COP31 Başkanlığı ve Yeni Kömür Projesi Aynı Yılda Nasıl Gündeme Geldi?
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COP31 9 Kasım'da Antalya'da başladı. Bu ev sahipliği Türkiye için oldukça önemli elbette. İklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir yeri olan zirvenin amaçlarından biri de temiz enerji kullanımını tüm dünyada yaygınlaştırmak. Ama aynı dönemde Türkiye'de yeni kömürlü termik santral yapılması gündemde. COP31 ve yeni kömür projesi nasıl aynı anda gündemde?
Çanakkale'de Cenal Termik Santrali'ne yeni bir ünite eklenmesi planlanıyor.
COP31, iklim değişikliğine dikkat çeken bir konferans.
Enerji üretimi zirvenin en önemli konularından.
Yeni kömür projesi bu yüzden tartışma yaratıyor.
Burada yenilenebilir enerjiye yönelmek çok daha iyi bir alternatif.
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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