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Emekli Maaşında Kritik Gün: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Değişiyor

Emekli Maaşında Kritik Gün: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Değişiyor

Enflasyon Emekli Maaşı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 12:26
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Milyonlarca emeklinin gözü 3 Kasım Salı sabah saat 10.00'da açıklanacak ekim ayı enflasyon rakamında. TÜİK'in paylaşacağı veri, ocak zammının hesabında kullanılacak altı aylık enflasyonun dördüncü halkası olacak. Veriler, emekli maaşı için kritik önem taşıyor. İşte en düşük emekli maaşı için ekonomistlerin beklentileri. 

Kaynak: Sabah

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Emekli maaşı 2027 için kritik gün.

Emekli maaşı 2027 için kritik gün.

Zam hesabında bugüne kadar üç aylık veri belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu üç ayın birikimli oranı yüzde 5,57 olarak hesaplanıyor.

Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Şimdi tüm gözler ekim rakamında. Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2026 Salı günü açıklanacak.

AA Finans'ın 21 ekonomistle yaptığı ankete göre ekim ayı aylık enflasyon ortalama yüzde 2,20 olacak. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiyor. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,73 iken ekimde yüzde 29,28'e inmesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu tahmini ortalaması ise yüzde 29,64.

En düşük emekli maaşı için rakam verildi: 23.552 TL alanın yeni maaşı değişiyor.

En düşük emekli maaşı için rakam verildi: 23.552 TL alanın yeni maaşı değişiyor.

Aylık enflasyon yüzde 2,20 gelirse SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı yüzde 7,89'a ulaşacak. Enflasyon farkı yüzde 0,83, memur emeklisinin birikimli zammı ise yüzde 5,88 olacak. Bu tabloda en düşük emekli aylığı yaklaşık 25 bin 410 TL'ye çıkıyor.

2026 en düşük emekli maaşı ne kadar?

Temmuzda ise ilk altı aylık enflasyon yüzde 17,76 çıkmış, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya yükselmişti. Memur emeklileri aynı dönemde, 6,52 puanlık ek zam dahil yüzde 13,52 artış almıştı.

2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

2027 emekli maaşı ne kadar olacak?

Altı aylık projeksiyonlar da dikkat çekiyor. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre altı aylık birikimli enflasyonun yüzde 10,8 olması bekleniyor. Bu senaryoda en düşük emekli aylığı yüzde 10,08 artışla yaklaşık 25 bin 926 TL'ye ulaşıyor. Ekonomistlerin altı aylık tahminleri ise yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında değişiyor.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 28 olursa SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 8,70 olacak. En düşük aylık 25 bin 601 TL'ye çıkacak, yani 2 bin 49 TL artacak. Memur emeklisinin zammı yüzde 6,67, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 631 TL olacak. Yıl sonu enflasyonu yüzde 29,6 olursa SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,06'ya, en düşük aylık da 25 bin 921 TL'ye yükseliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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