Emekli Maaşında Kritik Gün: 23.552 TL Alanın Yeni Maaşı Değişiyor

Zam hesabında bugüne kadar üç aylık veri belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu üç ayın birikimli oranı yüzde 5,57 olarak hesaplanıyor.

Ekim enflasyonu ne zaman açıklanacak?

Şimdi tüm gözler ekim rakamında. Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2026 Salı günü açıklanacak.

AA Finans'ın 21 ekonomistle yaptığı ankete göre ekim ayı aylık enflasyon ortalama yüzde 2,20 olacak. Tahminler yüzde 1,25 ile yüzde 2,70 arasında değişiyor. Yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,73 iken ekimde yüzde 29,28'e inmesi bekleniyor. Ekonomistlerin 2026 yıl sonu tahmini ortalaması ise yüzde 29,64.