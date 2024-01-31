Enver Aysever CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kurtarın" Dediğini İddia Etti
Enver Aysever CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kurtarın" Dediğini İddia Etti
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de aday eleştirileri devam ederken, gazeteci Enver Aysever söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu hakkında yardım istediğini iddia eden Enver Aysever 'İspatlarım' dedi.
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CHP Genel Başkanlığı görevini 5 Kasım 2023'ten itibaren Özgür Özel sürdürüyor.
2024 Yerel Seçimleri'nde özellikle büyükşehir belediyeleri için adaylar büyük önem teşkil ediyor. CHP'nin İstanbul ve Ankara için adayları, yeniden önceki başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu oldu.
Sabırsızlıkla beklenen İzmir adayı ise Cemil Tugay oldu.
Gündem hala bu konuyla meşgulken, gazeteci Enver Aysever dikkat çeken bir takım açıklamaların altına imza attı.
Enver Aysever, Özgür Özel'in yakın bir zamanda eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu için "Beni bu adamdan kurtarın" dediğini iddia etti.
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Enver Aysever'in söylemlerine göre ikili arasında tartışmaların çözülemediği ve sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun istediğinin yapıldığı iddia ediliyor.
Aysever sözlerine "Bildiğim, emin olduğum bir şey var." diyerek devam ediyor. Ardından Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımına başvurduğunu söylüyor.
Aynı zamanda Aysever "Yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım." diyor.
İşte Enver Aysever'in, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğini iddia ettiği Ekrem İmamoğlu konusunu anlatımı...
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