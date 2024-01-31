ABD'de Tepki Alan İdam Tartışması: Azot Gazı İdamı Başka Eyaletlerde de Yasalaşıyor
ABD'de Tepki Alan İdam Tartışması: Azot Gazı İdamı Başka Eyaletlerde de Yasalaşıyor
ABD'nin Alabama eyaletinde geçtiğimiz günlerde nitrojen gazı kullanılarak yapılan idamın ardından bir eyalet daha bu yöntemi yasalaştırmaya hazırlanıyor.
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ABD'nin Alabama eyaletinde 58 yaşındaki Kenneth Eugene Smith, 1988'deki bir cinayette kiralık katil olmaktan idama mahkum edildi ve infazı 25 Ocak'ta, ülkede ilk kez uygulanan bir yöntem olan nitrojen gazı ile gerçekleştirildi.
Bu idamın ardından, Ohio Başsavcısı Dave Yost ile temsilciler Phil Plummer ve Brian Stewart, idamların nitrojen gazıyla yapılmasını öneren bir yasa tasarısını eyalet meclisine sunduklarını bir basın toplantısında duyurdular.
Ohio yetkililerinin, Alabama'da uygulanan nitrojen gazıyla idam yöntemine ilişkin yasa tasarısı sunması, Amerika genelinde bu uygulamanın yaygınlaşabileceğini gösteriyor. Nitrojen gazı, ölümcül enjeksiyon ilaçlarına ulaşma sorununu aşmak için alternatif olarak düşünülüyor.
ABD'deki yeni idam yöntemi büyük tepki çekti. Ohio'da 129 kişiye idam cezası verildiği analiz sağlayan sivil toplum kuruluşu Ölüm Cezası Bilgi Merkezi tarafından belirtildi.
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