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Almanya'da Dört Günlük Çalışma Sistemi 1 Şubat'tan İtibaren Uygulanmaya Başlıyor

Almanya'da Dört Günlük Çalışma Sistemi 1 Şubat'tan İtibaren Uygulanmaya Başlıyor

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 14:45

Almanya'da ekonomiyi canlandırma kapsamında test edilmesi planlanan dört günlük çalışma sistemi 1 Şubat'tan itibaren başlıyor.

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Almanya, durgunlaşan ekonomisini canlandırmak için çalışmalar kapsamında yeni bir sistemi denemeye başlıyor.

Almanya, durgunlaşan ekonomisini canlandırmak için çalışmalar kapsamında yeni bir sistemi denemeye başlıyor.

Berlin hükümeti, daha kısa çalışma sürelerinin üretkenliği nasıl etkilediğini değerlendirmek için dört günlük çalışma haftası uygulamasına geçiş yapıyor.

Berlin hükümeti, daha kısa çalışma sürelerinin üretkenliği nasıl etkilediğini değerlendirmek için dört günlük çalışma haftası uygulamasına geçiş yapıyor.

Bu uygulama 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren test edilmeye başlanacak, İlk aşamada 45 şirkette 6 ay süreyle uygulanacak.

Bu uygulama 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren test edilmeye başlanacak, İlk aşamada 45 şirkette 6 ay süreyle uygulanacak.

Avrupa'daki birçok ülkede uygulanan 'haftada dört gün çalışma sistemi', çalışanların kısa çalışma sürelerine adaptasyonu ve bu durumun şirket üretkenliğine etkisi incelenecek.

Avrupa'daki birçok ülkede uygulanan 'haftada dört gün çalışma sistemi', çalışanların kısa çalışma sürelerine adaptasyonu ve bu durumun şirket üretkenliğine etkisi incelenecek.

Almanya, bu pilot program aracılığıyla dört günlük çalışma haftasının avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirerek, gelecekteki çalışma düzenlemeleri konusunda daha bilinçli kararlar almayı amaçlıyor.

Almanya, bu pilot program aracılığıyla dört günlük çalışma haftasının avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirerek, gelecekteki çalışma düzenlemeleri konusunda daha bilinçli kararlar almayı amaçlıyor.
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Almanya, ülkedeki şirketlerin 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren 6 aylık pilot çalışma uygulamasına katılmak için başvuruda bulunabileceğini açıklamıştı.

Almanya, ülkedeki şirketlerin 21 Eylül 2023 tarihinden itibaren 6 aylık pilot çalışma uygulamasına katılmak için başvuruda bulunabileceğini açıklamıştı.
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mamamia

Bizlik durum yok, dağılın.

Erol Kayar

Almanlar bizi kıskanıyo çünkü biz daha çalışkanız!

Burcu Böke dominoiplik

Bu Almanya ne terbiyesiz bir ülke. Durgun ekonomiyi daha fazla iş saati yükleyerek ve daha fazla vergilerle gidermeye çalışmazsa bizi nasıl kiskanmaya devam ... Devamını Gör