova'ya evlenme teklifi etmesine etti.

'Kadınlarla iletişimi basitleştirmeye karar verdim.'

Zhadan, 2022'de GPT-3 uygulama programlama arayüzüne veya API'ye eriştikten sonra projeye başladı.

Zhadan, 2022'de GPT-3 uygulama programlama arayüzüne veya API'ye eriştikten sonra projeye başladı.

Başlangıçta profillerinde ikiden fazla fotoğraf bulunan kadınlara 'sağa kaydıracak' basit bir komut dosyası olduğunu açıkladı. Bu arada tekrardan hatırlatalım: Tinder'da sağa kaydırmak beğenmek, sola kaydırmak ise karşı tarafı beğenmemek anlamına geliyor. İki taraf da birbirini sağa kaydırırsa eşleşiyorsunuz!

Zhadan, ChatGPT'yi kadınların burçları, fotoğrafları ve diğer özelliklerine göre eşleştirip kategorize etti.

Zhadan, ChatGPT'yi kadınların burçları, fotoğrafları ve diğer özelliklerine göre eşleştirip kategorize etti.

V2 sistemi, veritabanlarını genel ve kişisel mesajlara, sessize alınmış yanıtlara ve birkaç mesaja yanıtlara böldü. Uygulamaya FlutterFlow kullanarak fotoğraf tanıma ekledi, bu sayede uygulama kendisi yazabildi.

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"ChatGPT bana daha uygun profilleri gösterdi, sohbeti uzun tuttu. İlk seferde 353 profili sağa kaydırdı ve 160'ıyla diyalog kurdu. 12'siyle de tanıştım."

"ChatGPT bana daha uygun profilleri gösterdi, sohbeti uzun tuttu. İlk seferde 353 profili sağa kaydırdı ve 160'ıyla diyalog kurdu. 12'siyle de tanıştım."

Zhadan tarafından paylaşılan bir evlilik kayıt rezervasyon onayının ekran görüntüsüne göre, çift 3 Ağustos 2024'te evlenecek.

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Boyle Diom

bu tipsiz nasıl bu kadar eşleşme aldı aq burda olsa elini siker