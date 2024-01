Neyim Var ki 2 sözleri ise şu şekilde:

'Bazı şeyleri bilirsen

onunla bilinir bazı şeyler

Gözünle doğru söylediysen

kulaklardan hiç silinmez

buradayız lan, dinle lan (hey)

dinle dinle dinle dinle

sende gel sende

Cümle derde olduk hep şifa

23 de ortalıkta gezine durdu boş silah

Meyil edip yanımda durma canıma kastı

devinim hali ekibi yollama

Bu orijinal deviremezsin burada ikili dev çınar

Gözlerinde korku hali, belası dil bunun bir hastalık

Yetişe gelme dur

Ben sorunlu cümlelerle başımı yakmışım

sen huzurla gezine dur

Ben oyunun başındayım sen tiratla oyala dur

Gün döner mi hala söylemek ne fayda

Kurt ölünce kıymet etmemiş ki söv rüyana

İsterim ki paylaş gördüğün her koşulda

İsterim ki hislerimle gitmek her yokuşta

Baktım öyle olmaz

Hayallerim buluşmaz

Varsa böyle nokta

Kurma cümle onunla

Yıllarınla uslan

Takvim en zorunda

Öyle zor ki soracağın

Sormadan da çarpacak

Çarpacak

Çarpacak

Çarpacak

Gün sonunda gelen duygular bu fikri tanır (tanır)

Sal kendini kaygı etme bağır

Söyle başına açtığın bu dertlerin mi ağır

Benim cılız sorunlarım sende dalyan gibi kalır (kalır)

Kaybolur insanlar, yan yana buluşurlar

Ele gelmez işaretin her bir tanesi

rastgele savuşurlar

Kaybolur insanlar, yan yana buluşurlar

Ele gelmez işaretin her bir tanesi

rastgele savuşurlar

Gün biter kolay mı sandın?

Ben az mı bekledim

Bu bir AI değil canım, ben saf bilinci yükledim

Heba ederse kendini bu yolda bak uçuk bir tip

Ne aynı yerde aynı sonla bence böyle bitmesin

Gör beni fena bu dot com

ve yok 1 dakikam

Yapmadıysam memnunum ben hiç telafi yapmam

Üsküdar'dan atlamıştım indim son duraktan

Yolda dönenlerde oldu aklım her kulaçta

Kaybolur insanlar, yan yana buluşurlar

Ele gelmez işaretin her bir tanesi

rastgele savuşurlar

Kaybolur insanlar (kaybolurlar) yan yana buluşurlar (buradayız bak)

Ele gelmez işaretin her bir tanesi

rastgele savuşurlar.'