Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Rakam

Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Bayram, 2027 asgari ücretinde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Bugün net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücret, yüzde 25'lik zamla 35 bin lira civarına çıkıyor. Yüzde 30'luk artışta ise rakam 36 bin 500 liraya kadar yükseliyor.

Bayram, tercihini açıkça yüzde 30'dan yana koydu: 'En az gerçekleşen enflasyon neyse o oranda zam yapılmalı. Bu noktada yüzde 30'luk bir zammın asgari ücret için belirlenebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun üzerine bir refah payı da gündeme gelebilir.'

Ekonomiste göre zam oranı belirlenirken geçen yılın gerçekleşen enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalamasını almak doğru bir yöntem değil. Bayram, çalışanın alım gücünün korunabilmesi için hesabın doğrudan gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerektiğini savunuyor.

Komisyon masasında ise denge arayışı sürüyor. Bayram, komisyonun asıl görevinin işçi ile işveren arasında adil bir ücret belirlemek olduğunu, devletin de bu süreçte arabulucu rolü üstlendiğini hatırlattı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in son toplantılara katılmamasına da değinen Bayram, önceliğin çalışanların haklarını korumak olması gerektiğini vurguladı.