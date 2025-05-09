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Eskişehir’de Takas Pazarına Giden Genç, Gözlükle Takas Yapmaya Başlayıp Org Sahibi Oldu

Eskişehir’de Takas Pazarına Giden Genç, Gözlükle Takas Yapmaya Başlayıp Org Sahibi Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 10:07

İçerik Devam Ediyor

@jekertv0 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç Eskişehir’de takas pazarına gittiği anları paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda da benzeri bir içerikle karşımızdaydı ve epey ilgi görmüştü. Şimdiyse serinin ikinci videosunu paylaştı. Bu sefer takas yapmaya gözlükle başlamıştı. Günün sonunda ise gözlüğü takas ede ede minik bir org sahibi oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim.

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İşte detaylar 👇

Eskişehir’de kurulan takas pazarı ilgiyle karşılanıyor.

Eskişehir’de kurulan takas pazarı ilgiyle karşılanıyor.

Henüz diğer illerimizde yaygın bir şekilde takas pazarları kurulmasa da bir süre sonra popüler hale gelecek gibi duruyor. İçerik üreticisi gencin sayesinde bizler de takas pazarında geçirilen keyifli dakikalara şahit oluyoruz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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