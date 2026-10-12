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EYT'yi Kaçıranlar İçin Meclis'te Yeni Adım: Kademeli Emeklilik Teklifinde 7.200 Gün Detayı

EYT'yi Kaçıranlar İçin Meclis'te Yeni Adım: Kademeli Emeklilik Teklifinde 7.200 Gün Detayı

SGK
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
12.10.2026 - 18:31
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EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışanın gözü yine Ankara'da. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte esnaf ve memurlar için aranan prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi de yer alıyor. İşte kademeli emeklilikte son durum.

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Teklif, 1999-2008 arasında sigortalı olan ve EYT'den yararlanamayan çalışanları kapsıyor.

Teklif, 1999-2008 arasında sigortalı olan ve EYT'den yararlanamayan çalışanları kapsıyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Akay'ın hazırladığı teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifin hedefinde, sigorta girişi 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasına denk gelen ve EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanlar var.

Bu gruptakiler, sigortaya girdikleri tarihe göre birbirinden çok farklı yaş ve prim günü şartlarıyla karşı karşıya kalıyor. Birkaç ay arayla işe başlayan iki çalışanın emeklilik yaşı arasında yıllar fark olabiliyor. Kademeli emeklilik talebi de tam olarak bu farkı yaşa, prim gününe ve sigortalılık süresine göre basamaklandırarak yumuşatmayı amaçlıyor.

Esnaf ve memur için prim gününün 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi öneriliyor.

Esnaf ve memur için prim gününün 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi öneriliyor.

Teklifin en çok dikkat çeken maddelerinden biri esnaf ve memurları ilgilendiriyor. Bu iki grup için emeklilikte aranan prim ödeme gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e çekilmesi isteniyor. Düzenleme hayata geçerse hem emekliliğe kalan sürenin kısalması hem de çalışanların sırtındaki prim yükünün hafiflemesi hedefleniyor.

Akay, teklifin gerekçesinde 1999 sonrasında sigortalı olanlar arasında prim günü açısından büyük farklar bulunduğuna dikkat çekti. Milletvekiline göre bu tablo, sosyal güvenlik sistemindeki ölçülülük ve adalet ilkeleriyle bağdaşmıyor.

Akay ayrıca 1 Mayıs 2008'den sonra işe başlayan memur ve esnaf için prim şartının 9 bin güne çıkarılmasının yeni bir eşitsizlik doğurduğunu savundu. Teklifte, kademeli emeklilik ile prim günü indiriminin birlikte ele alınması bu farkları azaltmanın yolu olarak gösteriliyor.

EMADDER, kademeli emeklilik taleplerini Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a iletti.

EMADDER, kademeli emeklilik taleplerini Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a iletti.

Konu yalnızca Meclis'te değil, Bakanlık tarafında da masada. Uzun süredir kademeli emeklilik talebini gündemde tutan Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) yönetimi, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan bilgilendirmede, kademeli emekliliğe ilişkin taleplerin ve beklentilerin Bakanlık yetkililerine iletildiği açıklandı. Dernek heyetinin bu ziyareti, bazı siyasi partilerden gelen destek açıklamalarının hemen ardından gerçekleşti.

Kademeli emeklilik Meclis'ten geçti mi?

Şimdilik yanıt hayır. Düzenlemenin yasalaştığına ya da yürürlüğe girdiğine dair resmi bir karar bulunmuyor. Sunulan bir kanun teklifinin yasalaşabilmesi için önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından Genel Kurul'dan geçmesi gerekiyor.

Kademeli emeklilik şartları, prim gün sayısı ve emeklilik yaşına dair aramalar artmaya devam ederken 2000 sonrası sigortalılar, önümüzdeki dönemde Meclis gündemine gelebilecek teklifleri ve Bakanlık'tan yapılacak resmi açıklamaları bekliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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