20 Yıl Boyunca Kafeste Tutulduktan Sonra Doğaya Salınan Ayının Yaşadığı Travma İnsanlığımızı Sorgulattı
20 Yıl Boyunca Kafeste Tutulduktan Sonra Doğaya Salınan Ayının Yaşadığı Travma İnsanlığımızı Sorgulattı
Kaynak: https://www.reddit.com/r/interestinga...
Romanya'da 20 yıl kadar hayvanat bahçesinde yaşadığı belirtilen ayı daha sonra doğaya salınmış ancak o hayali hapishanesinde yaşamaya devam ediyor. 'Hayali' bir dairenin etrafında durmadan yuvarlak çizen ayının Travma Sonrası Stres Bozukluğu yaşadığı da söylenmişti.
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Geçtiğimiz yıllarda Romanya'daki ayının görüntüleri viral olmuştu.
Romanya'da 20 yıl kadar hayvanat bahçesinde yaşadığı belirtilen ayı daha sonra doğaya salınmış ancak o hayali hapishanesinde yaşamaya devam ediyordu videoda.
Peki o ayının hikayesini merak etmiş miydiniz? Buyurun anlatalım.👇
'Ina' isimli ayı, yıllar boyunca Romanya'nın PIATRA NEAMT kentinde bulunan bir hayvanat bahçesinde kafesin içine hapsedildi.
Kuruluşun sözcüsü "Ayı şu an özgür ama geçmişte yaşadığı travmalar yüzünden dairenin etrafından dönüp duruyor." ifadelerini kullandı.
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Ina, parmaklıklar ardındaki hayatına alıştığı için çıktıktan sonra hayatı kavrayamadı. Çevresinde ağaç, yüzme havuzu ve sıcak bir yuvası olmasına rağmen geçmişin acısı adeta peşini bırakmıyor.
Ina, bunun öncesinde kız kardeşi Anca ile birlikte başka bir dişi ayı ile aynı kafeste tutuluyordu.
İşte o video da 20 yılın sebep olduğu travmanın bir tür kanıtı niteliğinde. Zavallı Ina, o günlerin açtığı yarayı belki de hala taşıyor.
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kolay değil 20 yılın travması var ayı da. ben, belkide daha 5 yılın travmasını daha 2 yıl oldu atlatamadım