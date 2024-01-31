Yapay Zeka Dolandırıcılarının Yeni Hedefi Ali Koç Oldu: Web Sitesi Bile Açmışlar, Ayırt Etmek İmkansız!

Yapay zeka ile taklit edilen ünlülere her geçen gün birisi daha ekleniyor. Ayırt etmenin neredeyse imkansız hale geldiği ve ürkünç bir hal aldığı yapay zeka, dolandırıcıların da ekmek kapısı oldu. Dolandırıcılığa alet ettikleri son isim ise Ali Koç oldu. Reklam dahi verdikleri yapay zeka Ali Koç videosunu ayırt etmek imkansız gibi bir şey!