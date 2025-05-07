Litvanya'da Sokak Müzisyeni Kendisine Para Atan Kişinin Türk Olduğunu Öğrenince "İstiklal Marşı" Çaldı

Ülke olarak milli değerlerine sıkı sıkıya bağlı olan bir milletiz. Bu özelliğimizle, dünya üzerindeki pek çok ülkenin önüne geçiyoruz desek yeridir. Bir filmde ülkemizin isminin geçmesi, bir yabancıdan ülkemiz ile ilgili herhangi bir şey duymak heyecan verebiliyor. Litvanya sokaklarında gezen bir Türk de tatlı bir olay yaşadı.
Duvar kenarında akordiyon çalan bir müzisyene para atmak isteyen 'dilaraaydinn._' isimli sosyal medya kullanıcısı sokak müzisyeninin ince jestini paylaştı. Kendisine para bırakan kadının Türk olduğunu öğrenen sanatçı İstiklal Marşı'nı çalmaya başladı. Ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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