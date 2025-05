Milli Gururumuz Arda Güler Ülkemizin Çocuklarına Mektup Yazdı

Gençlerbirliği altyapısından çıkıp Fenerbahçe'nin ve milli takımın vazgeçilmezi olan Arda Güler genç yaşında dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'in formasını terleterek hepimizi gururlandırıyor. Üstüne üstlük mütavazı tavırları ve hedeflerine adım adım ulaşmasıyla ülkemizde her alandan genç yetenekler için de ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Real Madrid ve milli takımın genç yıldızı The Players Tribune'de bir mektup yayınladı. Çocukluk yıllarını, ailesine olan bağını, hedeflerine ulaşırken verdiği mücadeleyi kaleme aldı.