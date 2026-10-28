Asgari Ücret 2027'de Ne Kadar Olacak?

Bugün 28.075 lira olan net asgari ücret için kamuoyuna yansıyan beş farklı senaryo var. Yüzde 25'lik zamda net maaş 35.094 liraya çıkıyor. Yüzde 28,4'lük zam 36.048 lira, yüzde 30'luk zam 36.498 lira anlamına geliyor. Yüzde 33,7'lik oranda rakam 37.536 liraya, yüzde 35'lik oranda ise 37.901 liraya ulaşıyor.

Bu hesaplar arasında dikkat çeken bir eşleşme var. Yüzde 28,4, Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu için öngörülen enflasyon tahminiyle aynı. Yani bu senaryo, çalışanın alım gücünü yalnızca korumayı hedefleyen en temkinli seçenek olarak okunuyor.

En düşük ve en yüksek senaryo arasındaki fark da hiç küçümsenecek gibi değil. Yüzde 25 ile yüzde 35 arasında net maaşta yaklaşık 2.800 liralık bir uçurum bulunuyor.