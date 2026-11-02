SGK Uzmanı İsa Karakaş Kulislerdeki Rakamı Açıkladı: Emekli Maaşında 3 Senaryo Masada
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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zam hesaplarında. SGK uzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında kulislerden edindiği bilgileri aktararak masadaki üç senaryoyu sıraladı. En düşük emekli aylığı şu an 23.552 lira. Karakaş'ın anlattığı tabloya göre bu rakam, seçilecek formüle bağlı olarak ocakta 25.900 liradan 30 bin liranın üzerine kadar uzanabilir.
SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli zammı kulisleri.
Emekli maaşı için 3 senaryo masada.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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