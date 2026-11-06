Asgari Ücrette 40 Bin TL Formülü: SGK Uzmanı İsa Karakaş Masadan Kalkma Eşiğini Açıkladı

Emekli tarafında en çok konuşulan başlık seyyanen zam oldu. Karakaş, kulislerde 10 ila 15 bin liralık ödemelerin dolaştığını aktardı. Ancak SGK bütçesi ve emekli sayısına göre yaptığı hesapta, ek ödemeye ayrılabilecek azami tutar aylık 3.805 TL çıktı. 5 bin liralık bir artışın bile mevcut bütçeyle zor olacağını söyledi.

Yasal güncelleme tablosu ise şöyle: Merkez Bankası beklenti anketleri ve enflasyon verilerine dayanan Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,62, memur emeklilerine yüzde 8,56 güncelleme öngörüyor. Bu oranlarla en düşük emekli aylığı 23 bin TL'den 26.054 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 31.527 TL'den 34.225 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.224 TL'den 76.253 TL'ye çıkıyor. Rakamlara refah payı ve ilave iyileştirme dahil değil.

En düşük emekli aylığını alanların sayısı 2019'da yaklaşık 800 bindi, bugün 5,1 milyonu buluyor. Bunların dışında 12-13 milyon emekli de daha yüksek aylık alıyor. Karakaş, yalnızca en düşük aylığa odaklanmanın adaleti bozduğunu savundu. Resmî rakamların Aralık'ta komisyonun toplanmasıyla netleşmesi bekleniyor.