Emekli Maaşında Kritik Gün: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Değişiyor
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Milyonlarca emeklinin gözü 3 Kasım Salı sabah saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamında. TÜİK'in paylaşacağı veri, ocak zammının hesabında kullanılacak altı aylık enflasyonun dördüncü halkası olacak. Veriler, emekli maaşı için kritik önem taşıyor. İşte en düşük emekli maaşı için ekonomistlerin beklentileri.
Emekli maaşı 2027 için kritik gün.
En düşük emekli maaşı için rakam verildi: 23.552 TL alanın yeni maaşı değişiyor.
2027 emekli maaşı ne kadar olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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