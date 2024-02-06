Bilimsel Araştırmaya Göre Boşanma Sonrasında Şirket Çalışanları, Büyük Oranda Maddi Kayıplar Yaşıyor

Verilere göre 28 yaş civarındakiler boşanma sonrası gelirlerinde %43'lük bir düşüşle karşılaşıyor. Kadınlar için maddi açıdan en kötü ayrılma yaşı 65. doğum günlerine yakın olup, bu durum gelirlerinde %57'lik bir düşüşe neden olabiliyor.