2027 Asgari Ücret İçin En Yüksek Senaryo Belli Oldu
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2027 yılında geçerli olacak asgari ücret için geri sayım sürerken, olası zam oranlarının hem çalışanın cebine hem de işverenin bütçesine nasıl yansıyacağı hesaplandı. Asgari ücrete yüzde 35 zam yapılırsa ne kadar olur? 2027 asgari ücret ne kadar olacak? İşte asgari ücret için 3 formül.
2027 asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı işverene nasıl yansıyacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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