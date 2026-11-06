Asgari Ücrette 40 Bin TL Formülü: SGK Uzmanı İsa Karakaş Masadan Kalkma Eşiğini Açıkladı
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de 2027 asgari ücret pazarlığının kırmızı çizgisini açıkladı: Açlık sınırı bugün 38 bin TL'nin üzerinde ve Aralık'ta 40 bin TL'ye dayanması bekleniyor. Karakaş'a göre bu rakamın altında bir zam teklifi gelirse işçi tarafı masadan kalkabilir. Asgari ücret desteği ve milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam tartışması da konuşmanın öne çıkan başlıkları arasındaydı.
İşçi tarafı 40 bin TL'nin altındaki bir rakamda masadan kalkabilir.
Açlık sınırı 38 bin TL'yi aşarken 1.270 TL'lik asgari ücret desteği de güncellenecek.
Asgari ücret yalnızca özel sektörü değil, ev hanımından SGK kasasına kadar herkesi ilgilendiriyor.
Emekliye 10-15 bin liralık seyyanen zam söylentisine SGK uzmanından bütçe freni geldi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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