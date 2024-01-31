İsveç Hakemi, Doktorun Zorlamasıyla Başörtüsünü Çıkarmak Zorunda Kalan Kadının Lehine Karar Verdi
İsveç Hakemi, Doktorun Zorlamasıyla Başörtüsünü Çıkarmak Zorunda Kalan Kadının Lehine Karar Verdi
Kaynak: https://www.trtworld.com/discriminati...
İsveç Eşitlik Hakemi, geçen yıl Mart ayında Uppsala'nın merkezindeki bir sağlık merkezinde doktorun söylemesi üzerine başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan kadının lehine karar verdi.
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İsveç Eşitlik Hakemi, geçen yıl Mart ayında Uppsala'nın merkezindeki bir sağlık merkezinde doktorun söylemesi üzerine başörtüsünü çıkarmak zorunda kalan kadının lehine karar verdi.
Doktorun makul bir açıklama yapmadığını söyleyen hakem, Salı günü bahsi geçen kadına karşı ayrımcılık yapıldığını dile getirdi.
"Kişisel olarak bakıma muhtaç kişilerin ayrımcı tavırlar olmaksınızın tedavi edileceği konusunda kendilerini güvende hissetmeleri son derece önemlidir."
Bunun sonucunda Uppsala bölgesindeki mağdur kadına tazminat olarak 70 bin İsveç Kronu (205 bin TL) ödenmesine hükmedildi.
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