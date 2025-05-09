Behçet Yalın Özkara Orijinal ve Sahte Parfüm Kokularından Hangisinin Daha Çok Beğenildiğini Test Etti

Orijinal parfüm fiyatları altın pahasına olduğu için muadil kokuları seçmek kimi zaman daha ekonomik olabiliyor. Bir yandan da muadil kokuların daha kalıcı olduğu sebebiyle tercih edildiğini de duyuyoruz. Peki ya erkekler ve kadınlar arasındaki bu seçim farkı neden kaynaklanmıştı? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!