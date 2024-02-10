Vladimir Putin'in Verdiği Röportajdaki Bazı İfadelerinin Aslında Tamamen Yalan Olduğu İddia Edildi
Vladimir Putin'in Verdiği Röportajdaki Bazı İfadelerinin Aslında Tamamen Yalan Olduğu İddia Edildi
Kaynak: https://twitter.com/khodorkovsky_en/s...
Geçtiğimiz günlerde Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Tucker Carlson ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda Ukrayna Savaşı ile birlikte ekonomik şartlar ve diğer sosyolojik konulara değindi. Mikhail Khodorkovsky isimli bir X (Twitter) kullanıcısı da bu röportajda yalan olduğunu iddia ettiği bazı ifadeleri derledi.
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Vladimir Putin, 24 yılı aşkın süredir Rusya'nın devlet başkanı. Bu süreçte Putin, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeyle diplomatik ilişkiler içerisinde.
Devlet başkanı, geçtiğimiz günlerde Tucker Carlson ile bir röportaj yaptı. Röportajında savaştan ekonomiye kadar birçok şeyi anlattı.
Fakat bir X (Twitter) kullanıcısı, Putin'in röportajında yanlış olduğunu iddia ettiği birkaç sözü derledi.
Mikhail Khodorkovsky isimli kullanıcı, bu derlemeyi "Putin'in Tucker Carlson ile röportajı yalanlarla doluydu, işte korkunç örnekler." başlığıyla yaptı.
1. Videoda Putin, Rusyan'nın Avrupa'daki en büyük ekonomiye sahip olduğunu söylüyor. Fakat kullanıcı, Rusya'nın Avrupa'da 32. sırada olduğunu gösteriyor. Kanıtlarla birlikte!
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2. "Putin, ABD'nin NATO'nun doğuya genişlemeyeceğine dair verdiği eski yalanı bir kez daha dile getirdi. Ancak, böyle bir anlaşmanın hiçbir zaman var olmadığı Gorbaçov tarafından dahi doğrulandı. Üstelik, ülkeler NATO'ya kendi özgür iradeleriyle katılmaktadır. Putin, NATO'nun genişlemesine karşı çıkıyorsa, komşularına karşı savaş açmamalıydı."
3. "❌ Putin, ABD'nin Rusya'ya saldırmak için hazırlandığını söylediğini hiçbir zaman inkar etmedi. ✔️Aslında, Ukrayna'yı sözde NATO saldırısını "dayanak" olarak nitelendirdi ve Ukrayna'yı işgal etmeden üç gün önce bunu söyledi."
4. ❌ Putin, Maidan protestolarının şiddetlenerek başladığını iddia etti ancak Yanukoviç'in onlara karşı hiçbir güç kullanmayı reddetmediği doğru değil ✔️ Yanukoviç'in Berkut isyancı polisi, protestocuları şiddetle dağıttı ve Şubat 2014'te üç gün içinde 76 kişiyi vurdu.
5. "❌ Putin, Kiev'in Donbas'ta çatışmayı sivil halka karşı hava kuvvetlerini kullanarak başlattığını söyledi ✔️ Çatışma, FSB subayı Igor Girkin'in "ayrılıkçılar" ı yönlendirdiği 12 Nisan 2014'te Sloviansk kasabasını ele geçirmesiyle başladı. Ukrayna, ilk kez havacılığını 26 Mayıs'ta Donetsk Havaalanı için yanıt olarak kullandı."
6. "❌ Röportajın başında Putin, Ukrayna'nın Joseph Stalin'in girişimiyle oluşturulan yapay bir varlık olduğunu söyledi ✔️ Ukrayna, 1922'de Lenin döneminde Sovyetler Birliği'ne katıldı. Ancak Ukrayna Halk Cumhuriyeti, Bolşeviklerin iktidarı devralmasından önce, 1917'de ilan edildi ve Rusya'nın geçici hükümeti tarafından tanındı."
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7. "❌ Putin, Polonya'nın 1939'da Hitler'i savaş ilan etmeye 'zorladığını' ve planlarına 'işbirliği yapmayarak' engel olduğunu söyledi ✔️ Hitler'in planları, Polonya'nın Slavları ve Yahudileri yok etmesi ve Almanlarla yeniden nüfuslandırılmasıydı. İşgal için bahane olarak kullanılan sözde Polonya provokasyonu, Almanların uydurduğu bir olaydı."
8. "❌ Putin, Zelenskyy'den bahsederken, Ukrayna Devlet Başkanı'na neden II. Dünya Savaşı gazisinin oğlu olarak 'neo-Nazilerle işbirliği yapacağını' sorduğunu söyledi ✔️ Zelenskyy'nin babası, II. Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, 1947'de doğmuştur."
9. "❌ Putin, NATO'nun Ukrayna'nın bazı bölgelerinin Rusya tarafından ilhakını 'tanıma seçenekleri' olduğunu söyledi ✔️ Aslında, NATO'nun böyle bir hakkı yoktur. BM, ilhakların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ilan etti ve istese bile, NATO'nun bu karara itiraz etme hakkı Rusya'nınki kadar yoktur."
10. "❌ Putin, Ukraynalıların hala kendilerini Rus olarak gördüklerini iddia etti ✔️ Putin, Ukrayna milli kimliğini temelde yanlış anladı ve Ukraynalıların kendilerini Ruslar olarak gördüğünü yanlışlıkla düşündü. Bu temel hata, felaketle sonuçlanan işgale yol açtı. 2022'deki bir ankete göre, %93 bağımsızlığı desteklerken, sadece %3 Rusya ile birleşmeyi destekliyor."
11. "❌ Putin, Zelenskyy'nin Rusya ile barış görüşmelerini yasakladığını söyledi ✔️ Aslında, Zelenskyy özellikle Putin ile müzakereleri yasakladı ve Ukrayna'nın 'Rusya ile diyaloga hazır olduğunu, ancak farklı bir başkan ile' olduğunu belirtti."
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12. "❌ Putin'in dediğine göre, WSJ muhabiri Evan Gershkovich, Rus askeri hakkında gizli bilgiler toplamak amacıyla ABD istihbarat servisleri adına tutuklandı ✔️ Tutuklanmadan önce, Gershkovich 2017'den beri Rusya'da bir gazeteci olarak çalışmaktaydı. ABD'yi bir tür taviz vermeye ikna etmek için yasadışı bir şekilde tutulmaktadır."
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