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Profil Fotoğrafını Ekrem İmamoğlu Yapmıştı: Berkay Gezgin’in de Twitter Hesabı Kısıtlandı

Profil Fotoğrafını Ekrem İmamoğlu Yapmıştı: Berkay Gezgin’in de Twitter Hesabı Kısıtlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 17:22

Tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı kapatılmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, karara tepki olarak profil fotoğraflarına Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafını koyuyordu.

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle kısıtlandı.

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Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan çocuk olarak tanınmıştı.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan çocuk olarak tanınmıştı.

Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun protestolarına katıldığı için tutuklanmış ve cezaevinden çıktıktan sonra CHP’nin son kurultayında Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapılmıştı.

Berkay Gezgin, son günlerde Cem Küçük’ün kendisi hakkında “İBB’den para aldı” iddiasına verdiği cevapla da gündem olmuştu.

Berkay Gezgin’in Twitter hesabına kısıtlama getirildi.

Berkay Gezgin’in Twitter hesabına kısıtlama getirildi.

Ekrem İmamoğlu’nun hesabının kapanması sonrasında Twitter kullanıcıları profil fotoğraflarını Ekrem İmamoğlu ile değiştiriyordu.

Berkay Gezgin de hesabının profil fotoğrafına Ekrem İmamoğlu’nu koyunca hesabına kısıtlama getirildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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