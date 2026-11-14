2027 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Merak Edilen 10 Soru

Asgari ücret ilk kez 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu'nda yer aldı, ancak fiilen uygulamaya geçmesi 1951'i buldu. İlk yıllarda rakamı yerel komisyonlar belirliyordu.

1967-1974 arasında merkezi bir komisyon devreye girdi, fakat bölgesel farklar hesaba katılmaya devam etti. 1974'ten itibaren tarım ve sanayi için ayrı ücretler uygulandı. Sektörel ayrım 1989'da, yaş ayrımı ise 2013'te tamamen kaldırıldı.

Bugün Türkiye'de bölge, sektör ya da yaş fark etmeksizin tek bir ulusal asgari ücret geçerli. 2022'de atılan adımla asgari ücret tutarındaki kazanç gelir vergisi ve damga vergisinden de muaf tutuldu.