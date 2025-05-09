Nöbetçi Öğretmen Teneffüsün Nasıl Geçtiğini Kaydetti: Ortaya Çıkan Görüntüler Tebessüm Ettirdi

@osmanakinsam adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan ilkokul öğretmeni, nöbetçi olduğu gün teneffüsün nasıl geçtiğini bodycam ile kayda aldı. Hatay’da görev yapan öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Ortaya çıkan görüntüler cıvıl cıvıldı. İçimizi ısıtan o anları gelin bir de birlikte izleyelim!
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İşte o anlar 👇
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Kız öğrencilerin öğretmenlerine olan sevgisi, erkek öğrencilerin ise durmak bilmemesi dikkat çekti.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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