Lenslerimizi Nasıl Korumalıyız? Bir İçerik Üreticisi Su, Aseton ve Hava ile Lenslerin Geldiği Hali Paylaştı

@melisa.yatman kullanıcı isimli TikTok hesabından içerikler üreten Melisa Yatman adlı genç kadın, lenslerin nasıl korunması gerektiğine dair bir test yaptı. Biliyorsunuz ki lenslerin muhafaza edilebilmesi için solüsyonlu sular kullanılıyor. Ancak zaman zaman bazen tembellikten bazen de yanımızda olmadığı için lenslerimizi doğru şekilde muhafaza edemiyoruz.

İçerik üreticisi de su, aseton, hava ile lenslerin korunup korunamayacağını denedi. Gelin sonuç nasıl oldu birlikte görelim!