Profil Fotoğrafını Ekrem İmamoğlu Yapmıştı: Berkay Gezgin’in de Twitter Hesabı Kısıtlandı
Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı kapatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, karara tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koyuyordu.
CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle kısıtlandı.
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Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan çocuk olarak tanınmıştı.
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Berkay Gezgin’in Twitter hesabına kısıtlama getirildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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