Mehmet Karahanlı'yı Tony Soprano Ettik! Yapay Zekayla Oluşturulan Türk Oyunculu 'The Sopranos' Karakterleri

Yapay zeka sayesinde ünlü isimleri ünlü yapımlarda oynayan karakterler olarak görmek hepimizi eğlendiriyor. Öyle oyuncularımız var ki yabancı dizilerdeki karakterlere resmen 'cuk' oturuyor desek abartmış olmayız. İşte o yapay zeka serimizden biriyle daha sizlerin karşısındayız. Dünyaca popüler 'The Sopranos' dizisindeki karakterleri Türkler oynasaydı nasıl olurdu diye merak ettik ve hemen yapay zekayla görselleri oluşturduk. Bakalım siz bu görselleri nasıl bulacaksınız?