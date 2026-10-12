EYT'yi Kaçıranlar İçin Meclis'te Yeni Adım: Kademeli Emeklilik Teklifinde 7.200 Gün Detayı
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EYT düzenlemesinin dışında kalan milyonlarca çalışanın gözü yine Ankara'da. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 8 Eylül 1999 ile 16 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlara kademeli emeklilik hakkı tanınmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte esnaf ve memurlar için aranan prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi de yer alıyor. İşte kademeli emeklilikte son durum.
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Teklif, 1999-2008 arasında sigortalı olan ve EYT'den yararlanamayan çalışanları kapsıyor.
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Esnaf ve memur için prim gününün 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi öneriliyor.
EMADDER, kademeli emeklilik taleplerini Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın'a iletti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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