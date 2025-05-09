Eskişehir’de Takas Pazarına Giden Genç, Gözlükle Takas Yapmaya Başlayıp Org Sahibi Oldu

@jekertv0 adlı TikTok hesabından içerikler üreten bir genç Eskişehir’de takas pazarına gittiği anları paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda da benzeri bir içerikle karşımızdaydı ve epey ilgi görmüştü. Şimdiyse serinin ikinci videosunu paylaştı. Bu sefer takas yapmaya gözlükle başlamıştı. Günün sonunda ise gözlüğü takas ede ede minik bir org sahibi oldu. Gelin o anları birlikte izleyelim.