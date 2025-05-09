Behçet Yalın Özkara Orijinal ve Sahte Parfüm Kokularından Hangisinin Daha Çok Beğenildiğini Test Etti

Akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Behçet Yalın Özkara, sosyal medya hesabından ürettiği içeriklerle beğenileri topluyor. Şimdi ise orijinal parfümlerle sahte parfüm kokularını kıyasladı. 33 erkek ve 17 kadın 24 saat koku kağıtlarında bekleyen orijinal ve sahte parfümleri koklayarak tarafını seçti. Erkekler ve kadınların verdiği yanıtlar farklıydı. Gelin kim neyi seçmiş birlikte görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Erkekler orijinal kokuları doğru seçerken, kadınlar sahte kokuları seçmişti.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın