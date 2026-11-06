article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2027 Asgari Ücret İçin En Yüksek Senaryo Belli Oldu

2027 Asgari Ücret İçin En Yüksek Senaryo Belli Oldu

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 16:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, olası zam oranlarının hem çalışanın cebine hem de işverenin bütçesine nasıl yansıyacağı hesaplandı. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa ne kadar olur? 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret için 3 formül.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Şu anda brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücret, kesintilerin ardından çalışanın hesabına net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak yatıyor. 

Asgari ücret için 3 senaryo

2027 için yapılan hesapta masaya üç farklı zam oranı kondu: yüzde 30, yüzde 32,5 ve yüzde 35.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa kaç TL olacak?

En düşük senaryo olan yüzde 30'luk artışta brüt ücret 42 bin 939 liraya, net ücret ise 36 bin 498 liraya yükseliyor. Bu da asgari ücretlinin eline her ay yaklaşık 8 bin 423 lira daha fazla para geçmesi anlamına geliyor.

Yüzde 32,5'lik ara formülde brüt asgari ücret 43 bin 765 lira, net asgari ücret 37 bin 200 lira olarak hesaplanıyor. 

2027 asgari ücret için en yüksek senaryo

En yüksek ihtimal olarak konuşulan yüzde 35'te ise brüt ücret 44 bin 590 lira 50 kuruşa, net ücret 37 bin 901 liraya ulaşıyor. Bu senaryoda çalışanın aylık kazancındaki artış 9 bin 826 lirayı buluyor.

Asgari ücret zammı işverene nasıl yansıyacak?

Asgari ücret zammı işverene nasıl yansıyacak?

Zammın diğer yüzü işveren tarafında. Bugün asgari ücretle çalışan bir kişinin işverene aylık toplam maliyeti 39 bin 223 lira. Devletin sağladığı 1.270 liralık asgari ücret desteği düşüldüğünde bu rakam 37 bin 953 liraya iniyor.

Yüzde 30 zam yapılması halinde işverenin toplam maliyeti 50 bin 990 liraya, destek sonrası maliyeti ise 49 bin 720 liraya çıkıyor. Yüzde 32,5'lik artışta bu rakamlar sırasıyla 51 bin 971 lira ve 50 bin 701 lira oluyor.

Yüzde 35 senaryosunda tablo daha da ağırlaşıyor. İşverenin aylık toplam maliyeti 52 bin 951 liraya, destek düşüldükten sonraki maliyet ise 51 bin 681 liraya ulaşıyor. Yani tek bir asgari ücretli için işverenin cebinden her ay bugüne göre yaklaşık 13 bin 728 lira daha fazla para çıkacak.

Hesaplamalarda imalat sektöründe uygulanan 5 puanlık SGK prim indirimi esas alındı. Asgari ücret desteğinin de 2027'de aylık 1.270 lira olarak aynen süreceği varsayıldı. Destek tutarı ya da prim indirimi değişirse işveren maliyeti de buna göre farklılaşacak.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Bu rakamların hiçbiri resmi zam kararı değil. 2027 asgari ücreti; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yıl sonuna doğru yapacağı görüşmelerle netleşecek. Milyonlarca çalışanın ve işverenin gözü şimdi komisyondan çıkacak orana çevrilmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın