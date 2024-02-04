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"Nasıl Aldatıldın?" Sorusuna Verdikleri İlginç Cevaplarla Hepimizin Aşka Olan İnancını Sorgulatan Kişiler

"Nasıl Aldatıldın?" Sorusuna Verdikleri İlginç Cevaplarla Hepimizin Aşka Olan İnancını Sorgulatan Kişiler

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 15:59

Aldatılmayı hiç kimse hak etmez. Fakat aramızda bu talihsiz durumu yaşayanlarımız vardır. Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Nasıl aldatıldın?' notuyla bir gönderi paylaştı. Altında ise birbirinden ilginç aldatılma hikayeleri anlatıldı.

Buyurun.👇

Kaynak: https://twitter.com/sacmasapanmp4/sta...
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, "Nasıl aldatıldın?" notuyla bir gönderi paylaştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, "Nasıl aldatıldın?" notuyla bir gönderi paylaştı.
twitter.com

1. Bu gönderinin altında da birbirinden farklı aldatılma hikayeleri anlatıldı. İlk olarak bu hikayeyle başlayalım isterseniz.

1. Bu gönderinin altında da birbirinden farklı aldatılma hikayeleri anlatıldı. İlk olarak bu hikayeyle başlayalım isterseniz.
twitter.com

2. Gerçekten ibretlik olmuş...

2. Gerçekten ibretlik olmuş...
twitter.com

3. Demek ki herkes bir şansı daha hak etmiyormuş.

3. Demek ki herkes bir şansı daha hak etmiyormuş.
twitter.com

4. 👇

4. 👇
twitter.com
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5. Yok artık!

5. Yok artık!
twitter.com

6. Karşı taraf 'profesyonel' demek ki.

6. Karşı taraf 'profesyonel' demek ki.
twitter.com

7. Bahane bahane bahane...

7. Bahane bahane bahane...
twitter.com

8. Korkunç bir sürpriz olmuş.

8. Korkunç bir sürpriz olmuş.
twitter.com

9. Pes!

9. Pes!
twitter.com
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10. İş ve 'aşk'ı ayıramayanlarda bugün;

10. İş ve 'aşk'ı ayıramayanlarda bugün;
twitter.com

11. Komitelerinin nasıl geçtiğiniz tahmin edebiliyoruz.

11. Komitelerinin nasıl geçtiğiniz tahmin edebiliyoruz.
twitter.com

12. Geçmiş olsun.

12. Geçmiş olsun.
twitter.com

13. Aynen, tam olarak bu.👍

13. Aynen, tam olarak bu.👍
twitter.com

14. Nankörlük işte...

14. Nankörlük işte...
twitter.com
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15. Sizin aldatılma hikayeniz var mı?

15. Sizin aldatılma hikayeniz var mı?
twitter.com

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