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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Twitter Hesabı Kapanan Ekrem İmamoğlu’nun Kullanacağı Yeni Hesabı Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Twitter Hesabı Kapanan Ekrem İmamoğlu’nun Kullanacağı Yeni Hesabı Açıkladı

Ekrem İmamoğlu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.05.2025 - 14:12

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı bugün Türkiye’den erişime kapandı.

Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden Özgür Özel, İmamoğlu’nun paylaşımlarını “imamoglu_int” isimli hesap üzerinden yapacağını duyurdu.

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Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı erişime kapatılmıştı.

Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı erişime kapatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlattığı soruşturma kapsamında kapanan hesap ile ilgili Twitter’dan yapılan açıklamada, “Türkiye'nin hesapla ilgili kararını uygulamakla birlikte, bu karara kesinlikle katılmıyoruz ve karara itiraz ediyoruz.” açıklaması yapılmıştı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarına devam edeceği hesabı açıkladı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarına devam edeceği hesabı açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun artık “imamoglu_int” hesabını ana hesap olarak kullanacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu daha önceleri bu hesabından İngilizce paylaşımlarda bulunuyordu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ayzin

Allahın'dan korkmuyor İMAMOĞLUN'dan korktugu kadar 😁 Kapat yeni açılanı zevkle takipteyiz (: