Sokak Hayvanları Toplanırsa Sonucun Ne Olacağını Londra’da Yaşayan Kadın Örneklerle Gösterdi

Sokak hayvanlarının toplatılması tartışmaları yeniden gündemde. Sokak hayvanlarının uyutulmasını da kapsayan yasanın iptal istemi reddedildi. Barınakların hayvanlara bakılabilir duruma getirilmesi ise yaşamlarını sürdürebilmeleri için çok önemli. @begovicv adlı Instagram hesabından içerikler üreten bir ve Londra’da yaşayan kadın da sokak hayvanlarının toplandığı takdirde olacakları sıraladı. Örnekleriyse Londra’dan gösterdi. Gelin detaylara geçelim!
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Sokak hayvanlarıyla ilgili yasaya dair diğer düşüncelerini ise açıklamasına not düştü.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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