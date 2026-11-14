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2027 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Merak Edilen 10 Soru

2027 Asgari Ücret Zammı Ne Kadar Olacak? Merak Edilen 10 Soru

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 14:01
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2026 yılında net 28.075,50 TL olarak uygulanan asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması beklenirken milyonlarca çalışanın gözü 2027 rakamına çevrildi. Peki, 2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Ekonomim'de Nurcan Önder'in haberine göre merak edilen her şey 10 soruda toplandı.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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Asgari ücret ilk ne zaman uygulandı?

Asgari ücret ilk ne zaman uygulandı?

Asgari ücret ilk kez 1936 yılında 3008 sayılı İş Kanunu'nda yer aldı, ancak fiilen uygulamaya geçmesi 1951'i buldu. İlk yıllarda rakamı yerel komisyonlar belirliyordu.

1967-1974 arasında merkezi bir komisyon devreye girdi, fakat bölgesel farklar hesaba katılmaya devam etti. 1974'ten itibaren tarım ve sanayi için ayrı ücretler uygulandı. Sektörel ayrım 1989'da, yaş ayrımı ise 2013'te tamamen kaldırıldı.

Bugün Türkiye'de bölge, sektör ya da yaş fark etmeksizin tek bir ulusal asgari ücret geçerli. 2022'de atılan adımla asgari ücret tutarındaki kazanç gelir vergisi ve damga vergisinden de muaf tutuldu.

Asgari ücret her sektörde ve her çalışan için aynı mı?

Asgari ücret her sektörde ve her çalışan için aynı mı?

Genel kural, tüm sektörlerde tek asgari ücret uygulanması. 2003'e kadar İş Kanunu kapsamı dışında kalan tarım işçileri, gazeteciler, gemi adamları ve hava yolu çalışanları da o yıl yürürlüğe giren yeni İş Kanunu ile sisteme dahil edildi.

Bu kuralın iki önemli istisnası var. Eczanelerde çalışan eczacılar için 2012'den bu yana asgari ücretin 1,5 ve 3 katı üzerinden belirlenen bir ücret düzeni bulunuyor. Linyit ve taşkömürü madenlerinde çalışanlar için ise Soma faciasının ardından 2014'te getirilen düzenlemeyle asgari ücretin 2 katı uygulanıyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Rakamı 15 üyeli Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda 5 hükümet, 5 işçi ve 5 işveren temsilcisi bulunuyor. İşçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil ederken başkanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü yürütüyor.

Toplantı için en az 10 üyenin katılması gerekiyor, kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oylar eşit çıkarsa başkanın bulunduğu taraf kazanmış sayılıyor. Uygulamada kararlar çoğunlukla işveren ve hükümet oylarıyla çıkıyor; işçi tarafı son 25 yılda yalnızca 8 karara imza attı.

Asgari ücrete yılda kaç kez zam yapılabilir?

Asgari ücrete yılda kaç kez zam yapılabilir?

Yasa, asgari ücretin en geç iki yılda bir belirlenmesini şart koşuyor. Uygulamada ise yıllık belirleme sistemi benimsenmiş durumda.

Komisyonun yıl içinde yeniden toplanmasının önünde hukuki bir engel yok. Nitekim yüksek enflasyon nedeniyle 2022 ve 2023'te yıl ortasında ikinci bir artış yapılmıştı. Yani aralıkta açıklanacak 2027 rakamının yıl boyunca değişmeden kalması zorunlu değil.

Asgari ücrete neden bu kadar büyük bir yük bindi?

Asgari ücrete neden bu kadar büyük bir yük bindi?

Asgari ücret, aslında bir çalışana ödenebilecek en düşük ücreti belirleyen bir sosyal koruma aracı olarak doğdu. Zamanla görev alanı genişledi ve bugün 41 ayrı kanunda doğrudan asgari ücrete atıf yapılıyor.

İdari para cezaları, vergi istisnaları, tazminat ve prim oranları, esnaf ve ziraat odalarının aidat ve giriş ücretleri, döner sermaye işletmelerinin ödemeleri, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları, belediyelerin telif ödemeleri ve sosyal yardımların şart ve tutarları bunlardan yalnızca birkaçı.

Analize göre tazminat ve prim gibi kalemler asgari ücretin amacıyla örtüşse de ilgisiz alanların bu rakama bağlanması onu asıl işlevinden uzaklaştırıyor. Sosyal yardımların asgari ücrete endekslenmesinin kayıt dışı istihdamı artırabileceği uyarısı da yapılıyor. Her zam, ücretlerin çok ötesinde bir maliyet zincirini harekete geçiriyor.

