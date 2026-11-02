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Asgari Ücret 36.500 TL mi Olacak? Uzman İsim Zam Tahminini Açıkladı

Asgari Ücret 36.500 TL mi Olacak? Uzman İsim Zam Tahminini Açıkladı

Zam Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
02.11.2026 - 13:27
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Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak?', '2027 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusu merak ediliyor. Mynet'ten Aleyna Türkmen'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 2027 yılı için asgari ücret için yeni tahminini açıkladı. Ekonomist Bayram, ara zam ihtimaline de dikkat çekti.

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2027 Asgari Ücret Ne Kadar Olmalı?

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2027 asgari ücret ne kadar olacak?

2027 asgari ücret ne kadar olacak?

Ekonomist Muhammet Bayram, 2026 için net 28 bin 75 lira 50 kuruş (brüt 33 bin 30 lira) olan asgari ücrette 2027 hesabını iki senaryo üzerinden yaptı. Uzman isim, asgari ücret zammı için şu tahminini açıkladı:

'Bayram, 'Yüzde 25'lik bir artış olursa 35 bin TL civarında, yüzde 30'luk bir artış olursa 36 bin 500 TL'ye kadar bir ücret belirlenebileceğini düşünüyorum.'

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa kaç TL olur?

Yüzde 25'lik artış ücreti yaklaşık 35 bin lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa kaç TL olur?

Asgari ücrete yüzde 30'luk artışta rakam 36 bin 500 lira civarına ulaşıyor. 

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanmaya başlaması bekleniyor. 2027 asgari ücret zammının ise Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor.

Asgari ücret için ara zam ihtimali.

Asgari ücret için ara zam ihtimali.

Bayram, 2027'nin Temmuz ayında ara zam yapılmasını hem olası hem de gerekli buluyor. Gerekçesi net: Ocak'ta verilen artış, yıl boyunca fiyatların yükselmesiyle alım gücünü korumakta zorlanıyor. Temmuz'daki ayarlama bu kaybı telafi eden bir ara durak olabilir.

Ekonomist, zammın belirlenmesinde kullanılan yöntemi de eleştirdi. Bayram'a göre artış, gerçekleşen ve hedeflenen enflasyonun ortalaması yerine doğrudan gerçekleşen enflasyon esas alınarak hesaplanmalı. Enflasyonun 57 ay sonra yüzde 30'un altına indiğini hatırlatan Bayram, Ocak'taki artışa ek olarak bir refah payı verilmesinin de mümkün olduğunu söyledi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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