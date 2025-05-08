CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Twitter Hesabı Kapanan Ekrem İmamoğlu’nun Kullanacağı Yeni Hesabı Açıkladı
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı bugün Türkiye’den erişime kapandı.
Ekrem İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden Özgür Özel, İmamoğlu’nun paylaşımlarını “imamoglu_int” isimli hesap üzerinden yapacağını duyurdu.
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Yaklaşık 2 aydır tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun Twitter hesabı erişime kapatılmıştı.
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Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımlarına devam edeceği hesabı açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Allahın'dan korkmuyor İMAMOĞLUN'dan korktugu kadar 😁 Kapat yeni açılanı zevkle takipteyiz (: