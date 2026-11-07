Asgari Ücret İçin Masadaki En Güçlü Rakam
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Asgari ücrette 2027 için geri sayım sürerken milyonlarca çalışanın aklındaki soru aynı: Ocak ayında maaş ne kadar olacak? Yılın son ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde zam senaryoları netleşmeye başladı. Ekonomist Muhammet Bayram, masadaki en güçlü rakamı işaret etti ve yıl ortası için de dikkat çeken bir öngörüde bulundu.
2027 asgari ücrette en güçlü rakam: Ekonomist Muhammet Bayram zam oranını verdi.
2027 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelecek mi?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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