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Sokak Hayvanları Toplanırsa Sonucun Ne Olacağını Londra’da Yaşayan Kadın Örneklerle Gösterdi

Sokak Hayvanları Toplanırsa Sonucun Ne Olacağını Londra’da Yaşayan Kadın Örneklerle Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 12:10

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Sokak hayvanlarının toplatılması tartışmaları yeniden gündemde. Sokak hayvanlarının uyutulmasını da kapsayan yasanın iptal istemi reddedildi. Barınakların hayvanlara bakılabilir duruma getirilmesi ise yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok önemli. @begovicv adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir ve Londra’da yaşayan kadın da sokak hayvanlarının toplandığı takdirde olacakları sıraladı. Örnekleriyse Londra’dan gösterdi. Gelin detaylara geçelim!

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İşte detaylar 👇

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya dair diğer düşüncelerini ise açıklamasına not düştü.

Sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya dair diğer düşüncelerini ise açıklamasına not düştü.

““Barınaklara alacağız” diyorlar…

Ama o barınaklar, hayvanların gerçekten yaşadığı yerler olmayacak.

Oralar; gizlice katledildikleri, “hastaydı” bahanesiyle topluca ötanazi yapılan yerler olacak.

Eğer bu hayvanlar barınaklara alınacaksa, büyük bütçeleler ayrılmalı. Bu ancak hayvan derneklerine verilecek fonlarla, içinde vicdanlı insanların çalıştığı, iyi yaşam koşullarına sahip hatta hayvan derneklerinin yönettiği barınaklar olmalı.

Ayrıca barınaklara alınacaksa da, dengeyi bozduğumuz için de bunu düzeltmek için de kemirgenlerle savaş için bütçe ayıracağız. 

Onun yerine, kısırlaştırsak, aldığımız yere bıraksak, kendi mahallesinde, köyünde üremeden ama mutlulukla yaşasa… Hatta uyutmaya harcayacağımız bütçeyi de, sağlıklı olmayanların rehabilitasyonu için harcasak… Keşke… 

Ve sadede gelirsek…

Bugün böyle bir video çektiğime, kendim bile inanamıyorum.

Hayvanların öldürülmemesi gerektiğini savunmak zorunda kalmak…

Evimdeki böceği, örümceği bile incitemeyen biri olarak, fare ve tilki popülasyonu tehdidini, hayvan sevmeyen insanlara mantıkla açıklamak zorunda kalmak…

İnanılır gibi değil.“

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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