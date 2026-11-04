SGK Uzmanı İsa Karakaş Asgari Ücrete Yapılacak En Düşük Zam Tahminini Açıkladı

TGRT Haber'de gündemi değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kademeli emekliliğin tamamen gündemden düştüğü yorumlarına katılmadığını açıkça ifade etti. Söz konusu düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra çalışma hayatına girip prim ve hizmet süresini doldurduğu hâlde yaş şartı nedeniyle emekli olamayanları kapsıyor. EYT'nin ardından bu konuda yeni bir kanun teklifi de Meclis'e sunulmuştu.

Karakaş bu noktada EYT sürecine dikkat çekti. O dönemde düzenlemenin çıkmayacağı yönünde açıklamalar yapılmasına rağmen yasanın seçim öncesinde Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Karakaş, kademeli emeklilik bekleyenlerin sayısının da EYT'lilerden az olmadığını vurguladı. Bu nedenle konunun seçim takvimi yaklaştıkça yeniden gündeme gelmesini beklediğini söyledi.

Uzman isim yine de aceleye getirilmiş bir düzenlemeye karşı uyardı. Karakaş'a göre kademeli emeklilik, son dakikada çıkarılacak birkaç maddelik bir kanunla değil; istihdam, sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği birlikte hesaba katılarak ele alınmalı.