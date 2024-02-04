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20 Yıl Boyunca Kafeste Tutulduktan Sonra Doğaya Salınan Ayının Yaşadığı Travma İnsanlığımızı Sorgulattı

20 Yıl Boyunca Kafeste Tutulduktan Sonra Doğaya Salınan Ayının Yaşadığı Travma İnsanlığımızı Sorgulattı

Romanya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 13:45

Romanya'da 20 yıl kadar hayvanat bahçesinde yaşadığı belirtilen ayı daha sonra doğaya salınmış ancak o hayali hapishanesinde yaşamaya devam ediyor. 'Hayali' bir dairenin etrafında durmadan yuvarlak çizen ayının Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığı da söylenmişti.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/interestinga...
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Geçtiğimiz yıllarda Romanya'daki ayının görüntüleri viral olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda Romanya'daki ayının görüntüleri viral olmuştu.

Romanya'da 20 yıl kadar hayvanat bahçesinde yaşadığı belirtilen ayı daha sonra doğaya salınmış ancak o hayali hapishanesinde yaşamaya devam ediyordu videoda.

Romanya'da 20 yıl kadar hayvanat bahçesinde yaşadığı belirtilen ayı daha sonra doğaya salınmış ancak o hayali hapishanesinde yaşamaya devam ediyordu videoda.

O anları buradan izleyebilirsiniz:

Peki o ayının hikayesini merak etmiş miydiniz? Buyurun anlatalım.👇

Peki o ayının hikayesini merak etmiş miydiniz? Buyurun anlatalım.👇

'Ina' isimli ayı, yıllar boyunca Romanya'nın PIATRA NEAMT kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinde kafesin içine hapsedildi.

'Ina' isimli ayı, yıllar boyunca Romanya'nın PIATRA NEAMT kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinde kafesin içine hapsedildi.

Ina'nın kurtarılması ise AMP Liberty Bear Sanctuary tarafından gerçekleştirildi.

Kuruluşun sözcüsü "Ayı şu an özgür ama geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden dairenin etrafından dönüp duruyor." ifadelerini kullandı.

Kuruluşun sözcüsü "Ayı şu an özgür ama geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden dairenin etrafından dönüp duruyor." ifadelerini kullandı.

Yerel toplum toplum kuruluşlarının yıllarca süren şikayetlerinden sonra hükümet Ina'yı serbest bıraktı ve 2014 yılının Ekim ayında onu doğa rezervine gönderdi.

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Ina, parmaklıklar ardındaki hayatına alıştığı için çıktıktan sonra hayatı kavrayamadı. Çevresinde ağaç, yüzme havuzu ve sıcak bir yuvası olmasına rağmen geçmişin acısı adeta peşini bırakmıyor.

Ina, parmaklıklar ardındaki hayatına alıştığı için çıktıktan sonra hayatı kavrayamadı. Çevresinde ağaç, yüzme havuzu ve sıcak bir yuvası olmasına rağmen geçmişin acısı adeta peşini bırakmıyor.

Ina, bunun öncesinde kız kardeşi Anca ile birlikte başka bir dişi ayı ile aynı kafeste tutuluyordu.

Ina, bunun öncesinde kız kardeşi Anca ile birlikte başka bir dişi ayı ile aynı kafeste tutuluyordu.

Kafes o kadar küçüktü ki sadece bir ayının kıpırdayabileceği kadar yer vardı. Ayrıca ortak kullanmaları gereken bir tane havuzları vardı.

İşte o video da 20 yılın sebep olduğu travmanın bir tür kanıtı niteliğinde. Zavallı Ina, o günlerin açtığı yarayı belki de hala taşıyor.

İşte o video da 20 yılın sebep olduğu travmanın bir tür kanıtı niteliğinde. Zavallı Ina, o günlerin açtığı yarayı belki de hala taşıyor.

Tıpkı insanlar gibi hayvanlarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) yaşayabiliyorlar.

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kolay değil 20 yılın travması var ayı da. ben, belkide daha 5 yılın travmasını daha 2 yıl oldu atlatamadım