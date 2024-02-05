Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro ile Neler Yapılabilir?
Geçtiğimiz Günlerde Satışa Çıkan Sanal Gerçeklik Gözlüğü Apple Vision Pro ile Neler Yapılabilir?
Kaynak: https://twitter.com/aaditsh/status/17...
2 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülen Apple Vision Pro, teknolojiyi yakından takip edenlerin ilgisini fazlasıyla çekti. Peki Apple Vision Pro ne işe yarıyor? Apple Vision Pro ile neler yapılabilir?
Anlattık.👇
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Apple, ilk kez geçtiğimiz sene haziran ayında tanıttığı yeni sanal gerçeklik başlığı Apple Vision Pro'yu, ABD'de satışa sundu.
Peki bu cihaz tam anlamıyla ne işe yarıyor? Bu cihazla neler yapabiliriz?
1. Satılık olan evlerin içinde gezinti yapabilir, sadece oturduğunuz yerden inceleyebilirsiniz.
2. Kendinize özel ev eşyası yaratabilirsiniz. Bu esnada yapay zeka da size eşlik ediyor!
3. Piyano çalmayı öğrenebilirsiniz.
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4. Disney+ deneyimini de unutmamak gerek!
5. Eşzamanlı bir çeviri deneyimine hazır olun!
6. Sadece çizerek kod yazabilirsiniz de.
7. Yemek yapmayı bir üst noktaya taşınamının yanı sıra,
8. Temizlik yaparken de en ufak bir noktayı bile gözden kaçırmayın!
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9. Oturma odanızda F1 yarışı yapma şansını da Apple Vision Pro ile elde edebiliyorsunuz!
10. Ayrıca, anılarınız da tekrar ve tekrar yaşayabiliyorsunuz...
11. Rodney Mullen'in maçlarıyla birlikte...
12. NBA maçlarını da evinize taşıyın.
13. Bu arada tüm maçları aynı anda da izleyebiliyorsunuz.
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14. Apple Vision Pro ile YouTube deneyimi de aynen böyle.👇
15. Oyunları da unutmamak gerek...
16. Apple Müzik.🔥
17. Adobe LightRoom ve DaVinci Resolve
18. Ve Microsoft uygulamaları.
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19. Eğer ebeveynseniz çocuğunuz için farklı bir dünyanın kapılarını da aralayabilirsiniz.
20. Ve son olarak Perplexity AI.
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