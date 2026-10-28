Milyonların Gözü Bu Tarihteydi: Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı, Yaş ve Prim Şartları Nasıl Olacak?
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Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e ne zaman gelecek? 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olup EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanlar, bu soruların yanıtını bekliyor. Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER), 1999-2008 arasında işe girenler için yaş ve prim günü şartlarını yıl yıl artıran bir model hazırladı. İşte adım adım kademeli emeklilikte son durum.
Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi, son durum ne?
Kademeli emeklilik nedir, kimleri kapsıyor?
Kademeli emeklilik şartları neler, kaç yaşında ve kaç gün primle emekli olunur?
Esnaf ve memur için prim günü 7 bin 200'e düşecek mi?
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, uzmanlar hangi tarihi işaret ediyor?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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