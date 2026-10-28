Milyonların Gözü Bu Tarihteydi: Kademeli Emeklilik Çıkacak Mı, Yaş ve Prim Şartları Nasıl Olacak?

Şimdilik yanıt hayır. Kademeli emekliliğe ilişkin yasalaşmış ya da yürürlüğe girmiş bir düzenleme bulunmuyor. Konu iki cephede takip ediliyor: Meclis'te ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda.

Meclis tarafında CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın kanun teklifi gündemde. Teklif, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını ve esnaf ile memurlar için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesini öngörüyor. Sunulan bir teklifin yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'dan geçmesi gerekiyor.

Bakanlık tarafında ise EMADDER, hazırladığı modeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede masaya yatırdı. Bu görüşme, kademeli emeklilik başlığını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Ancak Bakanlık'tan ya da hükümetten gelen resmi bir takvim veya hazırlanmış bir teklif açıklaması yok.