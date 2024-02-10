Vladimir Putin'in Verdiği Röportajdaki Bazı İfadelerinin Aslında Tamamen Yalan Olduğu İddia Edildi

Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Tucker Carlson ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Ukrayna Savaşı ile birlikte ekonomik şartlar ve diğer sosyolojik konulara değindi. Mikhail Khodorkovsky isimli bir X (Twitter) kullanıcısı da bu röportajda yalan olduğunu iddia ettiği bazı ifadeleri derledi.

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