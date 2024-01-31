Dünyaca Ünlü Tablolar Modern Zamanda Aynı Sanatçıların Elinde Yeniden Hayat Bulsa Nasıl Görünürdü?

Tuvaller, parşömenler üzerine yapılmış resimler kelimelerin yetmediği duygu ve düşünceleri anlatır bizlere. Birçok esere baktığınız zaman o dönemin izlerine şahitlik edebilmeniz de mümkündür. Hafızalarımıza kazınan sayısız eseri dünyaya kazandıran sanatçılar eski dönemde değil de modern zamanda yaşasalardı; fırçalarından dökülen resimlere nasıl hayat verirlerdi? Biz de bu sorunun cevabını çok merak ettik ve yapay zekaya sorduk!

Ortaya çıkan şaheserlere inanmayacak, hatta arkaplanınız yapmak isteyeceksiniz...