Litvanya'da Sokak Müzisyeni Kendisine Para Atan Kişinin Türk Olduğunu Öğrenince "İstiklal Marşı" Çaldı

Ülke olarak milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan bir milletiz. Bu özelliğimizle, dünya üzerindeki pek çok ülkenin önüne geçiyoruz desek yeridir. Bir filmde ülkemizin isminin geçmesi, bir yabancıdan ülkemiz ile ilgili herhangi bir şey duymak heyecan verebiliyor. Litvanya sokaklarında gezen bir Türk de tatlı bir olay yaşadı.

Duvar kenarında akordiyon çalan bir müzisyene para atmak isteyen 'dilaraaydinn._' isimli sosyal medya kullanıcısı sokak müzisyeninin ince jestini paylaştı. Kendisine para bırakan kadının Türk olduğunu öğrenen sanatçı İstiklal Marşı'nı çalmaya başladı. Ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.