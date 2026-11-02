Asgari Ücret 36.500 TL mi Olacak? Uzman İsim Zam Tahminini Açıkladı
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Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını araştırıyor. 'Asgari ücret ne kadar olacak?', '2027 asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?' sorusu merak ediliyor. Mynet'ten Aleyna Türkmen'e konuşan ekonomist Muhammet Bayram, 2027 yılı için asgari ücret için yeni tahminini açıkladı. Ekonomist Bayram, ara zam ihtimaline de dikkat çekti.
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Asgari ücret için ara zam ihtimali.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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