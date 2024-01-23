Ceza ve Sagopa'nın Barışmasını Daha Fazla Bekleyemeyen Aezakmi, Yapay Zeka ile 'Neyim Var ki 2' Yaptı

Türk rap tarihinin en önemli iki ismi Ceza ve Sagopa Kajmer'in 2004 yılında çıkardıkları 'Neyim Var ki' parçası halen rap dünyasının en iyileri arasında yerini koruyor. Rap sevenler uzun süredir Ceza ve Sagopa'nın barışarak ortak yeni bir çalışma yapmalarını beklese de bu pek mümkün gözükmüyor.
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Rap dünyasına mükemmel bir eser kazandıran ancak birlikte çalışmaya devam edemeyen iki efsane isimden ortak bir çalışma gelmemesine daha fazla dayanamayan, "Aezakmi" isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zekanın yolunu tuttu.
Vvokal performansı, sözleri ve beati Aezakmi'ye ait olan çalışma yapay zeka tarafından oluşturulurken, o çalışma ise YouTube, Spotify ve Twitter'da çok sevildi.
İşte o efsane çalışma: 👇
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