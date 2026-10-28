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Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak?

Asgari Ücret
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
28.10.2026 - 16:16
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2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnası desteği için yaklaşık 1 trilyon 460 milyar lira ayrıldı. Bu rakam, 2026 bütçesindeki 1 trilyon 92 milyar liralık tutara göre yüzde 33,7 daha yüksek. Asgari ücret 2027'de ne kadar olacak?

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Asgari ücret için 5 senaryo ortaya çıktı.

Asgari ücret için 5 senaryo ortaya çıktı.

Bugün 28.075 lira olan net asgari ücret için kamuoyuna yansıyan beş farklı senaryo var. Yüzde 25'lik zamda net maaş 35.094 liraya çıkıyor. Yüzde 28,4'lük zam 36.048 lira, yüzde 30'luk zam 36.498 lira anlamına geliyor. Yüzde 33,7'lik oranda rakam 37.536 liraya, yüzde 35'lik oranda ise 37.901 liraya ulaşıyor.

Bu hesaplar arasında dikkat çeken bir eşleşme var. Yüzde 28,4, Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu için öngörülen enflasyon tahminiyle aynı. Yani bu senaryo, çalışanın alım gücünü yalnızca korumayı hedefleyen en temkinli seçenek olarak okunuyor.

En düşük ve en yüksek senaryo arasındaki fark da hiç küçümsenecek gibi değil. Yüzde 25 ile yüzde 35 arasında net maaşta yaklaşık 2.800 liralık bir uçurum bulunuyor.

Bütçedeki artış oranı uygulanırsa brüt maaş 44.161 TL'ye, işveren maliyeti 54.649 TL'ye çıkıyor.

Bütçedeki artış oranı uygulanırsa brüt maaş 44.161 TL'ye, işveren maliyeti 54.649 TL'ye çıkıyor.

Gözler özellikle yüzde 33,7'lik senaryoda. Bütçedeki vergi istisnası desteğinin artış oranından türetilen bu seçenekte net asgari ücret 37.536,94 lira oluyor. Brüt tutar 44.161,11 liraya, işverenin üstlendiği toplam maliyet ise 54.649,38 liraya yükseliyor. Çalışanın cebine giren net kazanç artışı yaklaşık 9.461 lirayı buluyor.

Yüzde 33,7 ile yüzde 28,4 arasındaki fark ise net maaşta yaklaşık 1.488 lira. Bir başka deyişle bütçedeki oran, enflasyon tahminine dayanan senaryoya göre çalışana aylık bin 488 lira daha fazla bırakıyor.

Nihai kararı Asgari Ücret Tespit Komisyonu verecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyonun aralık ayında toplanması bekleniyor. O zamana kadar ortaya atılan her rakam, kesinleşmiş bir zam değil, bir hesap senaryosu olarak kalıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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