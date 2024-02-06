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Bilimsel Araştırmaya Göre Boşanma Sonrasında Şirket Çalışanları, Büyük Oranda Maddi Kayıplar Yaşıyor

Bilimsel Araştırmaya Göre Boşanma Sonrasında Şirket Çalışanları, Büyük Oranda Maddi Kayıplar Yaşıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 21:01

Federal Rezerv Bankası'nın yaptığı bir araştırmaya göre, boşanma sonrası çalışanlar, çok daha az kazanıyor. Bu azalma erkeklerde yüzde 17 oranındayken kadınlarda yüzde 9!

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.bnnbloomberg.ca/workers-e...
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Sizler de takdir edersiniz ikili ilişkiler bazı sebepler yüzünden bitiyor ya da bitmek zorunda kalıyor.

Sizler de takdir edersiniz ikili ilişkiler bazı sebepler yüzünden bitiyor ya da bitmek zorunda kalıyor.

Bu ikili ilişkilere yıllarca süren evlilikler de dahil... 20 veyahut 30 yıllık evlilikler birden bitebiliyor.

Bu ikili ilişkilere yıllarca süren evlilikler de dahil... 20 veyahut 30 yıllık evlilikler birden bitebiliyor.

Federal Rezerv Bankası'ndaki araştırmacılar, boşanma sonrası olan maddi kayba mercek tuttular.

Federal Rezerv Bankası'ndaki araştırmacılar, boşanma sonrası olan maddi kayba mercek tuttular.

Araştırmaya göre, ayrılık sonrası erkeklerin ortalama geliri yüzde 17 oranında düşerken, kadınlarda bu oran yüzde 9.

Araştırmaya göre, ayrılık sonrası erkeklerin ortalama geliri yüzde 17 oranında düşerken, kadınlarda bu oran yüzde 9.

Son 12 ay içinde boşanma süreci yaşayan çalışanlarda, boşanmayan akranlarından daha az kazanarak gelirlerinde yüzde 12'lik bir azalma görüldü.

Son 12 ay içinde boşanma süreci yaşayan çalışanlarda, boşanmayan akranlarından daha az kazanarak gelirlerinde yüzde 12'lik bir azalma görüldü.
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Evli erkekler arasında, en genç olanlar en yüksek maddi kaybı yaşıyor.

Evli erkekler arasında, en genç olanlar en yüksek maddi kaybı yaşıyor.

Verilere göre 28 yaş civarındakiler boşanma sonrası gelirlerinde %43'lük bir düşüşle karşılaşıyor. Kadınlar için maddi açıdan en kötü ayrılma yaşı 65. doğum günlerine yakın olup, bu durum gelirlerinde %57'lik bir düşüşe neden olabiliyor.

Bu düşüşün arkasındaki nedenler net değil, diyor St. Louis Fed'deki ekonomist Guillaume Vandenbroucke.

Veriler spesifik olarak geliri kapsıyor, genel mal varlığını değil.

Vandenbroucke, "Son zamanlarda boşanmış çalışanlar neden diğerlerinden daha az kazanıyor? Tek olasılık, bu bireylerin çalışma düzenlerini değiştirmeleridir: Ya daha az saat çalışırlar ya da farklı, daha düşük maaşlı işlerde çalışırlar." diye notunda belirtti.

Vandenbroucke, "Son zamanlarda boşanmış çalışanlar neden diğerlerinden daha az kazanıyor? Tek olasılık, bu bireylerin çalışma düzenlerini değiştirmeleridir: Ya daha az saat çalışırlar ya da farklı, daha düşük maaşlı işlerde çalışırlar." diye notunda belirtti.

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