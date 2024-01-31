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Dünyanın Sonu Nasıl Gelecek? Tüm Senaryoları Sizin İçin Yapay Zekayla Görselleştirdik!

Dünyanın Sonu Nasıl Gelecek? Tüm Senaryoları Sizin İçin Yapay Zekayla Görselleştirdik!

Yapay Zeka
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
31.01.2024 - 15:43

Yapay zekaya, olası kıyamet senaryolarını sorduk. Dünyanın sonunun geldiği felaket senaryoları karşısında ise resmen nutkumuz tutuldu. Gelin o fotoğraflara birlikte bakalım...👇

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Yapay zeka ile olası kıyamet ya da felaket gibi bir olayla nasıl karşı karşıya kalabileceğine dair görseller oluşturduk.

Yapay zeka ile olası kıyamet ya da felaket gibi bir olayla nasıl karşı karşıya kalabileceğine dair görseller oluşturduk.

Gelin birlikte bakalım...👇

1. Nükleer savaş: Nükleer silahların büyük ölçekte patlatılması nükleer bir soykırıma yol açabilir.

1. Nükleer savaş: Nükleer silahların büyük ölçekte patlatılması nükleer bir soykırıma yol açabilir.

İlk etkileri arasında büyük yıkım ve radyasyona maruz kalma, ardından atmosferdeki kurumun güneş ışığını engellemesi nedeniyle nükleer kış (şiddetli ve uzun süreli bir küresel iklimsel soğuma etkisi) yer alır.

İlk etkileri arasında büyük yıkım ve radyasyona maruz kalma, ardından atmosferdeki kurumun güneş ışığını engellemesi nedeniyle nükleer kış (şiddetli ve uzun süreli bir küresel iklimsel soğuma etkisi) yer alır.

2- Asteroid çarpması: Dünya'ya çarpan büyük bir asteroid ya da kuyruklu yıldız büyük şok dalgalarına, ateş fırtınalarına ve bir nükleer kışına benzeyen bir çarpışma kışına neden olabilir.

2- Asteroid çarpması: Dünya'ya çarpan büyük bir asteroid ya da kuyruklu yıldız büyük şok dalgalarına, ateş fırtınalarına ve bir nükleer kışına benzeyen bir çarpışma kışına neden olabilir.

Bu, dinozorların yok olmasına neden olduğuna inanılan şeye benzer...

Bu, dinozorların yok olmasına neden olduğuna inanılan şeye benzer...
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3- Süper yanardağ patlaması:

3- Süper yanardağ patlaması:

Yellowstone gibi bir süper volkanın patlaması, atmosfere büyük miktarlarda volkanik kül ve kükürt dioksit püskürterek küresel soğumaya yol açabilir.

Yellowstone gibi bir süper volkanın patlaması, atmosfere büyük miktarlarda volkanik kül ve kükürt dioksit püskürterek küresel soğumaya yol açabilir.

4- Pandemi: Son derece bulaşıcı, ölümcül bir virüs veya başka bir patojen küresel olarak yayılabilir ve potansiyel olarak insan nüfusunun büyük bir bölümünü yok edebilir.

4- Pandemi: Son derece bulaşıcı, ölümcül bir virüs veya başka bir patojen küresel olarak yayılabilir ve potansiyel olarak insan nüfusunun büyük bir bölümünü yok edebilir.

Kovid-19 pandemisi, kıyamet ölçeğinde olmasa da bir virüsün ne kadar hızlı yayılabileceğine dair yakın tarihli bir örnektir.

5- Yapay zeka ayaklanması:

5- Yapay zeka ayaklanması:

Son derece gelişmiş yapay zekanın geliştirilmesi, makinelerin kendi kendilerinin farkına varmalarına ve insan kontrolüne karşı isyan etmelerine yol açarak insanlığın çöküşüne neden olabilir.

Son derece gelişmiş yapay zekanın geliştirilmesi, makinelerin kendi kendilerinin farkına varmalarına ve insan kontrolüne karşı isyan etmelerine yol açarak insanlığın çöküşüne neden olabilir.
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6- Küresel ısınma ve iklim değişikliği:

6- Küresel ısınma ve iklim değişikliği:

Kontrol edilmeyen iklim değişikliği, aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri, yaygın kuraklıklar, kıtlık ve nüfusun yer değiştirmesi gibi feci sonuçlara yol açabilir.

Kontrol edilmeyen iklim değişikliği, aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri, yaygın kuraklıklar, kıtlık ve nüfusun yer değiştirmesi gibi feci sonuçlara yol açabilir.

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7- Güneş patlaması veya koronal kütle atımı (CME):

7- Güneş patlaması veya koronal kütle atımı (CME):
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Büyük bir güneş patlaması veya CME, Dünya'ya doğru bir güneş enerjisi patlaması gönderebilir, potansiyel olarak tüm elektronik ekipmanı ve güç şebekelerini bozabilir, yaygın kaosa ve toplumsal yapıların bozulmasına yol açabilir.

Büyük bir güneş patlaması veya CME, Dünya'ya doğru bir güneş enerjisi patlaması gönderebilir, potansiyel olarak tüm elektronik ekipmanı ve güç şebekelerini bozabilir, yaygın kaosa ve toplumsal yapıların bozulmasına yol açabilir.

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8- Biyolojik veya kimyasal savaş:

8- Biyolojik veya kimyasal savaş:

Biyolojik veya kimyasal ajanların kasıtlı olarak salınması, potansiyel olarak küresel ölçekte yaygın hastalık, ölüm ve çevresel hasara yol açabilir.

Biyolojik veya kimyasal ajanların kasıtlı olarak salınması, potansiyel olarak küresel ölçekte yaygın hastalık, ölüm ve çevresel hasara yol açabilir.

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9- Ekosistemlerin çöküşü:

9- Ekosistemlerin çöküşü:

Biyoçeşitliliğin kaybı ve temel ekosistemlerin çöküşü doğanın dengesini bozabilir, gıda ve su kıtlığı da dahil olmak üzere insanların hayatta kalması için yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

Biyoçeşitliliğin kaybı ve temel ekosistemlerin çöküşü doğanın dengesini bozabilir, gıda ve su kıtlığı da dahil olmak üzere insanların hayatta kalması için yıkıcı sonuçlara yol açabilir.

10- Teknolojik felaket: Parçacık hızlandırıcıda (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi) başarısız bir deney gibi ileri teknolojinin istenmeyen bir sonucu, teorik olarak Dünya'nın varlığını tehdit edebilecek kara delikler veya garip maddeler gibi öngörülemeyen tehlikeler yaratabilir.

10- Teknolojik felaket: Parçacık hızlandırıcıda (Büyük Hadron Çarpıştırıcısı gibi) başarısız bir deney gibi ileri teknolojinin istenmeyen bir sonucu, teorik olarak Dünya'nın varlığını tehdit edebilecek kara delikler veya garip maddeler gibi öngörülemeyen tehlikeler yaratabilir.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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