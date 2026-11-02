SGK Uzmanı İsa Karakaş Kulislerdeki Rakamı Açıkladı: Emekli Maaşında 3 Senaryo Masada

SGK uzmanı İsa Karakaş'ın ilk senaryosunda hükümet ocak ayında herhangi bir ek iyileştirmeye gitmiyor. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yaklaşık yüzde 9,5 ile 10,5 arasında, ortalama yüzde 10'luk bir zam uygulanıyor. En düşük emekli aylığı da 23.552 liradan 25.900 liraya çıkıyor. Memur emeklileri için beklenti ise ortalama yüzde 8'lik bir artış. Bu oranla memur emeklisinin en düşük maaşı 31.520 lira olurken, zam yüzde 10'a çıktığında rakam 34.680 lirayı buluyor.

Uzman, hesabın arkasındaki ekonomik tabloya da dikkat çekti. Yıl sonu enflasyonunun yüzde 29 ile 29,99 arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Asgari ücrete ise yaklaşık yüzde 30 zam öngörülüyor. Yaklaşık 20 milyon emekli ve memuru ilgilendiren düzenlemede son refah payının 2023'te verildiğini hatırlatan Karakaş, bu yıl da benzer bir ek adımın gündemde olduğunu söyledi.