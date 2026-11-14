COP31 Başkanlığı ve Yeni Kömür Projesi Aynı Yılda Nasıl Gündeme Geldi?

Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar sera gazı salınmasına neden oluyor. Bu yüzden ülkelerin bu konuda adım atmaları ve fosil yakıtların yakılmasını azaltmaları bekleniyor.

COP31'in hedefi de olabildiğince yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak.

Fosil yakıtların kullanılmasını azaltıp bunların yerine yenilenebilir enerjilerin konulması elbette asıl amaç. Bu tabii ki bir günde olacak bir şey değil ama ülkelerin bu konuda tavır göstermesi ve hedefler koyması bekleniyor.