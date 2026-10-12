EYT'yi Kaçıranlar İçin Meclis'te Yeni Adım: Kademeli Emeklilik Teklifinde 7.200 Gün Detayı

Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi de olan Akay'ın hazırladığı teklif, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngörüyor. Teklifin hedefinde, sigorta girişi 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasına denk gelen ve EYT düzenlemesinin dışında kalan çalışanlar var.

Bu gruptakiler, sigortaya girdikleri tarihe göre birbirinden çok farklı yaş ve prim günü şartlarıyla karşı karşıya kalıyor. Birkaç ay arayla işe başlayan iki çalışanın emeklilik yaşı arasında yıllar fark olabiliyor. Kademeli emeklilik talebi de tam olarak bu farkı yaşa, prim gününe ve sigortalılık süresine göre basamaklandırarak yumuşatmayı amaçlıyor.