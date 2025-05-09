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Behçet Yalın Özkara Orijinal ve Sahte Parfüm Kokularından Hangisinin Daha Çok Beğenildiğini Test Etti

Behçet Yalın Özkara Orijinal ve Sahte Parfüm Kokularından Hangisinin Daha Çok Beğenildiğini Test Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.05.2025 - 11:36

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Akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Behçet Yalın Özkara, sosyal medya hesabından ürettiği içeriklerle beğenileri topluyor. Şimdi ise orijinal parfümlerle sahte parfüm kokularını kıyasladı. 33 erkek ve 17 kadın 24 saat koku kağıtlarında bekleyen orijinal ve sahte parfümleri koklayarak tarafını seçti. Erkekler ve kadınların verdiği yanıtlar farklıydı. Gelin kim neyi seçmiş birlikte görelim!

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Erkekler orijinal kokuları doğru seçerken, kadınlar sahte kokuları seçmişti.

Erkekler orijinal kokuları doğru seçerken, kadınlar sahte kokuları seçmişti.

Orijinal parfüm fiyatları altın pahasına olduğu için muadil kokuları seçmek kimi zaman daha ekonomik olabiliyor. Bir yandan da muadil kokuların daha kalıcı olduğu sebebiyle tercih edildiğini de duyuyoruz. Peki ya erkekler ve kadınlar arasındaki bu seçim farkı neden kaynaklanmıştı? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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