2027 Asgari Ücret İçin En Yüksek Senaryo Belli Oldu

Şu anda brüt 33 bin 30 lira olan asgari ücret, kesintilerin ardından çalışanın hesabına net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak yatıyor.

Asgari ücret için 3 senaryo

2027 için yapılan hesapta masaya üç farklı zam oranı kondu: yüzde 30, yüzde 32,5 ve yüzde 35.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa kaç TL olacak?

En düşük senaryo olan yüzde 30'luk artışta brüt ücret 42 bin 939 liraya, net ücret ise 36 bin 498 liraya yükseliyor. Bu da asgari ücretlinin eline her ay yaklaşık 8 bin 423 lira daha fazla para geçmesi anlamına geliyor.

Yüzde 32,5'lik ara formülde brüt asgari ücret 43 bin 765 lira, net asgari ücret 37 bin 200 lira olarak hesaplanıyor.

2027 asgari ücret için en yüksek senaryo

En yüksek ihtimal olarak konuşulan yüzde 35'te ise brüt ücret 44 bin 590 lira 50 kuruşa, net ücret 37 bin 901 liraya ulaşıyor. Bu senaryoda çalışanın aylık kazancındaki artış 9 bin 826 lirayı buluyor.