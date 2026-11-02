Asgari Ücret 36.500 TL mi Olacak? Uzman İsim Zam Tahminini Açıkladı

Ekonomist Muhammet Bayram, 2026 için net 28 bin 75 lira 50 kuruş (brüt 33 bin 30 lira) olan asgari ücrette 2027 hesabını iki senaryo üzerinden yaptı. Uzman isim, asgari ücret zammı için şu tahminini açıkladı:

'Bayram, 'Yüzde 25'lik bir artış olursa 35 bin TL civarında, yüzde 30'luk bir artış olursa 36 bin 500 TL'ye kadar bir ücret belirlenebileceğini düşünüyorum.'

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılırsa kaç TL olur?

Yüzde 25'lik artış ücreti yaklaşık 35 bin lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılırsa kaç TL olur?

Asgari ücrete yüzde 30'luk artışta rakam 36 bin 500 lira civarına ulaşıyor.

2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanmaya başlaması bekleniyor. 2027 asgari ücret zammının ise Aralık ayı sonunda açıklanması bekleniyor.