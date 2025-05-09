Milli Gururumuz Arda Güler Ülkemizin Çocuklarına Mektup Yazdı
Gençlerbirliği altyapısından çıkıp Fenerbahçe'nin ve milli takımın vazgeçilmezi olan Arda Güler genç yaşında dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'in formasını terleterek hepimizi gururlandırıyor. Üstüne üstlük mütavazı tavırları ve hedeflerine adım adım ulaşmasıyla ülkemizde her alandan genç yetenekler için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Real Madrid ve milli takımın genç yıldızı The Players Tribune'de bir mektup yayınladı. Çocukluk yıllarını, ailesine olan bağını, hedeflerine ulaşırken verdiği mücadeleyi kaleme aldı.
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Güler'in mektubu şöyle başlıyor...
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Mektupta genç arkadaşlarına verdiği bir öğüt de dikkat çekiciydi...
Mektuptaki bir diğer önemli detay ise Güler'in Ancelotti ile yaşadığı Raul anısı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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