Yapay Zeka Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Ali Koç Oldu: Web Sitesi Bile Açmışlar, Ayırt Etmek İmkansız!
Yapay Zeka Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Ali Koç Oldu: Web Sitesi Bile Açmışlar, Ayırt Etmek İmkansız!
Yapay zeka ile taklit edilen ünlülere her geçen gün birisi daha ekleniyor. Ayırt etmenin neredeyse imkansız hale geldiği ve ürkünç bir hal aldığı yapay zeka, dolandırıcıların da ekmek kapısı oldu. Dolandırıcılığa alet ettikleri son isim ise Ali Koç oldu. Reklam dahi verdikleri yapay zeka Ali Koç videosunu ayırt etmek imkansız gibi bir şey!
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Yapay zekanın her geçen gün kullanım alanlarını ve gerçekçiliğini daha da geliştirmesiyle birlikte içinden çıkılamaz durumlar meydana geliyor.
Bunun en büyük sebeplerinden biri de dolandırıcıların kendilerine yeni bir kapı bulmuş olması.
Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli yapay zeka dolandırıcılığına karşı takipçilerini uyarmıştı.
Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi ise Fenerbahçe Başkanı aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Koç oldu.
Yapay zeka ile Ali Koç'un sesini kopyalayarak eski videolarının üstüne montajlayan, üstüne bir de Koç Holding adına kurulan yatırım platformundan bahsetmesini sağlayan yapay zeka dolandırıcıları "kesin kazanç" adı altında insanlara vaatler sundu.
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Facebook üzerinden paylaşılan reklam videosunda her şey detaylı olarak düşünülmüştü.
İnsanları kayıt olmaları için yönlendirdikleri sözde yatırım platformu için sahte bir haber sitesi oluşturan dolandırıcıların "Milliyet" logosu kullandığı görülüyor. .
Yazdıkları haber ve kullandıkları fotoğraflar da bir o kadar "özenli!". Fakat videodan anlamasa bile sitenin linkine bakan herhangi biri bunun sahtekarlık olduğunu anlayabilir.
Yazılarının sonuna da fona kayıt için bir form koymuşlar!
İşte yapay zeka dolandırıcılarının Ali Koç'u alet ettikleri o video:
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