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Asgari ücretin Türkiye'deki payı ne?

Asgari ücretin Türkiye'deki payı ne?

SGK verilerine göre asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı yüzde 40'ın altına inmiyor. Asgari ücretin biraz üzerinde kazananlar da eklendiğinde bu oran yüzde 60'a ulaşıyor.

Karşılaştırma çarpıcı: Gelişmiş ekonomilerde asgari ücretle çalışanların oranı yüzde 3-4 civarında, benzer ülkelerde ise yüzde 15'i geçmiyor.

Analize göre asgari ücret Türkiye'de fiilen ortalama ücrete dönüştü. Ücretlerin bu seviyede yığılması beceri, deneyim ve verimlilik farklarının maaşa yansımasını zorlaştırıyor, emeğin gelirden aldığı pay üzerindeki baskıyı da artırıyor.

Bölgesel ya da sektörel asgari ücrete geçilebilir mi?

Bölgesel ya da sektörel asgari ücrete geçilebilir mi?

Türkiye bu modelleri daha önce denedi. Ancak bölgesel ve sektörel uygulamalar beklenen sonucu vermeyince tek ulusal asgari ücrete geçildi.

Bölgesel asgari ücret daha çok federal yapıya sahip ülkelerde görülüyor. Analizde, Türkiye gibi üniter devletlerde bölgelere göre farklı ücret belirlemenin ekonomik, siyasi ve idari sonuçlar doğuracağı vurgulanıyor. Üstelik asgari ücret zaten en düşük vasıflı işler ve en düşük yaşam maliyeti esas alınarak tasarlanmış bir taban ücret.

Önerilen alternatif ise farklı: İstihdamın düşük olduğu bölgelerde işverenin vergi ve prim yükünü hafifletmek, yatırımları bu bölgelere yönlendirmek.

Açlık ve yoksulluk sınırı ne anlama geliyor?

Açlık ve yoksulluk sınırı ne anlama geliyor?

Türk-İş 38 yılı aşkın süredir her ay açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlıyor, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetini de hesaplıyor. Konfederasyonun 30 Ekim 2026'da açıkladığı verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38.024 TL, yoksulluk sınırı 123.856,80 TL oldu. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 49.124,30 TL olarak hesaplandı.

Net asgari ücret 28.075,50 TL. Bu tutar açlık sınırının yaklaşık 9.949 TL altında kalıyor, bekar çalışanın yaşam maliyetiyle arasındaki fark ise 21 bin TL'yi aşıyor. Analizde, 2022'den bu yana asgari ücretle geçim maliyeti arasındaki bağın zayıfladığı, bu nedenle zammın yalnızca enflasyona göre değil gerçek yaşam maliyetine göre belirlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

2027'de asgari ücret desteği sürecek mi?

2027'de asgari ücret desteği sürecek mi?

Asgari ücret desteği, zamların işverene getirdiği yükü hafifletmek ve istihdamı korumak amacıyla 2016'da başladı. Destek işçiye değil işverene ödeniyor; yani istihdam maliyetini düşürüyor ama çalışanın eline geçen tutarı artırmıyor.

2016 ve 2017'de Hazine'den karşılanan destek daha sonra İşsizlik Sigortası Fonu'na devredildi. Oransal olarak giderek azalsa da kesintisiz devam etti ve 2026'da işyeri başına aylık 1.270 TL olarak uygulanıyor.

Desteğin 2027'de de sürmesi ve zamla birlikte artırılması bekleniyor, ancak yeni tutar henüz netleşmedi. Analizde desteğin, düşük ücretli çalışanların gelirini doğrudan artıracak şekilde yeniden tasarlanıp tasarlanamayacağı sorusu da gündeme getiriliyor.

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

2027 asgari ücret zammı ne kadar olacak?

Kesin rakam komisyonun aralık ayındaki toplantılarının ardından belli olacak. 2026 için belirlenen net 28.075,50 TL, bir önceki yıla göre yüzde 27,01'lik artışa karşılık geliyordu.

Analize göre yalnızca ekim ayındaki açlık sınırını yakalamak için bile yüzde 35'in üzerinde bir zam gerekiyor. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e güncellemesi, yüzde 30'un altında bir artışı zayıf ihtimal haline getiriyor. Nurcan Önder, 2026 enflasyonu ile açlık sınırındaki artışın ortalaması olan yüzde 32,5 civarını en olası oran olarak görüyor.

Senaryolara göre net asgari ücret şöyle şekillenebilir:

  • Yüzde 30 zamla: 36.498 TL

  • Yüzde 32,5 zamla: 37.200 TL

  • Yüzde 35 zamla: 37.902 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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