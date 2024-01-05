Yapay Zekanın Sevilen Ünlü İsimleri Süper Kahraman Karakterlerine Dönüştürdüğü Birbirinden Efsane Görseller
Yapay Zekanın Sevilen Ünlü İsimleri Süper Kahraman Karakterlerine Dönüştürdüğü Birbirinden Efsane Görseller
Yapay zeka teknolojisi sayesinde daha önce hayal edemeyeceğimiz farklı şeylerin kombinasyonunu bir arada görme fırsatı yakalıyoruz. Bunun sinema dünyası açısından en güzel göstergesi ise tabii o çok sevdiğimiz film karakterlerinin başka oyunculara ve ünlü isimlere uyarlanması. Onedio olarak Türk sinema, dizi ve eğlence sektörünün en meşhur isimlerinden bazılarını tüm dünyanın severek izlediği süper kahraman karakterleriyle özdeşleştirdik. Thor'u Kıvanç Tatlıtuğ ettiğimiz görsellerden Kızıl Cadı Serenay Sarıkaya'ya işte karşınızda birbirinden muhteşem o görseller!
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1. Wonder Woman - Cansu Dere
2. Thor - Kıvanç Tatlıtuğ
3. Taro Emir Tekin - Spider Man
4. Superman - Burak Özçivit
5. Black Adam - Can Yaman
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6. Wolverine - Turabi
7. Deadpool - Murat Boz
8. Thanos - Somer Sivrioğlu
9. Captan America - Kerem Bursin
10. Scarlett Witch - Serenay Sarıkaya
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11. Storm - Özge Özpirinçci
12. Black Widow - Hande Erçel
13. Aeon Flux - Tuba Büyüküstün
14. Doctor Strange - Ali İhsan Varol
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Somer chef ve Ali ihsan varol muazzam olmuş 🤩😁