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Asgari Ücrette 40 Bin TL Formülü: SGK Uzmanı İsa Karakaş Masadan Kalkma Eşiğini Açıkladı

Asgari Ücrette 40 Bin TL Formülü: SGK Uzmanı İsa Karakaş Masadan Kalkma Eşiğini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.11.2026 - 08:01
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SGK Başuzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber'de 2027 asgari ücret pazarlığının kırmızı çizgisini açıkladı: Açlık sınırı bugün 38 bin TL'nin üzerinde ve Aralık'ta 40 bin TL'ye dayanması bekleniyor. Karakaş'a göre bu rakamın altında bir zam teklifi gelirse işçi tarafı masadan kalkabilir. Asgari ücret desteği ve milyonlarca emeklinin beklediği seyyanen zam tartışması da konuşmanın öne çıkan başlıkları arasındaydı.

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İşçi tarafı 40 bin TL'nin altındaki bir rakamda masadan kalkabilir.

İşçi tarafı 40 bin TL'nin altındaki bir rakamda masadan kalkabilir.

Karakaş, Aralık ayında başlayacak görüşmelerde işçi kesiminin tavrını şöyle özetledi: 'Açlık sınırının altında bir rakam önermeyin.' 40 bin TL'nin altında kalan bir zam çıkarsa, masadaki işçi temsilcilerinin oturumu terk edebileceğini söyledi.

Bu durumda tablo değişiyor. İsa Karakaş'a göre işçi tarafı masada olmazsa hükümet, asgari ücreti işverenlerle birlikte oturup belirlemek zorunda kalacak. Uzman isim, bu senaryoda pazarlığın inandırıcılığının da kalmayacağını vurguladı.

Net asgari ücret şu an 28.075,50 TL. 2027 rakamını belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralıkta toplanması bekleniyor.

Açlık sınırı 38 bin TL'yi aşarken 1.270 TL'lik asgari ücret desteği de güncellenecek.

Açlık sınırı 38 bin TL'yi aşarken 1.270 TL'lik asgari ücret desteği de güncellenecek.

Karakaş, açlık sınırının bugün itibarıyla 38 bin TL'nin üzerinde olduğunu belirtti. Aralık'a gelindiğinde bu rakamın 40 bin TL'ye dayanacağını ifade eden uzman, işçi tarafının 'kırmızı çizgi' olarak bu tutarı esas alacağını söyledi.

Pazarlığın bir başka ayağı ise asgari ücret desteği. Şu anda 1.270 TL olan destek, yeni dönemde güncellenecek. Hükümetin işsizliği önlemek ve istihdamı korumak için bu desteği artırabileceği öngörülüyor.

Asgari ücret yalnızca özel sektörü değil, ev hanımından SGK kasasına kadar herkesi ilgilendiriyor.

Asgari ücret yalnızca özel sektörü değil, ev hanımından SGK kasasına kadar herkesi ilgilendiriyor.

Karakaş, asgari ücretin yalnızca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir rakam olmadığını hatırlattı. Evde çalışmasa da prim ödeyen ev hanımlarından hastalık parası ve işsizlik parası alanlara kadar pek çok kalemin asgari ücrete bağlı olduğunu söyledi.

Emekliye 10-15 bin liralık seyyanen zam söylentisine SGK uzmanından bütçe freni geldi.

Emekliye 10-15 bin liralık seyyanen zam söylentisine SGK uzmanından bütçe freni geldi.

Emekli tarafında en çok konuşulan başlık seyyanen zam oldu. Karakaş, kulislerde 10 ila 15 bin liralık ödemelerin dolaştığını aktardı. Ancak SGK bütçesi ve emekli sayısına göre yaptığı hesapta, ek ödemeye ayrılabilecek azami tutar aylık 3.805 TL çıktı. 5 bin liralık bir artışın bile mevcut bütçeyle zor olacağını söyledi.

Yasal güncelleme tablosu ise şöyle: Merkez Bankası beklenti anketleri ve enflasyon verilerine dayanan Karakaş, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,62, memur emeklilerine yüzde 8,56 güncelleme öngörüyor. Bu oranlarla en düşük emekli aylığı 23 bin TL'den 26.054 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı 31.527 TL'den 34.225 TL'ye, en düşük memur maaşı ise 70.224 TL'den 76.253 TL'ye çıkıyor. Rakamlara refah payı ve ilave iyileştirme dahil değil.

En düşük emekli aylığını alanların sayısı 2019'da yaklaşık 800 bindi, bugün 5,1 milyonu buluyor. Bunların dışında 12-13 milyon emekli de daha yüksek aylık alıyor. Karakaş, yalnızca en düşük aylığa odaklanmanın adaleti bozduğunu savundu. Resmî rakamların Aralık'ta komisyonun toplanmasıyla netleşmesi bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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