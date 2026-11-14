2027 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Merak Edilen 10 Soru
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2026 yılında net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması beklenirken milyonlarca çalışanın gözü 2027 rakamına çevrildi. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ekonomim'de Nurcan Önder'in haberine göre merak edilen her şey 10 soruda toplandı.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
Asgari ücret ilk ne zaman uygulandı?
Asgari ücret her sektörde ve her çalışan için aynı mı?
Asgari ücret nasıl belirleniyor?
Asgari ücrete yılda kaç kez zam yapılabilir?
Asgari ücrete neden bu kadar büyük bir yük bindi?
Asgari ücretin Türkiye'deki payı ne?
Bölgesel ya da sektörel asgari ücrete geçilebilir mi?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne anlama geliyor?
2027'de asgari ücret desteği sürecek mi?
2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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