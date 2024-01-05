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Yapay Zekanın Sevilen Ünlü İsimleri Süper Kahraman Karakterlerine Dönüştürdüğü Birbirinden Efsane Görseller

Yapay Zekanın Sevilen Ünlü İsimleri Süper Kahraman Karakterlerine Dönüştürdüğü Birbirinden Efsane Görseller

Sinema Yapay Zeka
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 10:01

Yapay zeka teknolojisi sayesinde daha önce hayal edemeyeceğimiz farklı şeylerin kombinasyonunu bir arada görme fırsatı yakalıyoruz. Bunun sinema dünyası açısından en güzel göstergesi ise tabii o çok sevdiğimiz film karakterlerinin başka oyunculara ve ünlü isimlere uyarlanması. Onedio olarak Türk sinema, dizi ve eğlence sektörünün en meşhur isimlerinden bazılarını tüm dünyanın severek izlediği süper kahraman karakterleriyle özdeşleştirdik. Thor'u Kıvanç Tatlıtuğ ettiğimiz görsellerden Kızıl Cadı Serenay Sarıkaya'ya işte karşınızda birbirinden muhteşem o görseller!

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1. Wonder Woman - Cansu Dere

1. Wonder Woman - Cansu Dere

2. Thor - Kıvanç Tatlıtuğ

2. Thor - Kıvanç Tatlıtuğ

3. Taro Emir Tekin - Spider Man

3. Taro Emir Tekin - Spider Man

4. Superman - Burak Özçivit

4. Superman - Burak Özçivit

5. Black Adam - Can Yaman

5. Black Adam - Can Yaman
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6. Wolverine - Turabi

6. Wolverine - Turabi

7. Deadpool - Murat Boz

7. Deadpool - Murat Boz

8. Thanos - Somer Sivrioğlu

8. Thanos - Somer Sivrioğlu

9. Captan America - Kerem Bursin

9. Captan America - Kerem Bursin

10. Scarlett Witch - Serenay Sarıkaya

10. Scarlett Witch - Serenay Sarıkaya
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11. Storm - Özge Özpirinçci

11. Storm - Özge Özpirinçci

12. Black Widow - Hande Erçel

12. Black Widow - Hande Erçel

13. Aeon Flux - Tuba Büyüküstün

13. Aeon Flux - Tuba Büyüküstün

14. Doctor Strange - Ali İhsan Varol

14. Doctor Strange - Ali İhsan Varol

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BlueCraving

Somer chef ve Ali ihsan varol muazzam olmuş 🤩😁