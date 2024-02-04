"Nasıl Aldatıldın?" Sorusuna Verdikleri İlginç Cevaplarla Hepimizin Aşka Olan İnancını Sorgulatan Kişiler

Aldatılmayı hiç kimse hak etmez. Fakat aramızda bu talihsiz durumu yaşayanlarımız vardır. Bir Twitter (X) kullanıcısı, 'Nasıl aldatıldın?' notuyla bir gönderi paylaştı. Altında ise birbirinden ilginç aldatılma hikayeleri anlatıldı.

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