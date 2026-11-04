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SGK Uzmanı İsa Karakaş Asgari Ücrete Yapılacak En Düşük Zam Tahminini Açıkladı

SGK Uzmanı İsa Karakaş Asgari Ücrete Yapılacak En Düşük Zam Tahminini Açıkladı

Asgari Ücret Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 15:38
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup yaş şartına takılan milyonları ilgilendiren kademeli emeklilik için 'rafa kalktı' yorumlarına karşı çıktı. Karakaş, asgari ücrette en az yüzde 30 artış beklediğini söyleyerek 2027 rakamını paylaştı.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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İsa Karakaş, EYT sürecini hatırlattı: Kademeli emeklilik seçimden önce yeniden masaya gelebilir.

İsa Karakaş, EYT sürecini hatırlattı: Kademeli emeklilik seçimden önce yeniden masaya gelebilir.

TGRT Haber'de gündemi değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emekliliğin tamamen gündemden düştüğü yorumlarına katılmadığını açıkça ifade etti. Söz konusu düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra çalışma hayatına girip prim ve hizmet süresini doldurduğu hâlde yaş şartı nedeniyle emekli olamayanları kapsıyor. EYT'nin ardından bu konuda yeni bir kanun teklifi de Meclis'e sunulmuştu.

Karakaş bu noktada EYT sürecine dikkat çekti. O dönemde düzenlemenin çıkmayacağı yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen yasanın seçim öncesinde Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Karakaş, kademeli emeklilik bekleyenlerin sayısının da EYT'lilerden az olmadığını vurguladı. Bu nedenle konunun seçim takvimi yaklaştıkça yeniden gündeme gelmesini beklediğini söyledi.

Uzman isim yine de aceleye getirilmiş bir düzenlemeye karşı uyardı. Karakaş'a göre kademeli emeklilik, son dakikada çıkarılacak birkaç maddelik bir kanunla değil; istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği birlikte hesaba katılarak ele alınmalı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 asgari ücrete yapılacak en düşük zam tahminini açıkladı.

SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 asgari ücrete yapılacak en düşük zam tahminini açıkladı.

Karakaş'ın değerlendirmesinin diğer ayağını asgari ücret oluşturdu. Bugün net 28.075 TL olan asgari ücrete en az yüzde 30 artış yapılmasını beklediğini belirten Karakaş'ın beklentisi gerçekleşirse rakam 36.497 TL'ye yükseliyor. 2027 asgari ücretini belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanması bekleniyor.

Karakaş, bu artışın bile çalışanların geçim yükünü karşılamaya yetmeyeceği görüşünde. Uzman isme göre bekâr bir işçinin aylık yaşam maliyeti şu an 49 bin lira civarında bulunuyor ve şubat ayında en az 55 bin liraya ulaşacak.

Hesabın emeklilere dokunan tarafı da var. Bugün 23.552 TL olan en düşük emekli aylığı, asgari ücretin yaklaşık yüzde 84'üne denk geliyor. Karakaş, bu dengenin yeni dönemde de korunabilmesi için en düşük emekli aylığının 30.608 TL seviyesine çıkarılması gerektiğini hesapladı.

Emekli zammında yüzde 10 güncelleme ve seyyanen ödeme senaryosu masada.

Emekli zammında yüzde 10 güncelleme ve seyyanen ödeme senaryosu masada.

Karakaş, emekli aylıklarındaki yıl sonu güncellemesi için ortalama yüzde 10 civarında bir artış öngördüğünü, buna ek olarak yüzde 5 dolaylarında bir refah payının gündeme gelebileceğini söyledi. Karakaş'ın aktardığına göre güncellemenin dışında ilave refah payı ya da seyyanen zam seçenekleri üzerinde de çalışılıyor.

Karakaş'ın örnek hesabında 30 bin liralık bir aylık, yüzde 10'luk güncellemeyle 33 bin liraya çıkıyor. Bu tutara 10 bin lira eklenirse 43 bin, 15 bin lira eklenirse 48 bin liralık bir tablo ortaya çıkıyor. Karakaş'a göre hangi rakamın verileceğini seçim takvimi belirleyecek. Seçim yakın bir tarihte yapılırsa 15 bin liralık seçenek öne çıkabilir; seçimin nisana kalması hâlinde ise ocakta 5 bin lira gibi daha düşük bir ödeme, temmuzda ise daha yüksek bir artış gündeme gelebilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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