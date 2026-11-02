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SGK Uzmanı İsa Karakaş Kulislerdeki Rakamı Açıkladı: Emekli Maaşında 3 Senaryo Masada

SGK Uzmanı İsa Karakaş Kulislerdeki Rakamı Açıkladı: Emekli Maaşında 3 Senaryo Masada

SGK Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 16:57
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Milyonlarca emeklinin gözü ocak ayında yapılacak zam hesaplarında. SGK uzmanı İsa Karakaş, A Haber canlı yayınında kulislerden edindiği bilgileri aktararak masadaki üç senaryoyu sıraladı. En düşük emekli aylığı şu an 23.552 lira. Karakaş'ın anlattığı tabloya göre bu rakam, seçilecek formüle bağlı olarak ocakta 25.900 liradan 30 bin liranın üzerine kadar uzanabilir.

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SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli zammı kulisleri.

SGK uzmanı İsa Karakaş'tan emekli zammı kulisleri.

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın ilk senaryosunda hükümet ocak ayında herhangi bir ek iyileştirmeye gitmiyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,5 ile 10,5 arasında, ortalama yüzde 10'luk bir zam uygulanıyor. En düşük emekli aylığı da 23.552 liradan 25.900 liraya çıkıyor. Memur emeklileri için beklenti ise ortalama yüzde 8'lik bir artış. Bu oranla memur emeklisinin en düşük maaşı 31.520 lira olurken, zam yüzde 10'a çıktığında rakam 34.680 lirayı buluyor.

Uzman, hesabın arkasındaki ekonomik tabloya da dikkat çekti. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ile 29,99 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete ise yaklaşık yüzde 30 zam öngörülüyor. Yaklaşık 20 milyon emekli ve memuru ilgilendiren düzenlemede son refah payının 2023'te verildiğini hatırlatan Karakaş, bu yıl da benzer bir ek adımın gündemde olduğunu söyledi.

Emekli maaşı için 3 senaryo masada.

Emekli maaşı için 3 senaryo masada.

İkinci senaryoda yüzde 10 civarındaki zamın üzerine yüzde 5'lik bir refah payı ekleniyor. Toplam artış SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15'e ulaşıyor ve en düşük emekli aylığı 27.085 liraya yükseliyor. Memur emeklilerine de eşitleme yapılırsa en düşük maaşın 36.256 liraya kadar çıkması mümkün. Karakaş, bu yöntemde çalışan ve çalışmayan tüm emeklilere refah payı verilmesini savunuyor.

Üçüncü ihtimal ise seyyanen, yani herkese sabit tutarlı zam. Uzman, ocak ayı için 2.500 ile 5.000 lira arasında bir artış bekliyor ve en fazla 5.000 liraya işaret ediyor. Bütçenin tamamının ocakta kullanılmayabileceğini, temmuzda daha büyük bir iyileştirme yapılabileceğini de ekledi.

Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki yüzde 83'lük oran korunursa, en düşük emekli aylığının en az 30.617 liraya ulaşması gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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