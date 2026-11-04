SGK Uzmanı İsa Karakaş Asgari Ücrete Yapılacak En Düşük Zam Tahminini Açıkladı
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olup yaş şartına takılan milyonları ilgilendiren kademeli emeklilik için 'rafa kalktı' yorumlarına karşı çıktı. Karakaş, asgari ücrette en az yüzde 30 artış beklediğini söyleyerek 2027 rakamını paylaştı.
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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?
İsa Karakaş, EYT sürecini hatırlattı: Kademeli emeklilik seçimden önce yeniden masaya gelebilir.
SGK Uzmanı İsa Karakaş 2027 asgari ücrete yapılacak en düşük zam tahminini açıkladı.
Emekli zammında yüzde 10 güncelleme ve seyyanen ödeme senaryosu masada.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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