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Nöbetçi Öğretmen Teneffüsün Nasıl Geçtiğini Kaydetti: Ortaya Çıkan Görüntüler Tebessüm Ettirdi

Nöbetçi Öğretmen Teneffüsün Nasıl Geçtiğini Kaydetti: Ortaya Çıkan Görüntüler Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 12:54

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@osmanakinsam adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan ilkokul öğretmeni, nöbetçi olduğu gün teneffüsün nasıl geçtiğini bodycam ile kayda aldı. Hatay’da görev yapan öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Ortaya çıkan görüntüler cıvıl cıvıldı. İçimizi ısıtan o anları gelin bir de birlikte izleyelim!

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İşte o anlar 👇

Kız öğrencilerin öğretmenlerine olan sevgisi, erkek öğrencilerin ise durmak bilmemesi dikkat çekti.

Kız öğrencilerin öğretmenlerine olan sevgisi, erkek öğrencilerin ise durmak bilmemesi dikkat çekti.

Her kafadan ayrı ses çıkması izlerken bile kafamızı karıştırırken öğretmenimizin hepsine yetişebilmesi takdire şayandı. Kutsal mesleklerden öğretmenliğe gönlünü veren Osman Akın Şam’ın videosuna beğeniler yağdı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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