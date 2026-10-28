Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak?
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2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnası desteği için yaklaşık 1 trilyon 460 milyar lira ayrıldı. Bu rakam, 2026 bütçesindeki 1 trilyon 92 milyar liralık tutara göre yüzde 33,7 daha yüksek. Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?
Asgari ücret için 5 senaryo ortaya çıktı.
Bütçedeki artış oranı uygulanırsa brüt maaş 44.161 TL'ye, işveren maliyeti 54.649 TL'ye çıkıyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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