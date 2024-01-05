Yapay Zekanın Sevilen Ünlü İsimleri Süper Kahraman Karakterlerine Dönüştürdüğü Birbirinden Efsane Görseller

Yapay zeka teknolojisi sayesinde daha önce hayal edemeyeceğimiz farklı şeylerin kombinasyonunu bir arada görme fırsatı yakalıyoruz. Bunun sinema dünyası açısından en güzel göstergesi ise tabii o çok sevdiğimiz film karakterlerinin başka oyunculara ve ünlü isimlere uyarlanması. Onedio olarak Türk sinema, dizi ve eğlence sektörünün en meşhur isimlerinden bazılarını tüm dünyanın severek izlediği süper kahraman karakterleriyle özdeşleştirdik. Thor'u Kıvanç Tatlıtuğ ettiğimiz görsellerden Kızıl Cadı Serenay Sarıkaya'ya işte karşınızda birbirinden muhteşem o görseller!