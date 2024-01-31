Dünyaca Ünlü Tablolar Modern Zamanda Aynı Sanatçıların Elinde Yeniden Hayat Bulsa Nasıl Görünürdü?
Dünyaca Ünlü Tablolar Modern Zamanda Aynı Sanatçıların Elinde Yeniden Hayat Bulsa Nasıl Görünürdü?
Tuvaller, parşömenler üzerine yapılmış resimler kelimelerin yetmediği duygu ve düşünceleri anlatır bizlere. Birçok esere baktığınız zaman o dönemin izlerine şahitlik edebilmeniz de mümkündür. Hafızalarımıza kazınan sayısız eseri dünyaya kazandıran sanatçılar eski dönemde değil de modern zamanda yaşasalardı; fırçalarından dökülen resimlere nasıl hayat verirlerdi? Biz de bu sorunun cevabını çok merak ettik ve yapay zekaya sorduk!
Ortaya çıkan şaheserlere inanmayacak, hatta arkaplanınız yapmak isteyeceksiniz...
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Johannes Vermeer - Girl With a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız)
İnci Küpeli Kız 👇
İnci Küpeli Kız - Alternatif 👇
Pablo Picasso - Guernica
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Guernica - Alternatif 👇
Vincent Van Gogh - The Starry Night (Yıldızlı Gece)
Yıldızlı Gece 👇
Yıldızlı Gece - Alternatif 👇
Gustav Klimt - The Kiss (Öpücük)
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Öpücük 👇
Öpücük - Alternatif 👇
Edvard Munch - The Scream (Çığlık)
Çığlık 👇
Çığlık - Alternatif 👇
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Çığlık - Alternatif 2 👇
Leonardo Da Vinci - Mona Lisa
Mona Lisa 👇
Mona Lisa - Alternatif 👇
Mona Lisa - Alternatif 2 👇
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Leonardo Da Vinci - The Last Supper (Son Akşam Yemeği)
Son Akşam Yemeği 👇
Son Akşam Yemeği - Alternatif 👇
Michelangelo Buonarroti - The Creation of Adam (Adem’in Yaratılışı)
Adem’in Yaratılışı 👇
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Adem’in Yaratılışı - Alternatif👇
Adem’in Yaratılışı - Alternatif 2👇
Salvador Dali - The Persistence of Memory (Belleğin Azmi)
Belleğin Azmi 👇
Belleğin Azmi - Alternatif 👇
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Belleğin Azmi - Alternatif 2👇
Michelangelo - Il Giudizio Universale (Kıyamet Günü)
Kıyamet Günü 👇
Kıyamet Günü - Alternatif 👇
Kıyamet Günü - Alternatif 2 👇
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