Nöbetçi Öğretmen Teneffüsün Nasıl Geçtiğini Kaydetti: Ortaya Çıkan Görüntüler Tebessüm Ettirdi

@osmanakinsam adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan ilkokul öğretmeni, nöbetçi olduğu gün teneffüsün nasıl geçtiğini bodycam ile kayda aldı. Hatay’da görev yapan öğretmen o anları sosyal medya hesabından paylaşmasıyla viral oldu. Ortaya çıkan görüntüler cıvıl cıvıldı. İçimizi ısıtan o anları gelin bir de birlikte izleyelim!