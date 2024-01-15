Mehmet Karahanlı'yı Tony Soprano Ettik! Yapay Zekayla Oluşturulan Türk Oyunculu 'The Sopranos' Karakterleri
Mehmet Karahanlı'yı Tony Soprano Ettik! Yapay Zekayla Oluşturulan Türk Oyunculu 'The Sopranos' Karakterleri
Yapay zeka sayesinde ünlü isimleri ünlü yapımlarda oynayan karakterler olarak görmek hepimizi eğlendiriyor. Öyle oyuncularımız var ki yabancı dizilerdeki karakterlere resmen 'cuk' oturuyor desek abartmış olmayız. İşte o yapay zeka serimizden biriyle daha sizlerin karşısındayız. Dünyaca popüler 'The Sopranos' dizisindeki karakterleri Türkler oynasaydı nasıl olurdu diye merak ettik ve hemen yapay zekayla görselleri oluşturduk. Bakalım siz bu görselleri nasıl bulacaksınız?
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1. Tony Soprano - Zafer Ergin
2. Christopher Moltisanti - Mert Ramazan Demir
3. Carmela Soprano - Nurgül Yeşilçay
4. Silvio Dante - Erkan Petekkaya
5. Paulie 'Walnuts' Gualtieri - Çetin Tekindor
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6. Bobby 'Bacala' Baccalieri - Şahan Gökbakar
7. Ralph Cifaretto - Yiğit Özşener
8. Dr. Jennifer Melfi - Gülseren Budayıcıoğlu
9. Adriana La Cerva - Çağla Şıkel
James Joseph Gandolfini'nin Tony Soprano rolüne hayat verdiği efsanevi dizi 'The Sopranos' 25 yaşında! Peki siz yapay zeka tarafından oluşturduğumuz bu görseller hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangisi cuk oturmuş? Yorumlara buyrun!
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