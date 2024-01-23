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2053 Yılında Türkiye'de Esnaflık Yapan Robotların Dükkanlarını Yapay Zeka ile Ziyaret Ettik!

2053 Yılında Türkiye'de Esnaflık Yapan Robotların Dükkanlarını Yapay Zeka ile Ziyaret Ettik!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 22:25

Yapay zeka ile 2053 yılına gidiyoruz! Robotların Türkiye'de esnaflık yaptığı sokak ve dükkan görüntüleri hayran bıraktı. Kimisinin yüzünde 'Aylık kazancım dükkanın kirasını karşılamıyor' bakışı vardı.

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Esnaflık zor zanaat, ülkemizde de önemi büyük olunca yapay zeka ile 2053 yılı Türkiyesine ışınlandık.

Esnaflık zor zanaat, ülkemizde de önemi büyük olunca yapay zeka ile 2053 yılı Türkiyesine ışınlandık.

Robotların esnaflık yaptığı sokaklardan ve dükkanlardan görüntüler derledik!

Robotların esnaflık yaptığı sokaklardan ve dükkanlardan görüntüler derledik!

Pazarda domates, biber satan bir esnaf robot görmek artık o kadar da imkansız değil.

Pazarda domates, biber satan bir esnaf robot görmek artık o kadar da imkansız değil.

Yıllar geçip gidiyor...

Yıllar geçip gidiyor...

Yavaş yavaş meslekler kaybolacak zannederken esnaflığı robotlar devam ettirecek, anlaşılan...

Yavaş yavaş meslekler kaybolacak zannederken esnaflığı robotlar devam ettirecek, anlaşılan...
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Berber robotlara bir bakın!

Berber robotlara bir bakın!

Ağzında tütünüyle tam bir kıraathane esnafı olmuş!

Ağzında tütünüyle tam bir kıraathane esnafı olmuş!

Robotlar esnaflığın hakkını vermiş gibi...

Robotlar esnaflığın hakkını vermiş gibi...

Ne dersiniz?

Ne dersiniz?

2053 yılında çiğ köfteciler popülaritesinden hiçbir şey kaybetmemiş!

2053 yılında çiğ köfteciler popülaritesinden hiçbir şey kaybetmemiş!
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Artık "Limon ister misin?" diye robot alfabesi ile soruyorlar, o kadar!

Artık "Limon ister misin?" diye robot alfabesi ile soruyorlar, o kadar!

Pilav üstü kuruyu da robot ustam enfes yapar!

Pilav üstü kuruyu da robot ustam enfes yapar!

Pilavcısı olur da...

Pilavcısı olur da...

Dondurmacı robot olmaz mı?!

Dondurmacı robot olmaz mı?!

Maraş dondurmacısı gibi minik komiklikler, şakalar yapacaklar mı; orasını bilmiyoruz.

Maraş dondurmacısı gibi minik komiklikler, şakalar yapacaklar mı; orasını bilmiyoruz.
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Ama pek yapacak gibi görünmüyorlar...

Ama pek yapacak gibi görünmüyorlar...

Robotlara kaptan bizi sağda tükür, desek anlayacaklar mı?

Robotlara kaptan bizi sağda tükür, desek anlayacaklar mı?

İşte dolmuş şoförü robot👇🏻

İşte dolmuş şoförü robot👇🏻

Simitçisi de ayrı sevimli görünüyor.

Simitçisi de ayrı sevimli görünüyor.

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Meşhur dönercilerin başında da robotlar olursa böyle görünürmüş👇🏻

Meşhur dönercilerin başında da robotlar olursa böyle görünürmüş👇🏻

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Robot oto sanayii ustasının "Masraf çok" sözü üstüne dertlenen müşterisi...

Robot oto sanayii ustasının "Masraf çok" sözü üstüne dertlenen müşterisi...
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Robottan hamamcı olur mu, demeyin!

Robottan hamamcı olur mu, demeyin!

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Dinlenme tesislerinde otobüs yıkayan o adam olursa...

Dinlenme tesislerinde otobüs yıkayan o adam olursa...
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Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...👇🏻

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