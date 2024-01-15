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Mehmet Karahanlı'yı Tony Soprano Ettik! Yapay Zekayla Oluşturulan Türk Oyunculu 'The Sopranos' Karakterleri

Mehmet Karahanlı'yı Tony Soprano Ettik! Yapay Zekayla Oluşturulan Türk Oyunculu 'The Sopranos' Karakterleri

dizi Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 14:06 Son Güncelleme: 15.01.2024 - 14:57

Yapay zeka sayesinde ünlü isimleri ünlü yapımlarda oynayan karakterler olarak görmek hepimizi eğlendiriyor. Öyle oyuncularımız var ki yabancı dizilerdeki karakterlere resmen 'cuk' oturuyor desek abartmış olmayız. İşte o yapay zeka serimizden biriyle daha sizlerin karşısındayız. Dünyaca popüler 'The Sopranos' dizisindeki karakterleri Türkler oynasaydı nasıl olurdu diye merak ettik ve hemen yapay zekayla görselleri oluşturduk. Bakalım siz bu görselleri nasıl bulacaksınız?

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1. Tony Soprano - Zafer Ergin

1. Tony Soprano - Zafer Ergin

2. Christopher Moltisanti - Mert Ramazan Demir

2. Christopher Moltisanti - Mert Ramazan Demir

3. Carmela Soprano - Nurgül Yeşilçay

3. Carmela Soprano - Nurgül Yeşilçay

4. Silvio Dante - Erkan Petekkaya

4. Silvio Dante - Erkan Petekkaya

5. Paulie 'Walnuts' Gualtieri - Çetin Tekindor

5. Paulie 'Walnuts' Gualtieri - Çetin Tekindor
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6. Bobby 'Bacala' Baccalieri - Şahan Gökbakar

6. Bobby 'Bacala' Baccalieri - Şahan Gökbakar

7. Ralph Cifaretto - Yiğit Özşener

7. Ralph Cifaretto - Yiğit Özşener

8. Dr. Jennifer Melfi - Gülseren Budayıcıoğlu

8. Dr. Jennifer Melfi - Gülseren Budayıcıoğlu

9. Adriana La Cerva - Çağla Şıkel

9. Adriana La Cerva - Çağla Şıkel

James Joseph Gandolfini'nin Tony Soprano rolüne hayat verdiği efsanevi dizi 'The Sopranos' 25 yaşında! Peki siz yapay zeka tarafından oluşturduğumuz bu görseller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangisi cuk oturmuş? Yorumlara buyrun!

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