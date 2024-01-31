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Enver Aysever CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kurtarın" Dediğini İddia Etti

Enver Aysever CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kurtarın" Dediğini İddia Etti

Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Ekrem İmamoğlu
GNS
GNS - Onedio Editörü
31.01.2024 - 20:01

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'de aday eleştirileri devam ederken, gazeteci Enver Aysever söyledikleriyle herkesi şaşkına çevirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu hakkında yardım istediğini iddia eden Enver Aysever 'İspatlarım' dedi.

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CHP Genel Başkanlığı görevini 5 Kasım 2023'ten itibaren Özgür Özel sürdürüyor.

CHP Genel Başkanlığı görevini 5 Kasım 2023'ten itibaren Özgür Özel sürdürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında 812 oy alan Özgür Özel, genel başkan seçilmişti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine göreve gelen Özel, yerel seçim öncesi yakından takip edilen isimlerden biri.

2024 Yerel Seçimleri'nde özellikle büyükşehir belediyeleri için adaylar büyük önem teşkil ediyor. CHP'nin İstanbul ve Ankara için adayları, yeniden önceki başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu oldu.

2024 Yerel Seçimleri'nde özellikle büyükşehir belediyeleri için adaylar büyük önem teşkil ediyor. CHP'nin İstanbul ve Ankara için adayları, yeniden önceki başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak için yeniden Ekrem İmamoğlu aday gösterilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olması için Mansur Yavaş aday gösterildi. Önceki başkanlar yeniden pusuladaki yerlerini aldı.

Sabırsızlıkla beklenen İzmir adayı ise Cemil Tugay oldu.

Sabırsızlıkla beklenen İzmir adayı ise Cemil Tugay oldu.

Tugay'ın adaylığı sosyal medyada eleştirilen konular arasında yerini aldı bildiğiniz gibi. Tunç Soyer'in yeniden aday olarak gösterilmemesi ve Cemil Tugay'ın Büyükşehir için aday olması çok konuşuldu.

Gündem hala bu konuyla meşgulken, gazeteci Enver Aysever dikkat çeken bir takım açıklamaların altına imza attı.

Gündem hala bu konuyla meşgulken, gazeteci Enver Aysever dikkat çeken bir takım açıklamaların altına imza attı.

Yerel seçimler öncesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında bir takım anlaşmazlıklar yaşandığı gündemde konuşulan konular arasında. Enver Aysever de bu konuya ilişkin bir takım iddialarla gündeme geldi.

Enver Aysever, Özgür Özel'in yakın bir zamanda eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu için "Beni bu adamdan kurtarın" dediğini iddia etti.

Enver Aysever, Özgür Özel'in yakın bir zamanda eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, Ekrem İmamoğlu için "Beni bu adamdan kurtarın" dediğini iddia etti.

Aysever yaptığı açıklamada 'Ekrem Bey ile Özgür Bey'in Tunç Bey'in ismini çizdiğini ben çoktandır biliyorum. Ekrem Bey'in şöyle bir durumu var. Maalesef Özgür Bey kendi genel başkanlığını elde edemeden genel başkanlık süresi dolacak.' ifadelerine yer verdi.

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Enver Aysever'in söylemlerine göre ikili arasında tartışmaların çözülemediği ve sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun istediğinin yapıldığı iddia ediliyor.

Enver Aysever'in söylemlerine göre ikili arasında tartışmaların çözülemediği ve sonucunda Ekrem İmamoğlu'nun istediğinin yapıldığı iddia ediliyor.

'Ekrem Bey talimat veriyor. Tartışma çıktığı zaman da bu iş çözülemiyor. Neticede Ekrem Bey'in dediği oluyor. '

Aysever sözlerine "Bildiğim, emin olduğum bir şey var." diyerek devam ediyor. Ardından Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımına başvurduğunu söylüyor.

Aysever sözlerine "Bildiğim, emin olduğum bir şey var." diyerek devam ediyor. Ardından Özgür Özel'in, Ekrem İmamoğlu hakkında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımına başvurduğunu söylüyor.

'Bildiğim, emin olduğum bir şey var. Özgür Bey ile Kemal Bey'in yaptığı ikili görüşmede, Özgür Bey diyor ki, 'Genel Başkanım lütfen beni bu adamdan kurtarın.' Şaka gibi geliyor değil mi? Ama gerçek…'

Aynı zamanda Aysever "Yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım." diyor.

Aynı zamanda Aysever "Yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım." diyor.

'İstedikleri kadar yalanlasınlar, bunu her yerde ispatlarım. Kemal Bey'e pişman olduğunu, Ekrem Bey'in başına bela olduğunu ve parti kültürünü bilmediğini söylüyor.'

İşte Enver Aysever'in, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğini iddia ettiği Ekrem İmamoğlu konusunu anlatımı...

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