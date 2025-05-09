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Lenslerimizi Nasıl Korumalıyız? Bir İçerik Üreticisi Su, Aseton ve Hava ile Lenslerin Geldiği Hali Paylaştı

Lenslerimizi Nasıl Korumalıyız? Bir İçerik Üreticisi Su, Aseton ve Hava ile Lenslerin Geldiği Hali Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 10:20

İçerik Devam Ediyor

@melisa.yatman kullanıcı isimli TikTok hesabından içerikler üreten Melisa Yatman adlı genç kadın, lenslerin nasıl korunması gerektiğine dair bir test yaptı. Biliyorsunuz ki lenslerin muhafaza edilebilmesi için solüsyonlu sular kullanılıyor. Ancak zaman zaman bazen tembellikten bazen de yanımızda olmadığı için lenslerimizi doğru şekilde muhafaza edemiyoruz. 

İçerik üreticisi de su, aseton, hava ile lenslerin korunup korunamayacağını denedi. Gelin sonuç nasıl oldu birlikte görelim!

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Part 1 👇

ve sonuç 👇

Gördüğünüz üzere hiçbiri yeteri kadar hijyenik değildi.

Gördüğünüz üzere hiçbiri yeteri kadar hijyenik değildi.

Lensler hava ile temas edip kuruduktan sonra yeniden solüsyon ile yumuşasa da siz yine de risk almayın deriz. Çünkü biliyorsunuz ki gözlerimiz vücudumuzdaki en hassas yerlerimizden. Bu sebeple göz sağlığımızı koruyabilmek için lenslerimizin bakımını doğru şekilde yapmak gerek.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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