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Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro ile Neler Yapılabilir?

Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro ile Neler Yapılabilir?

Apple
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 20:46

2 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen Apple Vision Pro, teknolojiyi yakından takip edenlerin ilgisini fazlasıyla çekti. Peki Apple Vision Pro ne işe yarıyor? Apple Vision Pro ile neler yapılabilir?

Anlattık.👇

Kaynak: https://twitter.com/aaditsh/status/17...
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Apple, ilk kez geçtiğimiz sene haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu, ABD'de satışa sundu.

Apple, ilk kez geçtiğimiz sene haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu, ABD'de satışa sundu.

Başlangıç fiyatı olarak 3 bin 500 dolar olan cihaz şu an için Türkiye'de resmi olarak satışa çıkmadı.

Cihazın özelliklerine buradan daha detaylı ulaşabilirsiniz:

Peki bu cihaz tam anlamıyla ne işe yarıyor? Bu cihazla neler yapabiliriz?

Peki bu cihaz tam anlamıyla ne işe yarıyor? Bu cihazla neler yapabiliriz?

Buyurun beraber bakalım.👇

1. Satılık olan evlerin içinde gezinti yapabilir, sadece oturduğunuz yerden inceleyebilirsiniz.

2. Kendinize özel ev eşyası yaratabilirsiniz. Bu esnada yapay zeka da size eşlik ediyor!

3. Piyano çalmayı öğrenebilirsiniz.

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4. Disney+ deneyimini de unutmamak gerek!

5. Eşzamanlı bir çeviri deneyimine hazır olun!

6. Sadece çizerek kod yazabilirsiniz de.

7. Yemek yapmayı bir üst noktaya taşınamının yanı sıra,

8. Temizlik yaparken de en ufak bir noktayı bile gözden kaçırmayın!

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9. Oturma odanızda F1 yarışı yapma şansını da Apple Vision Pro ile elde edebiliyorsunuz!

10. Ayrıca, anılarınız da tekrar ve tekrar yaşayabiliyorsunuz...

11. Rodney Mullen'in maçlarıyla birlikte...

12. NBA maçlarını da evinize taşıyın.

13. Bu arada tüm maçları aynı anda da izleyebiliyorsunuz.

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14. Apple Vision Pro ile YouTube deneyimi de aynen böyle.👇

15. Oyunları da unutmamak gerek...

16. Apple Müzik.🔥

16. Apple Müzik.🔥
twitter.com

17. Adobe LightRoom ve DaVinci Resolve

17. Adobe LightRoom ve DaVinci Resolve
twitter.com

18. Ve Microsoft uygulamaları.

18. Ve Microsoft uygulamaları.
twitter.com
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19. Eğer ebeveynseniz çocuğunuz için farklı bir dünyanın kapılarını da aralayabilirsiniz.

20. Ve son olarak Perplexity AI.

20. Ve son olarak Perplexity AI.
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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