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COP31 Başkanlığı ve Yeni Kömür Projesi Aynı Yılda Nasıl Gündeme Geldi?

etiket COP31 Başkanlığı ve Yeni Kömür Projesi Aynı Yılda Nasıl Gündeme Geldi?

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
14.11.2026 - 14:01
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COP31 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Bu ev sahipliği Türkiye için oldukça önemli elbette. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yeri olan zirvenin amaçlarından biri de temiz enerji kullanımını tüm dünyada yaygınlaştırmak. Ama aynı dönemde Türkiye'de yeni kömürlü termik santral yapılması gündemde. COP31 ve yeni kömür projesi nasıl aynı anda gündemde?

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Çanakkale'de Cenal Termik Santrali'ne yeni bir ünite eklenmesi planlanıyor.

Çanakkale'de Cenal Termik Santrali'ne yeni bir ünite eklenmesi planlanıyor.

Tabii bu tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yeni bir kömürlü termik santrale yatırım yapılması iklim aktivistlerinin tepkisini çekti elbette. Türkiye’nin şu anda COP31'e ev sahipliği yapıyor olması bir çelişki olarak görülüyor.

COP31, iklim değişikliğine dikkat çeken bir konferans.

COP31, iklim değişikliğine dikkat çeken bir konferans.

COP, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen konferansların adı. Amacı ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak, iklim değişiklikleriyle ilgili yapılabilecekleri ülkelerin gündemlerine almalarını sağlamak ve enerji yatırımlarına dikkat çekmek. 

Türkiye'nin ev sahibi olması oldukça önemli! 

Ev sahipliği yapmak elbette çok önemli. Ama sadece ev sahibi olmak ülkenin iklim hedeflerine ulaştığını göstermiyor. Burada bakılan şey zirvede ortaya konan hedeflere ülkelerin ne kadar yaklaştığı ve bu konuda nasıl çaba gösterdiği.

Enerji üretimi zirvenin en önemli konularından.

Enerji üretimi zirvenin en önemli konularından.

Kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlar sera gazı salınmasına neden oluyor. Bu yüzden ülkelerin bu konuda adım atmaları ve fosil yakıtların yakılmasını azaltmaları bekleniyor. 

COP31'in hedefi de olabildiğince yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmak.

Fosil yakıtların kullanılmasını azaltıp bunların yerine yenilenebilir enerjilerin konulması elbette asıl amaç. Bu tabii ki bir günde olacak bir şey değil ama ülkelerin bu konuda tavır göstermesi ve hedefler koyması bekleniyor.

Yeni kömür projesi bu yüzden tartışma yaratıyor.

Yeni kömür projesi bu yüzden tartışma yaratıyor.

COP31 sürerken Çanakkale'deki termik santrale yapılacak ek ünite tartışma konusu oldu elbette. Kömür projesi olması buradaki tartışmayı yaratıyor. Fosil yakıtların azaltılması gündemdeyken yeni bir kömür santrali yapmak bu hedeflere aykırı görülüyor. 

Kömürlü termik santral yapılması problem yaratıyor.

Fosil yakıta dayalı yeni bir santral kurmak demek büyük bir yatırım yapılması anlamına geliyor. Bu da santralin uzun süre işletilmesi demek. Yani fosil yakıta dayalı bir sistemin kurulması demek oluyor. Bu da COP31 hedefleriyle çeliştiği için eleştiriliyor.

Burada yenilenebilir enerjiye yönelmek çok daha iyi bir alternatif.

Burada yenilenebilir enerjiye yönelmek çok daha iyi bir alternatif.

Yeni bir yatırım yapılacağı zaman fosil yakıtları kullanmak yerine yenilenebilir enerjilere yatırım yapılması daha doğru bir tercih. Bu sayede fosil yakıtlara bağımlılık azaltılabilecektir. 

Kömüre bağımlılığı azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş sağlanmalı.

Bu tabii ki bir iki günde olacak bir şey değil ama dönüşümü gerçekleştirmek için yeni yatırım yapılırken olabildiğince yenilenebilir kaynaklara yönelik yatırımlara öncelik verilmesi gerekiyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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