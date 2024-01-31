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Dünyaca Ünlü Tablolar Modern Zamanda Aynı Sanatçıların Elinde Yeniden Hayat Bulsa Nasıl Görünürdü?

Dünyaca Ünlü Tablolar Modern Zamanda Aynı Sanatçıların Elinde Yeniden Hayat Bulsa Nasıl Görünürdü?

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
31.01.2024 - 13:45

Tuvaller, parşömenler üzerine yapılmış resimler kelimelerin yetmediği duygu ve düşünceleri anlatır bizlere. Birçok esere baktığınız zaman o dönemin izlerine şahitlik edebilmeniz de mümkündür. Hafızalarımıza kazınan sayısız eseri dünyaya kazandıran sanatçılar eski dönemde değil de modern zamanda yaşasalardı; fırçalarından dökülen resimlere nasıl hayat verirlerdi? Biz de bu sorunun cevabını çok merak ettik ve yapay zekaya sorduk!

Ortaya çıkan şaheserlere inanmayacak, hatta arkaplanınız yapmak isteyeceksiniz...

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Johannes Vermeer - Girl With a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız)

Johannes Vermeer - Girl With a Pearl Earring (İnci Küpeli Kız)

İnci Küpeli Kız 👇

İnci Küpeli Kız 👇

İnci Küpeli Kız - Alternatif 👇

İnci Küpeli Kız - Alternatif 👇

Pablo Picasso - Guernica

Pablo Picasso - Guernica

Guernica 👇

Guernica 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Guernica - Alternatif 👇

Guernica - Alternatif 👇

Vincent Van Gogh - The Starry Night (Yıldızlı Gece)

Vincent Van Gogh - The Starry Night (Yıldızlı Gece)

Yıldızlı Gece 👇

Yıldızlı Gece 👇

Yıldızlı Gece - Alternatif 👇

Yıldızlı Gece - Alternatif 👇

Gustav Klimt - The Kiss (Öpücük)

Gustav Klimt - The Kiss (Öpücük)
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Öpücük 👇

Öpücük 👇

Öpücük - Alternatif 👇

Öpücük - Alternatif 👇

Edvard Munch - The Scream (Çığlık)

Edvard Munch - The Scream (Çığlık)

Çığlık 👇

Çığlık 👇

Çığlık - Alternatif 👇

Çığlık - Alternatif 👇
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Çığlık - Alternatif 2 👇

Çığlık - Alternatif 2 👇

Leonardo Da Vinci - Mona Lisa

Leonardo Da Vinci - Mona Lisa

Mona Lisa 👇

Mona Lisa 👇

Mona Lisa - Alternatif 👇

Mona Lisa - Alternatif 👇

Mona Lisa - Alternatif 2 👇

Mona Lisa - Alternatif 2 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Leonardo Da Vinci - The Last Supper (Son Akşam Yemeği)

Leonardo Da Vinci - The Last Supper (Son Akşam Yemeği)

Son Akşam Yemeği 👇

Son Akşam Yemeği 👇

Son Akşam Yemeği - Alternatif 👇

Son Akşam Yemeği - Alternatif 👇

Michelangelo Buonarroti - The Creation of Adam (Adem’in Yaratılışı)

Michelangelo Buonarroti - The Creation of Adam (Adem’in Yaratılışı)

Adem’in Yaratılışı 👇

Adem’in Yaratılışı 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Adem’in Yaratılışı - Alternatif👇

Adem’in Yaratılışı - Alternatif👇

Adem’in Yaratılışı - Alternatif 2👇

Adem’in Yaratılışı - Alternatif 2👇

Salvador Dali - The Persistence of Memory (Belleğin Azmi)

Salvador Dali - The Persistence of Memory (Belleğin Azmi)

Belleğin Azmi 👇

Belleğin Azmi 👇

Belleğin Azmi - Alternatif 👇

Belleğin Azmi - Alternatif 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Belleğin Azmi - Alternatif 2👇

Belleğin Azmi - Alternatif 2👇

Michelangelo - Il Giudizio Universale (Kıyamet Günü)

Michelangelo - Il Giudizio Universale (Kıyamet Günü)

Kıyamet Günü 👇

Kıyamet Günü 👇

Kıyamet Günü - Alternatif 👇

Kıyamet Günü - Alternatif 👇

Kıyamet Günü - Alternatif 2 👇

Kıyamet Günü - Alternatif 2 👇

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