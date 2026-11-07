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Ekonomi
Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Rakam

Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Rakam

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 17:31
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Asgari ücrette 2027 için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın aklındaki soru aynı: Ocak ayında maaş ne kadar olacak? Yılın son ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam senaryoları netleşmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, masadaki en güçlü rakamı işaret etti ve yıl ortası için de dikkat çeken bir öngörüde bulundu.

Kaynak: Milliyet/Uzmanpara

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2027 asgari ücrette en güçlü rakam: Ekonomist Muhammet Bayram zam oranını verdi.

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Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Bayram, 2027 asgari ücretinde yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Bugün net 28 bin 75 lira 50 kuruş olan asgari ücret, yüzde 25'lik zamla 35 bin lira civarına çıkıyor. Yüzde 30'luk artışta ise rakam 36 bin 500 liraya kadar yükseliyor.

Bayram, tercihini açıkça yüzde 30'dan yana koydu: 'En az gerçekleşen enflasyon neyse o oranda zam yapılmalı. Bu noktada yüzde 30'luk bir zammın asgari ücret için belirlenebileceğini düşünüyorum. Tabii bunun üzerine bir refah payı da gündeme gelebilir.'

Ekonomiste göre zam oranı belirlenirken geçen yılın gerçekleşen enflasyonu ile hedef enflasyonun ortalamasını almak doğru bir yöntem değil. Bayram, çalışanın alım gücünün korunabilmesi için hesabın doğrudan gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılması gerektiğini savunuyor.

Komisyon masasında ise denge arayışı sürüyor. Bayram, komisyonun asıl görevinin işçi ile işveren arasında adil bir ücret belirlemek olduğunu, devletin de bu süreçte arabulucu rolü üstlendiğini hatırlattı. İşçi tarafını temsil eden Türk-İş'in son toplantılara katılmamasına da değinen Bayram, önceliğin çalışanların haklarını korumak olması gerektiğini vurguladı.

2027 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?

Market rafları önünde alışveriş yapan vatandaş

Bayram'ın öngörüsü yalnızca Ocak ayıyla sınırlı değil. Ekonomist, 2027'nin Temmuz ayında asgari ücrete yeniden ara zam yapılması ihtimalini yüksek görüyor.

Gerekçesi yıl içinde eriyen alım gücü. Bayram'a göre yıl başında verilen artış, enflasyon karşısında aylar geçtikçe etkisini kaybediyor ve çalışanın cebine giren paranın değeri düşüyor. Bu yüzden yıl ortasında yapılacak bir ücret düzenlemesi artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda.

Bayram, ara zammın işverene ilave maliyet yükü getirmeyecek bir modelle hayata geçirilmesi gerektiğini de ekledi. Enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına inmesinin, çalışanların alım gücünü destekleyecek adımlar için bir fırsat penceresi açtığını söyleyen ekonomist, Temmuz'da yeni bir artışın masaya gelmesini güçlü bir ihtimal olarak değerlendiriyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplantılara başlaması, 2027'de geçerli olacak yeni rakamın da yıl sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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