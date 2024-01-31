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Yapay Zeka Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Ali Koç Oldu: Web Sitesi Bile Açmışlar, Ayırt Etmek İmkansız!

Yapay Zeka Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Ali Koç Oldu: Web Sitesi Bile Açmışlar, Ayırt Etmek İmkansız!

Ali Koç Yapay Zeka
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 22:47

Yapay zeka ile taklit edilen ünlülere her geçen gün birisi daha ekleniyor. Ayırt etmenin neredeyse imkansız hale geldiği ve ürkünç bir hal aldığı yapay zeka, dolandırıcıların da ekmek kapısı oldu. Dolandırıcılığa alet ettikleri son isim ise Ali Koç oldu. Reklam dahi verdikleri yapay zeka Ali Koç videosunu ayırt etmek imkansız gibi bir şey!

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Yapay zekanın her geçen gün kullanım alanlarını ve gerçekçiliğini daha da geliştirmesiyle birlikte içinden çıkılamaz durumlar meydana geliyor.

Yapay zekanın her geçen gün kullanım alanlarını ve gerçekçiliğini daha da geliştirmesiyle birlikte içinden çıkılamaz durumlar meydana geliyor.

Son dönemin en popüler gelişmeleri yapay zeka sayesinde yaşanıyor bildiğiniz gibi. Fotoğraflarınızdan tutun da sesinize kadar pek çok şeyi kopyalayabilen, üstüne bunu uyarlayabilen yapay zekanın gidişatı korkutucu bir hal almaya başlıyor.

Bunun en büyük sebeplerinden biri de dolandırıcıların kendilerine yeni bir kapı bulmuş olması.

Bunun en büyük sebeplerinden biri de dolandırıcıların kendilerine yeni bir kapı bulmuş olması.

Özellikle ünlü isimlerin sesini, görüntülerini kullanarak kendilerine dolandırıcılık için yeni bir yol bulan sahtekarlar, pek çok kişiyi bu suça alet ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli yapay zeka dolandırıcılığına karşı takipçilerini uyarmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Defne Samyeli yapay zeka dolandırıcılığına karşı takipçilerini uyarmıştı.

Sesinin yapay zeka ile bir reklam filminde kullanıldığını ve yatırımcı aracından söz ettiğini dile getiren Defne Samyeli, bunun dolandırıcıların bir oyunu olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi ise Fenerbahçe Başkanı aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Koç oldu.

Yapay zeka dolandırıcılarının son hedefi ise Fenerbahçe Başkanı aynı zamanda Koç Holding Yönetim Kurulu başkan vekili Ali Koç oldu.

Pek çok şirketin yönetimini üstlenen iş insanı Ali Koç, medyanın da bilindik ve güvenilir yüzlerinden bir tanesi.

Yapay zeka ile Ali Koç'un sesini kopyalayarak eski videolarının üstüne montajlayan, üstüne bir de Koç Holding adına kurulan yatırım platformundan bahsetmesini sağlayan yapay zeka dolandırıcıları "kesin kazanç" adı altında insanlara vaatler sundu.

Yapay zeka ile Ali Koç'un sesini kopyalayarak eski videolarının üstüne montajlayan, üstüne bir de Koç Holding adına kurulan yatırım platformundan bahsetmesini sağlayan yapay zeka dolandırıcıları "kesin kazanç" adı altında insanlara vaatler sundu.

Mikro yatırım platformu kurduklarını söyleyen ve 7 bin TL yatırarak, ayda 5 bin TL sabit gelir elde edebileceklerini söyleyen dolandırıcılar, bunları yapay zekaya Ali Koç'un sesinden söyletti.

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Facebook üzerinden paylaşılan reklam videosunda her şey detaylı olarak düşünülmüştü.

Facebook üzerinden paylaşılan reklam videosunda her şey detaylı olarak düşünülmüştü.

Arada yaptıkları hatalar da vardı elbette. Mesela Ali Koç'un sesinden '2 bin' duyarken eş zamanlı olarak videoda '20.000' yazması gibi. Tüm vaatler sunulduktan sonra bir logo ve bir buton görülüyor.

İnsanları kayıt olmaları için yönlendirdikleri sözde yatırım platformu için sahte bir haber sitesi oluşturan dolandırıcıların "Milliyet" logosu kullandığı görülüyor. .

İnsanları kayıt olmaları için yönlendirdikleri sözde yatırım platformu için sahte bir haber sitesi oluşturan dolandırıcıların "Milliyet" logosu kullandığı görülüyor. .

Yazdıkları haber ve kullandıkları fotoğraflar da bir o kadar "özenli!". Fakat videodan anlamasa bile sitenin linkine bakan herhangi biri bunun sahtekarlık olduğunu anlayabilir.

Yazdıkları haber ve kullandıkları fotoğraflar da bir o kadar "özenli!". Fakat videodan anlamasa bile sitenin linkine bakan herhangi biri bunun sahtekarlık olduğunu anlayabilir.

Yazılarının sonuna da fona kayıt için bir form koymuşlar!

Yazılarının sonuna da fona kayıt için bir form koymuşlar!

İşte yapay zeka dolandırıcılarının Ali Koç'u alet ettikleri o video:

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