"Nasıl Aldatıldın?" Sorusuna Verdikleri İlginç Cevaplarla Hepimizin Aşka Olan İnancını Sorgulatan Kişiler
"Nasıl Aldatıldın?" Sorusuna Verdikleri İlginç Cevaplarla Hepimizin Aşka Olan İnancını Sorgulatan Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/sacmasapanmp4/sta...
Aldatılmayı hiç kimse hak etmez. Fakat aramızda bu talihsiz durumu yaşayanlarımız vardır. Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Nasıl aldatıldın?' notuyla bir gönderi paylaştı. Altında ise birbirinden ilginç aldatılma hikayeleri anlatıldı.
Buyurun.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir Twitter (X) kullanıcısı, "Nasıl aldatıldın?" notuyla bir gönderi paylaştı.
1. Bu gönderinin altında da birbirinden farklı aldatılma hikayeleri anlatıldı. İlk olarak bu hikayeyle başlayalım isterseniz.
2. Gerçekten ibretlik olmuş...
3. Demek ki herkes bir şansı daha hak etmiyormuş.
4. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
5. Yok artık!
6. Karşı taraf 'profesyonel' demek ki.
7. Bahane bahane bahane...
8. Korkunç bir sürpriz olmuş.
9. Pes!
İçeriğin Devamı Aşağıda
10. İş ve 'aşk'ı ayıramayanlarda bugün;
11. Komitelerinin nasıl geçtiğiniz tahmin edebiliyoruz.
12. Geçmiş olsun.
13. Aynen, tam olarak bu.👍
14. Nankörlük işte...
İçeriğin Devamı Aşağıda
15. Sizin aldatılma hikayeniz var mı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın