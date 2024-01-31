Almanya'da Dört Günlük Çalışma Sistemi 1 Şubat'tan İtibaren Uygulanmaya Başlıyor
Almanya'da Dört Günlük Çalışma Sistemi 1 Şubat'tan İtibaren Uygulanmaya Başlıyor
Almanya'da ekonomiyi canlandırma kapsamında test edilmesi planlanan dört günlük çalışma sistemi 1 Şubat'tan itibaren başlıyor.
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Almanya, durgunlaşan ekonomisini canlandırmak için çalışmalar kapsamında yeni bir sistemi denemeye başlıyor.
Berlin hükümeti, daha kısa çalışma sürelerinin üretkenliği nasıl etkilediğini değerlendirmek için dört günlük çalışma haftası uygulamasına geçiş yapıyor.
Bu uygulama 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren test edilmeye başlanacak, İlk aşamada 45 şirkette 6 ay süreyle uygulanacak.
Avrupa'daki birçok ülkede uygulanan 'haftada dört gün çalışma sistemi', çalışanların kısa çalışma sürelerine adaptasyonu ve bu durumun şirket üretkenliğine etkisi incelenecek.
Almanya, bu pilot program aracılığıyla dört günlük çalışma haftasının avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirerek, gelecekteki çalışma düzenlemeleri konusunda daha bilinçli kararlar almayı amaçlıyor.
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Almanya, ülkedeki şirketlerin 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren 6 aylık pilot çalışma uygulamasına katılmak için başvuruda bulunabileceğini açıklamıştı.
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Bizlik durum yok, dağılın.
Almanlar bizi kıskanıyo çünkü biz daha çalışkanız!
Bu Almanya ne terbiyesiz bir ülke. Durgun ekonomiyi daha fazla iş saati yükleyerek ve daha fazla vergilerle gidermeye çalışmazsa bizi nasıl kiskanmaya devam ... Devamını Gör